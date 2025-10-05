Trực tiếp Brentford vs Man City 0-1 (H1): Vào! Haaland ghi bàn!

report Ai cản nổi Haaland

Erling Haaland đã ghi 9 bàn trong 7 trận gần đây của Man City. Sau những vòng đầu khởi động chậm, chân sút người Na Uy nhanh chóng khẳng định trở lại vị thế của chân sút số một Ngoại hạng Anh hiện tại.

Ngăn cản Haaland là mục tiêu số 1 của Brentford ở trận này. Nhưng ngăn cản Haaland bằng cách nào chắc chắn là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn với đội chủ nhà.