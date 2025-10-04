Trực tiếp Arsenal vs West Ham 2-0 (H2): Vào! Saka ghi bàn trên chấm 11m

TPO - Diouf phạm lỗi trong vòng cấm dẫn đến quả phạt đền cho Arsenal và Saka không bỏ lỡ cơ hội đánh bại thủ môn West Ham, nâng tỷ số lên 2-0.

report VÀO!!! Arsenal dẫn trước 2-0 66': Diouf phạm lỗi với Timber trong vòng cấm. Trọng tài John Brooks chần chừ 2 giây rồi chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm phạt đền, Saka đánh lừa được Areola và dễ dàng giúp Arsenal nâng tỷ số lên 2-0. report Saka nằm sân 63’: Sau khi được các nhân viên y tế kiểm tra, Saka đã có thể đứng dậy trở lại. report Thẻ vàng đầu tiên 58': Summerville phạm lỗi khá thô và nhận thẻ vàng từ trọng tài. report Bỏ lỡ đáng tiếc 53': Trossard thực hiện cú chọc khe tinh tế cho Rice băng xuống rồi tung đường căng ngang hoàn hảo. Chỉ cần chạm nhẹ là Gyökeres có thể đưa bóng vào lưới, nhưng anh băng vào chậm nửa nhịp và không thể chạm bóng! report Sai lầm của Kilman! 50': Trung vệ West Ham loay hoay giữ bóng quá lâu và bị Trossard áp sát cướp bóng. Bóng nhanh chóng được chuyền sang cánh trái cho Gyökeres, người cố gắng xoay sở tạo cơ hội dứt điểm, nhưng cuối cùng chỉ mang về một quả phạt góc cho Arsenal. report Hiệp 2 bắt đầu! 46’: Arsenal giao bóng. report Thống kê hiệp 1 report Hết hiệp 1 45+6': Hiệp 1 khép lại với lợi thế 1-0 nghiêng về Arsenal. report Arsenal suýt nhân đôi cách biệt 45+5': Calafiori tung cú sút quyết đoán, bóng dội trúng cột dọc rồi bật ngược trúng lưng Areola. Tưởng chừng sẽ có bàn thắng may mắn cho Arsenal, nhưng Mavropanos kịp lùi về phá bóng ngay trên vạch vôi. report Bù giờ 45': Hiệp 1 có 5 phút bù giờ report Arsenal chơi chậm lại 42’: Arsenal chơi chậm rãi, kiên nhẫn kiểm soát bóng. Họ chắc chắn sẽ hài lòng nếu bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước. report VÀO!!! Arsenal mở tỷ số 38': Từ góc hẹp, Eze tung cú sút cực mạnh buộc thủ thành Areola phải vất vả đẩy ra và bóng bật đúng vào tầm của Declan Rice. Tiền vệ người Anh không bỏ lỡ đá bồi tung lưới đội bóng cũ. Anh chỉ giơ tay ăn mừng nhẹ nhàng, tỏ rõ sự tôn trọng West Ham. Nhưng với Arsenal thì đây là bàn thắng cực kỳ quan trọng, khai thông thế bế tắc trong cuộc đua ngôi đầu. report Nguy hiểm 32': Bộ ba Trossard - Eze - Saka phối hợp nhịp nhàng tạo ra sóng gió trước khung thành West Ham. Bóng được treo vào vòng cấm cho Gyökeres, nhưng cú đánh đầu của anh không đủ hiểm để hạ Areola. Ngay sau đó, Trossard ập vào dứt điểm bồi và hậu vệ West Ham đã chặn đứng kịp thời. report Odegaard rời sân 29’: Lần này thì không còn hy vọng nào nữa cho Arsenal. Odegaard tập tễnh rời sân, gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng và buồn bã. Buổi chiều thi đấu của anh tại Emirates đã khép lại. Trên đường biên, Zubimendi đã sẵn sàng vào thay thế. HLV Arteta trông đầy lo lắng khi phải mất đi nhạc trưởng của mình quá sớm. report Bàn thắng của Saka không được công nhận 24': Rice tung đường chuyền tuyệt đẹp xé toang hàng thủ West Ham, mở ra cơ hội đối mặt thủ môn cho Saka. Tiền đạo người Anh khéo léo dứt điểm đưa bóng vào lưới, nhưng niềm vui nhanh chóng vụt tắt khi trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị. report Odegaard bị đau 21': Odegaard và Summerville va chạm mạnh. Tiền vệ đội trưởng Arsenal nằm sân, ôm đầu gối đầy đau đớn. Sau khi được chăm sóc, Odegaard đã có thể thi đấu. report Arsenal ép sân 18’: Arsenal vẫn duy trì lối chơi pressing tầm cao, liên tục gây sức ép để buộc West Ham mắc sai lầm. Areola vừa phải vội vàng phá bóng thẳng ra ngoài biên. report Eze sút bóng vọt xà 13': Pha phối hợp ăn ý tuyệt đẹp giữa Saka và Odegaard mở ra cơ hội khi bóng được đưa vào trung lộ cho Gyökeres, nhưng anh không xử lý gọn gàng. Eze xuất hiện đúng chỗ để đá bồi, tuy nhiên cú dứt điểm lại đưa bóng bay vọt xà. report Mavropanos bị đau 10’: Trận đấu tạm gián đoạn sau pha va chạm mạnh giữa Mavropanos và Calafiori. Cầu thủ của Arsenal không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Nhưng hậu vệ West Ham bị rách ở vùng đầu và cần sự chăm sóc y tế bên ngoài đường biên. report Nỗ lực không thành 8': Saka xử lý khéo léo ở rìa vòng cấm rồi mở bóng sang cánh trái cho Trossard. Anh nhanh chóng căng ngang vào trung lộ, nơi Eze đang có vị trí thuận lợi. Tuy nhiên, cú sút của tiền vệ này đã bị hậu vệ West Ham bay người chặn lại kịp thời. report Timber gây sóng gió trước khung thành West Ham 5’: Arsenal tổ chức pha tấn công bài bản, bóng tới chân Timber và anh tung cú sút căng, sệt buộc thủ môn Areola phải cứu thua vất vả. Bóng bật ra lại đúng vị trí của Timber, lần này anh căng ngang nguy hiểm trước khung thành. Rất may cho West Ham, hàng thủ kịp thời lăn xả phá bóng giải nguy. report Arsenal đáp trả 4': Gyökeres cố gắng di chuyển, tìm khoảng trống sau lưng hàng thủ West Ham. Tuy nhiên, anh lập tức bị các hậu vệ đội khách vây kín và không thể tung ra cú dứt điểm. report West Ham nhập cuộc hứng khởi 2’: West Ham khởi đầu đầy hứng khởi với pha tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Từ quả phạt góc, Paqueta treo bóng vào vòng cấm và tìm đến vị trí của Fullkrug ở cột xa. Tiền đạo này bật cao đánh đầu nhưng bóng đi vọt xà ngang, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số. report Trận đấu bắt đầu 1': Đội khách West Ham giao bóng. report Cầu thủ hai đội khởi động report Đội hình xuất phát West Ham report Đội hình xuất phát Arsenal

Chuyến làm khách gần nhất tới St James’ Park giờ đây đều khiến CĐV Arsenal lo lắng. Sau khi quả phạt đền của Viktor Gyokeres bị từ chối và Nick Woltemade mở tỷ số cho Newcastle, tưởng như “Pháo thủ” sẽ lại trắng tay trước “Chích chòe”.

Tuy nhiên, chỉ còn khoảng 15 phút trước khi Newcastle có chiến thắng sân nhà thứ 4 liên tiếp trước Arsenal, thì dấu ấn từ các tình huống cố định của HLV Nicolas Jover đã xuất hiện. Arsenal ngược dòng đầy kịch tính 2-1, với cú đánh đầu ở phút 96 của Gabriel Magalhaes.

Chiến thắng này mang ý nghĩa lớn, vừa phá được “dớp” thua tại St James’ Park, vừa tận dụng cú sảy chân của Liverpool trước Crystal Palace. Kết quả đó cũng mở ra cơ hội cho Arsenal tạm chiếm ngôi đầu nếu đánh bại West Ham, trước khi Liverpool gặp Chelsea ở trận muộn.

Khi đoàn quân của HLV Arne Slot đang chững lại, Arsenal đang tìm lại sự hưng phấn. Họ vừa thắng Olympiacos 2-0 ở Champions League giữa tuần - chiến thắng thứ ba liên tiếp và là trận thắng thứ năm trong sáu trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Trên sân nhà Premier League, Arsenal chỉ thua 4 trong 42 trận gần nhất, nhưng 50% trong số đó lại đến từ cùng một đối thủ: West Ham. Người hâm mộ chắc chắn chưa quên hai lần gần nhất “Búa tạ” hành quân đến Emirates và ra về với thắng lợi mà không để thủng lưới.

Kể từ năm 2007 (khi West Ham là đội khách đầu tiên thắng tại Emirates), kịch bản lịch sử đang lặp lại. Chỉ có Manchester City (2018 - 2023) từng thắng Arsenal 6 trận sân khách liên tiếp, và West Ham đang hướng đến một cột mốc hiếm hoi tương tự.

Sau chuỗi 5 thất bại trong 6 trận trên mọi đấu trường, HLV Graham Potter phải ra đi, nhường chỗ cho Nuno Espirito Santo. Tân thuyền trưởng người Bồ Đào Nha khởi đầu bằng trận hòa 1-1 trước Everton, khi Jarrod Bowen gỡ hòa sau bàn mở tỷ số của Michael Keane.

Dù vậy, kết quả này chưa thể giúp West Ham thoát khỏi nhóm xuống hạng. Niềm an ủi duy nhất là cả 4 điểm mùa này của họ đều giành được trên sân khách - thành tích chỉ kém 6 đội tại Premier League.

Song song đó, West Ham cũng mang “kỷ lục buồn” khi thua nhiều trận derby London nhất lịch sử Premier League (134 trận). Trong 11 trận derby gần đây, họ cũng thua tới 8 lần.