Trực tiếp CAHN vs Ninh Bình FC 2-1 (H1): Thẻ đỏ! Dụng Quang Nho bị truất quyền thi đấu

TPO - Ngay sau khi thua bàn thứ 2, Ninh Bình tiếp tục gặp tổn thất với tình huống bị trọng tài rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu với Dụng Quang Nho. Hậu vệ đội khách phạm lỗi nguy hiểm từ phía sau với Đoàn Văn Hậu sau pha tranh chấp bóng ở biên.

goal 2-1 cho CAHN 35': Trên chấm penalty, Alan đã thực hiện thành công với cú đá đưa bóng đi cao, quá khó cho Văn Lâm. CAHN đã ngược dòng chóng vánh. var Bóng chạm tay Quang Nho, penalty cho CAHN 33': Cơ hội lớn cho CAHN khi bóng chạm tay Dụng Quang Nho. Trọng tài đang theo dõi VAR và penalty cho CAHN. goal 1-1 cho CAHN 27': Sau hàng loạt tình huống bỏ lỡ, Alan đã ghi bàn. Anh đệm bóng cận thành sau đường chuyền của Mauk. 1-1 cho CAHN và trận đấu hứa hẹn sẽ tiếp tục trở nên kịch tính. report Hàng thủ Ninh Bình đang thi đấu tốt 20': Leo Artur và Alan liên tục khuấy đảo hàng thủ Ninh Bình, các hậu vệ đội khách đang làm việc rất tốt. report Vẫn là Alan bỏ lỡ 14': Alan lại tung ra đường chuyền chưa đủ độ chuẩn xác. Lần này anh đi bóng từ cánh trái. Bóng được Alan tạt vào trong nhưng lại quá sâu, Artur không thể tiếp cận. report Quá tiếc cho CAHN 8': Quang Hải đã xử lý rất thông minh, mở ra cơ hội tốt cho Alan. Nhưng bên biên phải, Alan lại căng bóng vào thiếu hợp lý. Cơ hội đã bị CAHN bỏ phí. goal VÀOOOOO 1': Ngay khi bóng lăn được 1 phút 7 giây, Ninh Bình đã ghi bàn. Geovane ngả người bắt volley đẳng cấp găm bóng vào góc chết. Nguyễn Filip đã bay người hết cỡ nhưng vẫn không thể chạm bóng. foul Trận đấu bắt đầu 1': CAHN trong màu áo truyền thống còn Ninh Bình FC sẽ thi đấu với trang phục màu đen. report Các cầu thủ CAHN đang sẵn sàng cho màn đại chiến report Đội hình ra sân của 2 đội 2 đội vẫn dùng đội hình quen thuộc. Đình Bắc chưa đá chính cho CAHN trong khi Thái Sơn, Văn Thuận cũng chưa thể ra sân cho Ninh Bình FC.

Trước vòng 12, Ninh Bình FC đang dẫn đầu với 27 điểm. Họ có 8 chiến thắng và 4 trận hòa. CAHN xếp ngay sau với 26 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận. Nếu thắng, đội bóng ngành Công an sẽ chính thức vượt lên chiếm ngôi đầu, còn nếu Ninh Bình FC bỏ túi 3 điểm, họ sẽ bứt xa so với nhóm bám đuổi.

Không những là trận chung kết của giải, màn so tài này còn là trận đấu đáng chờ đợi về mặt ngôi sao. CAHN có Đình Bắc, Minh Phúc và Lý Đức, 3 ngôi sao vừa trở về từ chiến dịch U23 châu Á 2026 trong khi Ninh Bình FC có Quốc Việt, Lê Phát, Thái Sơn và Văn Thuận. Lực lượng cầu thủ ngoại của 2 đội cũng thuộc hàng nhất nhì giải đấu. Cộng với dàn sao cũ như Văn Hậu, Quang Hải, Nguyễn Filip, Văn Lâm, Hoàng Đức, Tiến Anh... thực sự đây là trận chiến của các vì sao đúng nghĩa.

Dàn sao ngoại và sao nội sẽ hội tụ đủ ở trận đấu vào tối nay

Với tính chất quyết định đến ngôi đầu bảng cùng sự hiện diện của nhiều tuyển thủ, không bất ngờ khi trước trận, CLB Công an Hà Nội xác nhận toàn bộ vé của trận đấu đã được bán hết. Đây là lần hiếm hoi một trận đấu quốc nội của Việt Nam sạch vé từ khá sớm.

Thời tiết ủng hộ, sự quan tâm của NHM đang lên cao sau sự kiện U23 châu Á 2026 thành công, không ngạc nhiên khi màn so tài giữa CAHN vs Ninh Bình FC được đón chờ như vậy. Và hãy chờ đợi những diễn biến hấp dẫn, xứng đáng với kỳ vọng của NHM trên sân!