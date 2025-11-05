Trực tiếp Becamex TPHCM vs Hải Phòng 1-1 (H2): Không vào!!! Xà ngang cứu thua chủ nhà

Phút 84: Từ quả tạt bên cánh phải, Tagueu bật cao đánh đầu. Tiếc cho anh, cũng như Hải Phòng, bóng lại dội xà ngang.
Phút 83: Cầu thủ Hải Phòng có đường chọc khe thông minh để Friday băng xuống dứt điểm. Bóng đi rất căng, lướt quay tay Minh Toàn và đi ra cạnh lưới.
Phút 80: Đường trả ngược từ đáy biên của Thế Tài mang đến cho Hải Phòng quả đá phạt góc. Bóng bị phá ra và họ tiếp tục đá quả tiếp theo. Bóng một lần nữa bị phá ra mang đến cơ hội phản công cho Becamex TPHCM. Đáng tiếc khi Trọng Hùng lại chuyền hỏng nhưng chủ nhà vẫn có bóng, dến đến cú sút vọt xà của Hugo Gomes.
Phút 73: Trọng tài Trần Thế Anh đã giữ nguyên quyết định. Đó là một quả phạt đền. Ngay lập tức, Việt Cường đã đánh bại Đình Triệu mang về bàn gỡ cho Becamex TPHCM.
Phút 71: Trọng tài đã chỉ tay vào chấm phạt đền khi cho rằng đội trưởng Triệu Việt Hưng của Hải Phòng để bóng chạm tay trong vòng cấm. Tuy nhiên VAR cần kiểm tra thêm.
Phút 69: Không lâu sau khi Thế Tài vào thay Tiến Dũng, Hải Phòng thay tiếp Tiến Dũng, Mạnh Dũng bằng Ngọc Tài, Thái Bảo. Bên phía chủ nhà Becamex TPHCM, Trọng Hùng thay Minh Bình.
Phút 66: Cú dứt điểm đi chệch cầu môn của Hugo Alves là cú sút thứ 14 của Becamex TPHCM về phía khung thành Hải Phòng. 5 trong số đó trúng đích nhưng không có bàn thắng nào được ghi. Còn đội khách, họ đã có bàn thắng sau cú dứt điểm trúng đích duy nhất.
Phút 63: Becamex TPHCM đang là đội cầm bóng áp đảo và tạo nên sức ép đáng kể phía cầu môn Đình Triệu. Tuy nhiên hàng thủ Hải Phòng vẫn đứng vững với sự xuất sắc của người gác đền 34 tuổi.
Phút 59: Cầu thủ áo trắng có một pha đập nhả hay trong vòng cấm và Hugo Gomes có cơ hội bằng vàng để ghi bàn gỡ hòa. Thế nhưng ngoại binh của Becamex TPHCM lại đưa bóng đi vọt xà ở khoảng cách rất gần trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.
Phút 55: Việt Cường di chuyển giữa vòng vây hậu vệ đội khách và chuyền bóng rất thoáng cho Tùng Quốc, người tung ra cú dứt điểm từ xa về phía cầu môn Hải Phòng. Tuy nhiên một lần nữa, Đình Triệu lại chơi hay, cản phá cú sút của đối thủ.
Phút 50: Cầu thủ chủ nhà chuyền bóng ẩu mang đến cơ hội cho Friday. Tuy nhiên ngoại binh của Hải Phòng quá đơn độc, khiến không có tình huống nguy hiểm nào về phía cầu môn Minh Toàn được tạo ra.
Phút 47: Giống như hiệp một, chủ nhà lại đồn lên tấn công từ sớm và kiếm được quả phạt góc. Tuy nhiên thủ môn Đình Triệu vẫn chơi chắc chắn, đấm bóng khỏi khu vực vòng cấm.
Phút 46: Hiệp hai của trận đấu bắt đầu. Hãy cùng xem HLV kỳ cựu Đặng Trần Chỉnh sẽ làm gì để Becamex TPHCM lội ngược dòng.
Bên phía chủ nhà, Thanh Hậu, Văn Anh cùng được rút ra, thay bằng Thành Kiên và Thành Nhân.
Hai đội rời sân tạm nghỉ với tỷ số 1-0 nghiêng về đội khách Hải Phòng với bàn thắng duy nhất của Fred Friday.
Phút 45: VAR lại vào cuộc để xem lại liệu có phạt đền sau một tình huống diễn ra trong vòng cấm Becamex TPHCM. Tuy nhiên trận đấu lại tiếp tục và có 3 phút bù giờ.
Phút 40: Hải Phòng phản công và Hữu Nam phối hợp với Tagueu, mang tới cơ hội tốt để tiền đạo này ghi bàn. Tuy nhiên cú sút của anh lại chệch cột dọc trong gang tấc.
Phút 37: Becamex TPHCM có cơ hội tuyệt vời để gỡ hòa khi Việt Cường thực hiện cú đá phạt đẹp mắt. Thế nhưng Đình Triệu đã chơi xuất sắc, bay người cản phá thành công.
Phút 35: Rất bất ngờ. Từ đường tạt bóng của Hữu Nam, Fred Friday đột nhập vòng cấm và dứt điểm cận thành tung lưới Becamex TPHCM. Hàng phòng ngự chủ nhà đã đánh mất sự tập trung trong bối cảnh Friday đang rất thăng hoa với bàn thứ thứ 6 mùa này.
Phút 33: Hugo Alves thoát xuống bên cánh trái và tung ra cú sút rất căng vào góc gần, khiến thủ môn Đình Triệu không thể xử lý một cách gọn gàng.
Ngoại binh của Becamex TPHCM sẽ bớt tiếc nuối hơn khi trọng tài cho rằng anh đã việt vị.
Phút 30: Thẻ vàng đã được rút ra dành cho Zlatkovic Milos của Becamex TPHCM.
Phút 26: Những phút hứng khởi tạm lắng lại. Cả Becamex TPHCM và Hải Phòng đều đang chơi chậm lại. Đây là sự điều chỉnh hợp lý trong bối cảnh thời gian còn dài và trời không có dấu hiệu ngớt mưa.
Phút 21: Sau khoảng 20 phút, trời mưa lớn ảnh hưởng tới lối chơi cũng như khả năng kiểm soát bóng của hai đội. Không ngạc nhiên khi tỷ lệ chuyền bóng thành công của cả hai không chạm tới mốc 30%. Tuy nhiên trận đấu diễn ra với tiết tấu nhanh và đã có rất nhiều tình huống đáng chú ý được tạo ra ở hai đầu cầu môn.
Phút 18: Cầu thủ Hải Phòng có một loạt pha phối hợp bình tĩnh trong vòng cấm chủ nhà, cuối cùng kết thúc bằng đường chuyền của Friday để Triệu Việt Hưng tung ra cú dứt điểm đưa bóng đi vọt xà.
Phút 14: Việt Cường có cơ hội đối mặt thủ môn sau đường chuyền xuất sắc từ đồng đội. Tuy nhiên thủ môn Đình Triệu đã kịp băng ra, sau đó cũng thủ môn vừa đón sinh nhật thứ 34 tiếp tục ngăn cản Oguchukwu thực hiện cú đá bồi.
Phút 8: VAR can thiệp để xác định hậu vệ Becamex TPHCM đã phạm lỗi với cầu thủ Hải Phòng trong vòng cấm ở tình huống phạt góc hay chưa. Tuy nhiên không có gì xảy ra.
Phút 7: Gần như ngay lập tức, Hải Phòng đáp trả với hai cú sút liên tiếp của Tagueu. Cú sút đầu tiên đã bị thủ môn Minh Toàn cản lại, trong khi cú tiếp theo đi trúng khung gỗ.
Phút 5: Từ ngoài vòng cấm, Việt Cường tung ra cú sút rất căng đưa bóng đi thẳng về phía cầu môn Hải Phòng. Rất may cho đội khách, bóng lướt qau đầu ngón tay Đình Triệu và dội trúng xà ngang.
Phút 3: Becamex TPHCM không giấu giếm ý đồ tấn công và dồn ép ngay từ đầu. Họ đã tạo nên một tình huống nguy hiểm, 1 cú sút và 1 quả phạt góc.
Phút 1: Trời đang mưa nặng hạt trên sân Bình Dương Stadium, những điều đó không ngăn cản được cuộc chạm trán giữa Becamex TPHCM và Hải Phòng bắt đầu. Trọng tài Trần Thế Anh là người điều hành trận đấu thuộc vòng 10 LPBank V.League 2025/26 trong khi trọng tài Trần Ngọc Nhớ phụ trách phòng VAR.
Chủ nhà Becamex TPHCM giao bóng.
Hải Phòng đang là cái tên gây ấn tượng đặc biệt ở V.League mùa giải năm nay, chỉ sau Ninh Bình FC. Sau 9 trận đấu, đội bóng đất cảng đã vượt trên cả các ứng viên vô địch như Thép Xanh Nam Định, CLB Hà Nội để chiếm vị trí thứ 4 với 17 điểm.
Điều đặc biệt, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm không sở hữu nguồn lực dồi dào như các ông lớn ở tốp đầu. Tuy nhiên dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân gốc Thanh Hoá, Hải Phòng cho thấy sự cân bằng cả 3 tuyến, lối chơi kỷ luật và gắn kết. Điều này khiến cho họ trở nên rất khó chịu với các đối thủ lớn. Ba vòng đấu gần nhất, Hải Phòng toàn thắng cả 3.
Chiều ngược lại, Becamex TPHCM mới được 8 điểm sau 9 trận. Hàng phòng ngự là điểm yếu của đội bóng đất Thủ khi họ để lọt lưới tới 16 bàn. Điều này khiến cho công sức hàng tấn công không bù đắp được tổn thất ở tuyến dưới.
Trong bối cảnh trên, Becamex TPHCM dự báo sẽ gặp khó khăn dù được chơi trên sân nhà trước Hải Phòng.
