Trực tiếp Chelsea vs Nottingham 0-2 (H1): Palmer không thể ghi bàn cho Chelsea từ chấm 11m

report Sao trẻ Chelsea ra mắt Premier League

Trước giờ bóng lăn, HLV tạm quyền Calum McFarlane được hỏi liệu những gương mặt từng làm việc cùng ông ở đội trẻ Chelsea có cơ hội xuất hiện trong giai đoạn cuối mùa Premier League hay không. Và câu trả lời đã đến theo cách ít ai ngờ nhất: Jesse Derry.

Quyết định trao suất đá chính cho cầu thủ mới 18 tuổi, người chỉ vừa gia nhập từ Crystal Palace vào mùa hè năm ngoái, rõ ràng là một canh bạc mang đậm dấu ấn cá nhân của McFarlane.

Derry không hoàn toàn xa lạ với đội một. Anh từng được tung vào sân trong hiệp hai ở chiến thắng tại FA Cup trước Hull City hồi tháng Hai. Nhưng lần này là một câu chuyện hoàn toàn khác: một suất đá chính, một sân khấu lớn, và áp lực của giải đấu khắc nghiệt nhất nước Anh.

Dẫu vậy, tài năng trẻ này có cơ sở để tự tin bởi anh từng ghi bàn cho đội tuyển Anh ở cấp độ U19.

Đáng chú ý hơn, trận ra mắt của Derry mang ý nghĩa đặc biệt khi anh bước ra sân chơi Premier League đúng 12 năm và 350 ngày kể từ lần cuối cùng cha của anh, Shaun Derry, thi đấu trong màu áo Queens Park Rangers, ở cuộc đối đầu với Liverpool vào tháng 5/2013.

