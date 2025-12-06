Trực tiếp Aston Villa vs Arsenal 1-1 (H2): Saka rời sân

qoute Unai Emery ca ngợi CLB cũ

HLV Unai Emery cho rằng Arsenal là đội bóng mạnh nhất Ngoại hạng Anh hiện tại. Chia sẻ trước giờ bóng lăn, ông nhận xét: "Tôi nghĩ Arsenal là đội bóng mạnh nhất giải đấu. Họ không quá xuất sắc trong các tình huống bóng sống, nhưng thi đấu chặt chẽ và hiệu quả, đặc biệt ở các tình huống cố định.