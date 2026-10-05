Trực tiếp chung kết FIFA ASEAN Cup Indonesia 1-1 Thái Lan (Hiệp 2): Bàn gỡ hòa chóng vánh

TPO - Indonesia chỉ được vui mừng 2 phút. Ngay sau khi dẫn trước, họ đã nhận bàn thua khi Saron chớp thời cơ, tung ra cú sút căng từ cự ly gần gỡ hòa 1-1.

time Trận đấu có 7 phút bù giờ goal 1-1 cho Thái Lan, trận đấu quá hấp dẫn 87': Trong thế thiếu người, Thái Lan đã gỡ hòa. Sanron đón bóng từ cột xa, sút tung lưới Indonesia. Trận đấu nhiều khả năng sẽ phải phân định thắng thua ở hiệp phụ. goal VÀO, 1-0 cho Indonesia 85': Từ pha sút phạt sau tình huống phạm lỗi của Mickelson, Verdonk đã ghi bàn. Cú sút phạt hàng rào của anh đưa bóng đập chân hậu vệ Thái Lan đổi hướng đi vào lưới. red Thẻ đỏ cho Thái Lan 81': Romeny rướn người đột phá và Mickelson đã phạm lỗi khá thô. Trọng tài rút thẻ vàng thứ 2 đuổi hậu vệ đang chơi bóng ở Bundesliga và Thái Lan chỉ còn 10 người. report Tốc độ trận đấu giảm sút 75': Nền tảng thể lực suy giảm khiến 2 đội tuyển không thể tấn công dồn dập như trước. report Không vàooo 69': Michael Baker băng lên, nhận bóng từ tuyến dưới. Anh đối mặt thủ môn Thái Lan. Nhưng cú sút của anh đã đi ra ngoài trong gang tấc. report Quá tiếc cho Thái Lan 67': Romeny chuyền về cực kỳ tai hại. Supachai một mình dẫn bóng tiếp cận vòng cấm. Tuy nhiên cú đá của tiền đạo này lại đi quá thiếu lực và thiếu chính xác. report Indonesia thay đổi cách tiếp cận 65': Oratmoangen được rút ra ngoài. Jenner vào sân. HLV Herdman dường như muốn đưa Verdonk lên đá cao hơn, thay chính vị trí của Oratmoangen đã thiết kế các pha lên bóng bên cánh trái. report Thái Lan bất ngờ ép sân 59': Thời gian qua, Thái Lan đang chủ động cầm bóng nhiều hơn, tấn công nhiều hơn với những pha đi bóng khá tốt bên cánh phải của Teerasak. report Quá tiếc 52': Chanathip thoát đi bên cánh trái. Anh chuyền vào để đồng đội dứt điểm. Nhưng pha chuyền bóng lại đi sửa lưng Teerasak. report Nguy hiểm 47': Chanathip cầm bóng giữa vòng vây của hậu vệ Indonesia. Anh đưa bóng ra cho đồng đội, sau đó Supachai là người dứt điểm cuối cùng. Cú đánh đầu từ tiền đạo Thái Lan đi chệch cột. foul Hiệp 2 bắt đầu foul Hết hiệp 1 Một hiệp đấu kiên cường của hàng thủ Thái Lan. Họ đã đứng trước sức ép lớn, chịu nhiều pha dứt điểm nguy hiểm song đội khách vẫn đứng vững. report Hàng thủ Thái Lan đang sống sót tốt trong hiệp 1 41': Khi hiệp 1 trôi về cuối, có thể nói hàng thủ Thái Lan đã làm tốt công việc của mình. Họ khiến hàng công to cao của Indonesia không có nhiều đất diễn trong khoảng 15' cuối. report Thái Lan đang chơi rất áp sát 36': Các cầu thủ Thái Lan đang áp sát nhanh để hạn chế tối đa không gian chơi bóng của đối thủ. Cách tiếp cận này giúp họ phần nào giảm sức ép lên hàng thủ. report Nguy hiểm quá 30': Verdonk băng lên dũng mãnh. Anh tạt bóng cho Baker rồi sau đó nhận bóng bật ra, tung cú đá cực căng. Bóng lướt qua cầu môn Thái Lan. report Indonesia đang 'tập kích' ở biên phải 24': Sự năng nổ từ Kevin Dijks, Vickery giúp Indonesia thường xuyên tạo ra khoảng trống bên cánh phải. Bên trong Baker và Romeny liên tục có cơ hội nhưng họ vấp phải sự can thiệp rất kịp thời từ hàng thủ Thái Lan. report Indonesia đáp trả bằng tình huống tương tự 19': Kevin Dijks tạt bóng rất vừa tầm, bóng đến chân Ole Romeny. Cú đá là rất căng nhưng nó thiếu chút chuẩn xác. report May mắn cho Indonesia 18': Chanathip đứng ở cột xa, không bị ai kèm. Anh đón đúng trái bóng bật ra từ cú phá bóng hỏng của hậu vệ Indonesia. Tư thế dứt điểm là khá thoáng nhưng Chanathip lại đưa bóng đi vọt xà. report Thái Lan đang lép vế 13': Sau thời gian đầu tạo nên sức ép, lúc này tuyển Thái Lan đang bị đẩy sâu về phần sân nhà. Trận đấu dường như đang diễn ra một chiều. report Quá nguy hiểm 8': Thom Haye di chuyển thông minh, tạo không gian để Baker tung ra cú đá. Pha dứt điểm là rất chất lượng, tiếc rằng thủ môn Anuin vẫn kịp đổ người cản phá. report Không được! 3': Vickery băng xuống dũng mãnh. Trước mặt anh là thủ môn Thái Lan. Tiền vệ này dứt điểm căng. Bóng đi không khó với thủ môn bên phía Thái Lan. foul Trận đấu bắt đầu Sau khi làm thủ tục theo nghi thức mới của FIFA, cầu thủ 2 bên đã bắt đầu trận chung kết, trận đấu cuối cùng FIFA ASEAN Cup 2026. report Indonesia toàn hòa và thua Thái Lan suốt 10 năm qua Suốt một thập kỷ qua ở cấp độ đội tuyển quốc gia, người Thái luôn là "cơn ác mộng" của Indonesia. Thống kê chỉ ra rằng kể từ khúc khải hoàn gần nhất vào năm 2016, Indonesia chỉ biết hòa và thua trước "Voi chiến" (hòa 3, thua 4), cay đắng nhất phải kể đến thất bại nặng nề 0-4 ở chung kết AFF Cup 2020. report Indonesia vào chung kết theo kịch bản tranh cãi Tưởng chừng Indonesia sẽ thẳng tiến vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 một cách thuyết phục song đội chủ nhà lại điền tên mình vào trận đấu cuối cùng theo kịch bản tranh cãi bậc nhất. Việc Malaysia nã tới 6 bàn vào lưới Singapore đã đẩy Indonesia vào thế chân tường, buộc họ phải thắng cách biệt 9 bàn trước Bangladesh. Đội bóng xứ vạn đảo đã tạo nên điều không tưởng, nhưng sự cố trọng tài "báo nhầm" thời gian bù giờ hiệp hai từ 2 phút thành 7 phút đã thổi bùng làn sóng phẫn nộ, nhất là với các CĐV Malaysia. report Đội hình ra sân của tuyển Indonesia report Các tuyển thủ Thái Lan đang có mặt để làm nóng trước trận đấu report Đội hình ra sân của tuyển Thái Lan

Theo thống kê trước trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026, hai đội đã gặp nhau 78 lần ở nhiều giải đấu khác nhau. Indonesia giành 25 chiến thắng, hòa 16 trận, trong khi Thái Lan thắng tới 37 lần. Khoảng cách này cho thấy Indonesia thường gặp không ít khó khăn khi chạm trán đối thủ giàu truyền thống nhất khu vực.

Đáng chú ý, cán cân đối đầu càng nghiêng về Thái Lan trong giai đoạn gần đây. Indonesia chưa thể đánh bại “Voi chiến” kể từ chiến thắng 2-1 ở lượt đi chung kết AFF Cup 2016.

Sau đó, hai đội có thêm 7 lần chạm trán và Indonesia không thắng trận nào, với 4 thất bại cùng 3 trận hòa. Trong chuỗi này, Thái Lan từng thắng đậm 3-0 tại vòng loại World Cup 2022, rồi tiếp tục vượt qua Indonesia 4-0 ở AFF Cup 2020. Hai cuộc gặp sau đó tại AFF Cup 2020 và AFF Cup 2022 đều kết thúc với tỷ số hòa 2-2 và 1-1.

Những con số trên phản ánh phần nào sự khác biệt về bản lĩnh giữa hai đội trong các trận đấu quan trọng. Indonesia từng tạo ra nhiều thời điểm khiến Thái Lan phải vất vả, nhưng “Voi chiến” thường biết cách kiểm soát thế trận và tận dụng tốt những thời cơ quyết định. Chung kết AFF Cup 2016 là ví dụ điển hình. Indonesia thắng 2-1 trên sân nhà ở lượt đi, nhưng Thái Lan lập tức đáp trả bằng chiến thắng 2-0 ở lượt về để giành chức vô địch.

Tuy nhiên, lịch sử không hoàn toàn đảm bảo ưu thế cho Thái Lan khi bước vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Indonesia có lợi thế sân nhà tại Gelora Bung Karno và đang đứng trước cơ hội chấm dứt chuỗi trận không thắng kéo dài gần một thập kỷ trước đối thủ. Quan trọng hơn, những trận hòa liên tiếp trong các lần gặp gần đây cho thấy khoảng cách giữa hai đội đã thu hẹp đáng kể. Indonesia lần này còn tự tin hơn khi mang theo lực lượng gần 100% nhập tịch, mạnh hơn khá nhiều so với những lần đối đầu Thái Lan trước đó.

Ở chiều ngược lại, Thái Lan chắc chắn có thể dựa vào kinh nghiệm đối đầu để tạo tâm lý tự tin. Với 37 chiến thắng trong lịch sử và thành tích áp đảo ở những lần chạm trán gần đây, Thái Lan hiểu khá rõ cách gây khó khăn cho Indonesia.