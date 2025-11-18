Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

TRỰC TIẾP: Cần sàn giao dịch vàng hay không?

TPO - Báo Tiền Phong tổ chức tọa đàm với chủ đề: “Sàn giao dịch vàng: Minh bạch thị trường và ổn định kinh tế vĩ mô”. Trong bối cảnh thị trường vàng đang trải qua nhiều biến động, vấn đề lập sàn giao dịch đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân, giới chuyên gia, doanh nghiệp và các cơ quan hoạch định chính sách.

report Cần một sàn giao dịch vàng hay không?

Ông Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong:

Trong nhiều năm qua, thị trường vàng Việt Nam luôn ở trạng thái nhạy cảm. Giá vàng biến động mạnh, chênh lệch với thế giới có lúc vượt 20 triệu đồng/lượng; cung - cầu mất cân đối; giao dịch không chính thức diễn ra phổ biến… khiến thị trường thiếu minh bạch, tiềm ẩn rủi ro và gây thiệt thòi cho người dân, doanh nghiệp. Việc giá vàng bị đẩy lên quá cao so với thế giới không chỉ tạo điều kiện cho đầu cơ, thao túng mà còn gây áp lực lên điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá, ảnh hưởng tới ổn định vĩ mô và tâm lý nhà đầu tư.

tong-bien-tap-phung-cong-suongdsc-1967.jpg
Ông Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong.

Trong bối cảnh đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 232/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012/NĐ-CP nhằm từng bước hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động kinh doanh vàng, tạo hành lang rõ ràng hơn cho quản lý thị trường. Tuy nhiên, thực tế cho thấy các thay đổi về chính sách, dù cần thiết vẫn chưa giải quyết được triệt để những vấn đề mang tính nền tảng như: Thiếu minh bạch, thiếu sân chơi tập trung và chưa có công cụ đủ mạnh để giám sát giao dịch, kiểm soát cung - cầu.

Cần một sàn giao dịch vàng hay không? Vấn đề này nhận được sự quan tâm rất lớn của giới chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp và cơ quan quản lý. Nhiều ý kiến cho rằng một sàn giao dịch vàng minh bạch, tập trung, có cơ chế giám sát chặt chẽ có thể là bước đi quan trọng nhằm: minh bạch thị trường giảm tình trạng chênh lệch giá bất hợp lý; hạn chế hoạt động đầu cơ, thao túng; bảo vệ nhà đầu tư; giảm rủi ro hệ thống và hỗ trợ cơ quan quản lý trong việc điều hành thị trường theo hướng ổn định và phù hợp thông lệ quốc tế.

tong-bien-tap-phung-cong-suongdsc-1981.jpg
Quang cảnh tọa đàm.

Tọa đàm với chủ đề “Sàn giao dịch vàng: Minh bạch thị trường và ổn định kinh tế vĩ mô” được Báo Tiền Phong tổ chức với mong muốn tạo ra một diễn đàn thẳng thắn, đa chiều và thực chất. Chúng tôi kỳ vọng sẽ nhận được các phân tích sâu sắc về: thực trạng thị trường vàng Việt Nam dưới góc độ vĩ mô và quản lý; đánh giá nhu cầu và tính khả thi của việc hình thành sàn giao dịch vàng quốc gia; mô hình vận hành, cơ chế giám sát, an toàn hệ thống; vai trò, trách nhiệm và lợi ích của doanh nghiệp, ngân hàng, nhà đầu tư cũng như những khuyến nghị chính sách nhằm tiến tới một thị trường vàng minh bạch, bền vững.

Tọa đàm với sự tham gia của lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, Cục Hải quan - Bộ Tài chính, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - Bộ Công Thương.

Chuyên gia kinh tế gồm: TS .Cấn Văn Lực - chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ; TS. Nguyễn Trí Hiếu - chuyên gia kinh tế và Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển thị trường tài chính và bất động sản toàn cầu; chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long; ông Đinh Nho Bảng - Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam; các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực vàng được kỳ vọng sẽ mang đến những phân tích giá trị và gợi mở các giải pháp thiết thực cho quá trình hoàn thiện chính sách.

