Trực tiếp Arsenal vs MU 1-2 (H2): Pháo thủ thay liền 4 người

79': Trận đấu đang trôi về những phút cuối, nhưng Arsenal vẫn chơi rất tệ. Họ không thể tạo ra áp lực giống như thường thấy, và phối hợp rất rời rạc.
75': HLV Arteta tung vào sân cầu thủ dự bị cuối cùng, Madueke thay Trossard.
70': Từ cú sút của Merino, bóng đá chạm tay Maguire trong vòng cấm MU. Tuy nhiên, trọng tài không thổi phạt đền cho Arsenal vì Maguire đang ngã ra sân xoạc bóng.
68': MU thay người đầu tiên ở trận này, Cunha vào sân thay Mbeumo.
65': Các nhân tố mới của Arsenal vẫn chưa thể tạo ra khác biệt. Pháo thủ đang bế tắc trước hàng thủ lùi sâu của MU.
58': HLV Arteta quyết định thay 4 người cùng lúc. White, Merino, Eze và Gyokeres vào thay Hincapie, Odegaard, Zubimendi và Jesus.
53': Dorgu đi bóng và dứt điểm quyết đoán bên cánh trái, nhưng góc quá hẹp khiến anh sút không chính xác.
50': Cú sốc đã xảy ra ngay đầu hiệp 2. Từ cánh trái của MU, Dorgu bật tường đẹp mắt với Bruno Fernandes trước khi tung cú sút từ ngoài vòng cấm đánh bại Raya trong sự ngỡ ngàng của tất cả. 2-1 cho MU.
Hai đội đều chưa có sự thay đổi nào.
Với lợi thế sân nhà, Arsenal nhập cuộc đầy tự tin và tìm được bàn mở tỷ số ở phút 29 sau pha đá phản của Martinez. Tuy nhiên, sai lầm của Zubemendi tạo cơ hội cho Mbeumo gỡ hòa cho MU chỉ sau đó 8 phút, khép lại hiệp 1 với tỷ số hòa 1-1.
45+1': Từ đường chuyền của Bruno, Mbeumo sút bóng một chạm bằng chân phải nhằm đưa bóng qua đầu Raya, nhưng bóng đi không chính xác.
37': Zubemendi mắc sai lầm khó hiểu khi chuyền bóng thiếu lực, tạo điều kiện cho Mbeumo đối mặt với Raya. Tiền đạo của MU bình tĩnh lừa qua Raya và ghi bàn gỡ hòa 1-1.
34': Saliba mắc sai lầm hiếm thấy giúp Bruno Fernandes có cơ hội mười mươi ghi bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, tiền vệ người Bồ Đào Nha quá vội vàng và sút bóng thẳng ra ngoài rất khó hiểu.
29': Bước ngoặt đã xảy ra ở Emirates từ một đợt tấn công nhanh của Arsenal. Từ cánh trái, Saka nhả bóng cho Odegaard dứt điểm và Timber áp sát khiến Martinez đá phản lưới, Lammens bó tay chịu thua. 1-0 cho Arsenal.
22': Sau những tình huống hãm thành liên tục vừa qua, Arsenal đang chùng xuống và đánh mất thế trận.
18': Từ quả đá phạt của Rice, Zubimendi bật cao đánh đầu cận thành nhưng thủ môn Lammens vẫn kịp phản xạ đẩy bóng ra ngoài cực kỳ xuất sắc.
14': Bruno Fernandes làm mất bóng ở giữa sân, Arsenal tổ chức phản công nhanh. Rice và Saliba phối hợp đẹp mắt, nhưng cú sút của tiền vệ người Anh bị Martinez bắt bài chặn lại.
9': Từ quả phạt góc của Saka, Casemiro phá bóng không tốt. Trossard chiếm được vị trí để dứt điểm, nhưng anh sút quá vội ở tư thế khó khiến bóng bay vọt xà ngang MU.
7': Rice tung ra cú sút đầu tiên của trận đấu, nhưng bóng bị hậu vệ MU cản lại.
3': MU đang nhập cuộc giống như trước Man City với đội hình lùi sâu và tích cực tranh chấp. Điều này tạo ra thế trận chặt chẽ trong bối cảnh Arsenal lên bóng chậm rãi.
Huyền thoại của Ngoại hạng Anh, Alan Shearer nhận định trước trận đấu: "Chúng ta biết cách Manchester United sẽ chơi. Họ sẽ muốn Arsenal tấn công để họ có thể phản công nhanh, một ví dụ điển hình là bàn thắng của Mbeumo tuần trước vào lưới Man City."
"Tuy nhiên, hôm thứ Ba tôi có mặt ở Milan xem Arsenal thi đấu; Arteta đã thay đổi sáu hoặc bảy cầu thủ trong đội hình so với trận gặp Forest, và họ vẫn thể hiện rất ấn tượng. Họ cũng không cần phải lo lắng về suất dự cúp châu Âu vào thứ Tư tới vì đã chắc suất hạng nhất hoặc hạng nhì, nên họ có thể tung ra đội hình mạnh nhất mà không bị phân tâm."
"Bất chấp những gì chúng ta đã thấy từ Man United tuần trước, tôi nghĩ Arsenal sẽ giành chiến thắng. Đây sẽ là một trận đấu thực sự khó khăn, nhiều khả năng được quyết định bởi một bàn thắng."
So với trận thắng Inter ở Cúp C1 châu Âu cách đây 3 ngày, HLV Arteta đã thay đổi 4 vị trí trong đội hình xuất phát của Arsenal. Trong khi đó, MU giữ nguyên đội hình so với trận thắng Man City cách đây 1 tuần.
Hai tiền đạo đắt giá từng tạo ra cuộc tranh cãi lớn hồi đầu mùa giải, Gyokeres và Sesko đều phải ngồi dự bị ở trận này. Bên phía Arsenal, HLV Arteta trao niềm tin cho Gabriel Jesus. Trong khi đó, HLV Carrick của MU quyết định dùng Mbeumo ở vị trí mũi nhọn.
Arsenal vs MU diễn ra lúc mấy giờ, đá ở đâu?
Trận Arsenal vs Manchester United diễn ra lúc 16h30 GMT Chủ nhật 25/1/2026, tức 23h30 tối 25/1 theo giờ Việt Nam, trên sân Emirates Stadium.
Xem trực tiếp Arsenal vs MU hôm nay trên kênh nào?
Tại Việt Nam, người hâm mộ theo dõi Premier League qua FPT Play – đơn vị nắm quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh từ 01/01/2026 trên nhiều hạ tầng (IPTV/Internet/mobile…), đồng thời có lựa chọn bình luận tiếng Việt và một số trận chất lượng cao (4K).
Nếu xem qua ứng dụng, bạn chỉ cần vào mục thể thao/bóng đá của FPT Play và chọn trận Arsenal vs MU theo lịch phát sóng trong ngày. Bạn cần có tài khoản VIP để xem trực tiếp nội dung này.
Thông tin trước trận đấu Arsenal vs MU
Arsenal tiếp đón MU trong trận đấu có ý nghĩa quan trọng với nhóm đầu bảng. Pháo thủ tạm thời bị Man City rút ngắn khoảng cách xuống còn 4 điểm và cần đánh bại Quỷ đỏ để giữ vững ngôi đầu. Trong khi đó, MU cũng cần chiến thắng cho cuộc đua vào top 5 - qua đó tranh vé dự Cúp C1 châu Âu.
Ở vòng trước, MU gây bất ngờ khi đánh bại Man City đầy thuyết phục trong trận ra mắt HLV tạm quyền Carrick. Không ít người hâm mộ mong đợi họ sẽ tiếp tục gây sốc trên sân Arsenal. Điều này không dễ dàng, nhưng Pháo thủ đã bị cầm hòa 2 trận liên tiếp trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Liverpool và Nottingham. Đây là cơ sở để Quỷ đỏ hướng đến việc giành ít nhất 1 điểm tại Emirates.
Đây là trận đấu quan trọng để Arsenal chứng minh bản lĩnh. Họ đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội bứt phá trong thời gian qua, và không được phép sảy chân thêm khi Man City có dấu hiệu hồi phục.
