Trực tiếp Becamex TPHCM vs Hải Phòng 0-1 (H1): Vào!!! Friday phá lưới Becamex TPHCM

report Không được!

Phút 33: Hugo Alves thoát xuống bên cánh trái và tung ra cú sút rất căng vào góc gần, khiến thủ môn Đình Triệu không thể xử lý một cách gọn gàng.

Ngoại binh của Becamex TPHCM sẽ bớt tiếc nuối hơn khi trọng tài cho rằng anh đã việt vị.