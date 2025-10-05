Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Trực tiếp Brentford vs Man City 0-1 (H1): Vào! Haaland ghi bàn!

Hương Ly
Tiểu Phùng
Tiểu Phùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tiền đạo Haalang cho thấy khả năng tì đè cực tốt khi đánh bại 3 hậu vệ Brentford trước khi tung pha dứt điểm chân trái hiểm hóc, ghi bàn đưa Man City vươn lên dẫn 1-0.

report Gary Neville: 'Haaland thật sự là kẻ hủy diệt'

Các chuyên gia của Sky Sports đồng loạt khen ngợi tình huống Haaland xử lý đẳng cấp trong vùng cấm và ghi bàn mở tỷ số cho Man City. Peter Smith nói các trung vệ của Brentford sẽ không dám xem lại tình huống này. Đây chính là mối nguy hại từ Haaland mà Van den Berg và Collins sẽ gặp xuyên suốt trận này.

goal VÀO!!! Man City mở tỷ số

Phút 8: Haaland độc diễn ghi bàn cho Man City.

Xuất phát từ đường chuyền vượt tuyến của Gvardiol, Haaland cầm bóng đâm trực diện vào vùng cấm. Anh loại bỏ Van den Berg bằng pha cài người khôn ngoan, sau đó rê bóng loại Collins và dứt điểm lạnh lùng.

screenshot-2025-10-05-at-224236.png
screenshot-2025-10-05-at-224220.png
report Ruben Dias đánh đầu

Phút 8: Foden tạt bóng từ chấm phạt góc, đưa bóng đến cái đầu của Dias. Cú đánh đầu của trung vệ Man City đưa bóng đi thiếu lực.

report Dấu ấn tấn công đầu tiên

Phút 6: Tiền vệ Tijjani Reijnders của Man City cầm bóng xộc thẳng vào vùng cấm. Reijnders xoay xở trong vòng vây 4 cầu thủ Brentford, song không thể tìm thấy cơ hội dứt điểm.

report Man City cầm bóng 67%

Phút 5: Đây là thế trận được dự đoán từ đầu. Brentford đã chủ động hạ đội hình, giữ cự ly chặt để ưu tiên mặt trận phòng ngự.

report Man City nhập cuộc chủ động

Phút 2: The Citizens nhanh chóng thiết lập thế cầm bóng chủ động, đẩy Brentford lùi về sân nhà.

screenshot-2025-10-05-at-223752.png
report Trận đấu bắt đầu

Cả 2 CLB đều ra sân trong trang phục truyền thống.

screenshot-2025-10-05-at-222937.png
screenshot-2025-10-05-at-222944.png
report Cỗ máy bền bỉ Jordan Henderson

Để chỉ ra cầu thủ quan trọng nhất và là cảm hứng cho cách chơi của Brentford hiện tại, đó chỉ có thể là Henderson. Lão tướng người Anh đã rời Liverpool để đến Saudi Pro League, sau đó gia nhập Ajax và đi một đường vòng để trở lại Ngoại hạng Anh. Ở tuổi 35, Henderson cho thấy tầm ảnh hưởng của tiền vệ giàu kinh nghiệm. Trước Man City, kinh nghiệm từ Henderson chính là điều Brentford cần để gây bất ngờ.

hendo.jpg
report Ai cản nổi Haaland

Erling Haaland đã ghi 9 bàn trong 7 trận gần đây của Man City. Sau những vòng đầu khởi động chậm, chân sút người Na Uy nhanh chóng khẳng định trở lại vị thế của chân sút số một Ngoại hạng Anh hiện tại.

Ngăn cản Haaland là mục tiêu số 1 của Brentford ở trận này. Nhưng ngăn cản Haaland bằng cách nào chắc chắn là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn với đội chủ nhà.

haaland680.jpg
report Không thể coi thường Brentford

Brentford đang đứng thứ 14 tại Ngoại hạng Anh. Thế nhưng, khi chơi trên sân nhà, Bầy ong đã thắng Aston Villa, hòa Chelsea và thắng MU. Những mùa gần đây, Brentford chưa bao giờ dễ chịu khi tiếp đón đối thủ. Cái duyên của Brentford trước các ông lớn Ngoại hạng Anh, khi chơi trên sân nhà luôn là bài toán khó giải, kể cả Man City của Pep.

brentford.jpg
report Đội hình xuất phát Brentford
screenshot-2025-10-05-at-213459.png
report Đội hình xuất phát Man City

Pep xoay tua đội hình cho Man City với sự xuất hiện của Nunes, Bobb và Savinho.

558890416-1404968857659612-8852429070483537526-n.jpg
haaland680.jpg

Trước khi bóng lăn, Man City đang đứng thứ 8 trên BXH với 10 điểm. Brentford có 7 điểm, xếp thứ 14. Với việc Chelsea và Liverpool cầm chân nhau ở vòng này, cơ hội mở ra cho các đội bám đuổi bên ngoài top 6. Man City trực tiếp hưởng lợi từ cục diện hiện tại. Một trận thắng trước Brentford sẽ đưa thầy trò Pep áp sát top 4 với cách biệt chỉ một điểm.

Sau chặng khởi đầu thất vọng, Man City dần tìm lại chính mình. Niềm vui trở lại với The Citizens khi họ thắng hủy diệt Burnsley 5-1. Trước đó, Man City hòa Arsenal và thắng MU. Man City cần nối tiếp đà phong độ ấn tượng bằng cách thắng Brentford trên sân đối thủ.

Xét về mọi mặt, Brentford không thể sánh với đoàn quân của Pep. Tuy nhiên, khi chơi trên sân nhà, Brentford luôn là đội chuyên gạt giò ông lớn. Trận gần nhất, "Bầy ong" đả bại MU 3-1 trên sân nhà. Man City sẽ nhìn vào cách Brentford đánh bại MU để dành sự tôn trọng với CLB này, một khi họ được chơi với điểm tựa sân nhà.

Hai CLB gặp nhau 8 trận trong lịch sử. Man City đang tạm áp đảo Brentford với 5 thắng, một hòa và 2 thua. Mùa trước, Brentford cầm hòa 0-0 trước Man City trên sân nhà. 4 trận tiếp đón Man City, Brentford có 2 thắng và 2 thua. Tiếng nói của lịch sử chỉ ra Man City chưa bao giờ dễ chơi trên sân của Brentford.

Đội chủ nhà đón cùng lúc 2 trụ cột trở lại sau chấn thương hoặc có vấn đề sức khỏe là Reiss Nelson và Fabio Carvalho. Man City có đầy đủ cầu thủ cho trận này nhưng Pep nhiều khả năng xoay tua để đảm bảo thể lực cho học trò.

screenshot-2025-10-05-at-100723.png
Đội hình dự kiến Brentford đối đầu Man City.
Hương Ly
Tiểu Phùng
Tiểu Phùng
