Trực tiếp Becamex TPHCM vs Hải Phòng 0-1 (H1): Vào!!! Friday phá lưới Becamex TPHCM

Phút 35: Rất bất ngờ. Từ đường tạt bóng của Hữu Nam, Fred Friday đột nhập vòng cấm và dứt điểm cận thành tung lưới Becamex TPHCM. Hàng phòng ngự chủ nhà đã đánh mất sự tập trung trong bối cảnh Friday đang rất thăng hoa với bàn thứ thứ 6 mùa này.
Phút 33: Hugo Alves thoát xuống bên cánh trái và tung ra cú sút rất căng vào góc gần, khiến thủ môn Đình Triệu không thể xử lý một cách gọn gàng.
Ngoại binh của Becamex TPHCM sẽ bớt tiếc nuối hơn khi trọng tài cho rằng anh đã việt vị.
Phút 30: Thẻ vàng đã được rút ra dành cho Zlatkovic Milos của Becamex TPHCM.
Phút 26: Những phút hứng khởi tạm lắng lại. Cả Becamex TPHCM và Hải Phòng đều đang chơi chậm lại. Đây là sự điều chỉnh hợp lý trong bối cảnh thời gian còn dài và trời không có dấu hiệu ngớt mưa.
Phút 21: Sau khoảng 20 phút, trời mưa lớn ảnh hưởng tới lối chơi cũng như khả năng kiểm soát bóng của hai đội. Không ngạc nhiên khi tỷ lệ chuyền bóng thành công của cả hai không chạm tới mốc 30%. Tuy nhiên trận đấu diễn ra với tiết tấu nhanh và đã có rất nhiều tình huống đáng chú ý được tạo ra ở hai đầu cầu môn.
Phút 18: Cầu thủ Hải Phòng có một loạt pha phối hợp bình tĩnh trong vòng cấm chủ nhà, cuối cùng kết thúc bằng đường chuyền của Friday để Triệu Việt Hưng tung ra cú dứt điểm đưa bóng đi vọt xà.
Phút 14: Việt Cường có cơ hội đối mặt thủ môn sau đường chuyền xuất sắc từ đồng đội. Tuy nhiên thủ môn Đình Triệu đã kịp băng ra, sau đó cũng thủ môn vừa đón sinh nhật thứ 34 tiếp tục ngăn cản Oguchukwu thực hiện cú đá bồi.
Phút 8: VAR can thiệp để xác định hậu vệ Becamex TPHCM đã phạm lỗi với cầu thủ Hải Phòng trong vòng cấm ở tình huống phạt góc hay chưa. Tuy nhiên không có gì xảy ra.
Phút 7: Gần như ngay lập tức, Hải Phòng đáp trả với hai cú sút liên tiếp của Tagueu. Cú sút đầu tiên đã bị thủ môn Minh Toàn cản lại, trong khi cú tiếp theo đi trúng khung gỗ.
Phút 5: Từ ngoài vòng cấm, Việt Cường tung ra cú sút rất căng đưa bóng đi thẳng về phía cầu môn Hải Phòng. Rất may cho đội khách, bóng lướt qau đầu ngón tay Đình Triệu và dội trúng xà ngang.
Phút 3: Becamex TPHCM không giấu giếm ý đồ tấn công và dồn ép ngay từ đầu. Họ đã tạo nên một tình huống nguy hiểm, 1 cú sút và 1 quả phạt góc.
Phút 1: Trời đang mưa nặng hạt trên sân Bình Dương Stadium, những điều đó không ngăn cản được cuộc chạm trán giữa Becamex TPHCM và Hải Phòng bắt đầu. Trọng tài Trần Thế Anh là người điều hành trận đấu thuộc vòng 10 LPBank V.League 2025/26 trong khi trọng tài Trần Ngọc Nhớ phụ trách phòng VAR.
Chủ nhà Becamex TPHCM giao bóng.
Hải Phòng đang là cái tên gây ấn tượng đặc biệt ở V.League mùa giải năm nay, chỉ sau Ninh Bình FC. Sau 9 trận đấu, đội bóng đất cảng đã vượt trên cả các ứng viên vô địch như Thép Xanh Nam Định, CLB Hà Nội để chiếm vị trí thứ 4 với 17 điểm.
Điều đặc biệt, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm không sở hữu nguồn lực dồi dào như các ông lớn ở tốp đầu. Tuy nhiên dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân gốc Thanh Hoá, Hải Phòng cho thấy sự cân bằng cả 3 tuyến, lối chơi kỷ luật và gắn kết. Điều này khiến cho họ trở nên rất khó chịu với các đối thủ lớn. Ba vòng đấu gần nhất, Hải Phòng toàn thắng cả 3.
Chiều ngược lại, Becamex TPHCM mới được 8 điểm sau 9 trận. Hàng phòng ngự là điểm yếu của đội bóng đất Thủ khi họ để lọt lưới tới 16 bàn. Điều này khiến cho công sức hàng tấn công không bù đắp được tổn thất ở tuyến dưới.
Trong bối cảnh trên, Becamex TPHCM dự báo sẽ gặp khó khăn dù được chơi trên sân nhà trước Hải Phòng.
FPT Play là đơn vị duy nhất phát sóng trọn vẹn LPBank V.League 1-2025/26 tại https://fptplay.vn