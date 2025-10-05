Trực tiếp Brentford vs Man City 0-1 (H2): Thẻ vàng! Cầu thủ Man City bị phạt lỗi câu giờ

report Cỗ máy bền bỉ Jordan Henderson

Để chỉ ra cầu thủ quan trọng nhất và là cảm hứng cho cách chơi của Brentford hiện tại, đó chỉ có thể là Henderson. Lão tướng người Anh đã rời Liverpool để đến Saudi Pro League, sau đó gia nhập Ajax và đi một đường vòng để trở lại Ngoại hạng Anh. Ở tuổi 35, Henderson cho thấy tầm ảnh hưởng của tiền vệ giàu kinh nghiệm. Trước Man City, kinh nghiệm từ Henderson chính là điều Brentford cần để gây bất ngờ.