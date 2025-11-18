TRỰC TIẾP: Cần sàn giao dịch vàng hay không?

report Cần một sàn giao dịch vàng hay không?

Ông Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong:

Trong nhiều năm qua, thị trường vàng Việt Nam luôn ở trạng thái nhạy cảm. Giá vàng biến động mạnh, chênh lệch với thế giới có lúc vượt 20 triệu đồng/lượng; cung - cầu mất cân đối; giao dịch không chính thức diễn ra phổ biến… khiến thị trường thiếu minh bạch, tiềm ẩn rủi ro và gây thiệt thòi cho người dân, doanh nghiệp. Việc giá vàng bị đẩy lên quá cao so với thế giới không chỉ tạo điều kiện cho đầu cơ, thao túng mà còn gây áp lực lên điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá, ảnh hưởng tới ổn định vĩ mô và tâm lý nhà đầu tư.

Ông Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong.

Trong bối cảnh đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 232/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012/NĐ-CP nhằm từng bước hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động kinh doanh vàng, tạo hành lang rõ ràng hơn cho quản lý thị trường. Tuy nhiên, thực tế cho thấy các thay đổi về chính sách, dù cần thiết vẫn chưa giải quyết được triệt để những vấn đề mang tính nền tảng như: Thiếu minh bạch, thiếu sân chơi tập trung và chưa có công cụ đủ mạnh để giám sát giao dịch, kiểm soát cung - cầu.

Cần một sàn giao dịch vàng hay không? Vấn đề này nhận được sự quan tâm rất lớn của giới chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp và cơ quan quản lý. Nhiều ý kiến cho rằng một sàn giao dịch vàng minh bạch, tập trung, có cơ chế giám sát chặt chẽ có thể là bước đi quan trọng nhằm: minh bạch thị trường giảm tình trạng chênh lệch giá bất hợp lý; hạn chế hoạt động đầu cơ, thao túng; bảo vệ nhà đầu tư; giảm rủi ro hệ thống và hỗ trợ cơ quan quản lý trong việc điều hành thị trường theo hướng ổn định và phù hợp thông lệ quốc tế.

Quang cảnh tọa đàm.

Tọa đàm với chủ đề “Sàn giao dịch vàng: Minh bạch thị trường và ổn định kinh tế vĩ mô” được Báo Tiền Phong tổ chức với mong muốn tạo ra một diễn đàn thẳng thắn, đa chiều và thực chất. Chúng tôi kỳ vọng sẽ nhận được các phân tích sâu sắc về: thực trạng thị trường vàng Việt Nam dưới góc độ vĩ mô và quản lý; đánh giá nhu cầu và tính khả thi của việc hình thành sàn giao dịch vàng quốc gia; mô hình vận hành, cơ chế giám sát, an toàn hệ thống; vai trò, trách nhiệm và lợi ích của doanh nghiệp, ngân hàng, nhà đầu tư cũng như những khuyến nghị chính sách nhằm tiến tới một thị trường vàng minh bạch, bền vững.