Thể thao

Google News

Trực tiếp Arsenal vs MU 1-0 (H1): Pháo thủ mở tỷ số

A Phi
Tiểu Phùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trực tiếp bóng đá Arsenal vs MU, từ nỗ lực áp sát của Timber, bóng đã bay thẳng vào lưới Quỷ đỏ trong sự ngỡ ngàng của Lammnes.

report KHÔNG VÀO! Bruno Fernandes bỏ lỡ cơ hội mười mươi

34': Saliba mắc sai lầm hiếm thấy giúp Bruno Fernandes có cơ hội mười mươi ghi bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, tiền vệ người Bồ Đào Nha quá vội vàng và sút bóng thẳng ra ngoài rất khó hiểu.

goal VÀO! Martinez phản lưới MU

29': Bước ngoặt đã xảy ra ở Emirates từ một đợt tấn công nhanh của Arsenal. Từ cánh trái, Saka nhả bóng cho Odegaard dứt điểm và Timber áp sát khiến Martinez đá phản lưới, Lammens bó tay chịu thua. 1-0 cho Arsenal.

gettyimages-2257637112-612x612.jpg
report Arsenal đang dần bế tắc

22': Sau những tình huống hãm thành liên tục vừa qua, Arsenal đang chùng xuống và đánh mất thế trận.

report KHÔNG VÀO! Lammens cứu thua xuất thần

18': Từ quả đá phạt của Rice, Zubimendi bật cao đánh đầu cận thành nhưng thủ môn Lammens vẫn kịp phản xạ đẩy bóng ra ngoài cực kỳ xuất sắc.

gettyimages-2257635224-612x612.jpg
gettyimages-2258131772-612x612.jpg
report Rice tiếp tục uy hiếp khung thành MU

14': Bruno Fernandes làm mất bóng ở giữa sân, Arsenal tổ chức phản công nhanh. Rice và Saliba phối hợp đẹp mắt, nhưng cú sút của tiền vệ người Anh bị Martinez bắt bài chặn lại.

report Trossard bỏ lỡ cơ hội

9': Từ quả phạt góc của Saka, Casemiro phá bóng không tốt. Trossard chiếm được vị trí để dứt điểm, nhưng anh sút quá vội ở tư thế khó khiến bóng bay vọt xà ngang MU.

report Rice sút xa không thành công

7': Rice tung ra cú sút đầu tiên của trận đấu, nhưng bóng bị hậu vệ MU cản lại.

report Thế trận chặt chẽ

3': MU đang nhập cuộc giống như trước Man City với đội hình lùi sâu và tích cực tranh chấp. Điều này tạo ra thế trận chặt chẽ trong bối cảnh Arsenal lên bóng chậm rãi.

gettyimages-2258129040-612x612.jpg
start Trận đấu bắt đầu
photo Cầu thủ hai đội khởi động trước trận đấu
gettyimages-2257628029-612x612.jpg
gettyimages-2258119334-612x612.jpg
gettyimages-2258122717-612x612.jpg
gettyimages-2258122909-612x612.jpg
gettyimages-2258123003-612x612.jpg
qoute Shearer: 'Tôi nghĩ Arsenal sẽ thắng sát nút'

Huyền thoại của Ngoại hạng Anh, Alan Shearer nhận định trước trận đấu: "Chúng ta biết cách Manchester United sẽ chơi. Họ sẽ muốn Arsenal tấn công để họ có thể phản công nhanh, một ví dụ điển hình là bàn thắng của Mbeumo tuần trước vào lưới Man City."

"Tuy nhiên, hôm thứ Ba tôi có mặt ở Milan xem Arsenal thi đấu; Arteta đã thay đổi sáu hoặc bảy cầu thủ trong đội hình so với trận gặp Forest, và họ vẫn thể hiện rất ấn tượng. Họ cũng không cần phải lo lắng về suất dự cúp châu Âu vào thứ Tư tới vì đã chắc suất hạng nhất hoặc hạng nhì, nên họ có thể tung ra đội hình mạnh nhất mà không bị phân tâm."

"Bất chấp những gì chúng ta đã thấy từ Man United tuần trước, tôi nghĩ Arsenal sẽ giành chiến thắng. Đây sẽ là một trận đấu thực sự khó khăn, nhiều khả năng được quyết định bởi một bàn thắng."

report HLV Arteta tiếp tục xoay vòng

So với trận thắng Inter ở Cúp C1 châu Âu cách đây 3 ngày, HLV Arteta đã thay đổi 4 vị trí trong đội hình xuất phát của Arsenal. Trong khi đó, MU giữ nguyên đội hình so với trận thắng Man City cách đây 1 tuần.

report Hai tiền đạo đắt giá đều ngồi dự bị

Hai tiền đạo đắt giá từng tạo ra cuộc tranh cãi lớn hồi đầu mùa giải, Gyokeres và Sesko đều phải ngồi dự bị ở trận này. Bên phía Arsenal, HLV Arteta trao niềm tin cho Gabriel Jesus. Trong khi đó, HLV Carrick của MU quyết định dùng Mbeumo ở vị trí mũi nhọn.

tatic Đội hình xuất phát Arsenal vs MU
doi-hinh-mu.png
carrick-2.jpg

Arsenal vs MU diễn ra lúc mấy giờ, đá ở đâu?

Trận Arsenal vs Manchester United diễn ra lúc 16h30 GMT Chủ nhật 25/1/2026, tức 23h30 tối 25/1 theo giờ Việt Nam, trên sân Emirates Stadium.

Xem trực tiếp Arsenal vs MU hôm nay trên kênh nào?

Tại Việt Nam, người hâm mộ theo dõi Premier League qua FPT Play – đơn vị nắm quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh từ 01/01/2026 trên nhiều hạ tầng (IPTV/Internet/mobile…), đồng thời có lựa chọn bình luận tiếng Việt và một số trận chất lượng cao (4K).

Nếu xem qua ứng dụng, bạn chỉ cần vào mục thể thao/bóng đá của FPT Play và chọn trận Arsenal vs MU theo lịch phát sóng trong ngày. Bạn cần có tài khoản VIP để xem trực tiếp nội dung này.

Thông tin trước trận đấu Arsenal vs MU

Arsenal tiếp đón MU trong trận đấu có ý nghĩa quan trọng với nhóm đầu bảng. Pháo thủ tạm thời bị Man City rút ngắn khoảng cách xuống còn 4 điểm và cần đánh bại Quỷ đỏ để giữ vững ngôi đầu. Trong khi đó, MU cũng cần chiến thắng cho cuộc đua vào top 5 - qua đó tranh vé dự Cúp C1 châu Âu.

Ở vòng trước, MU gây bất ngờ khi đánh bại Man City đầy thuyết phục trong trận ra mắt HLV tạm quyền Carrick. Không ít người hâm mộ mong đợi họ sẽ tiếp tục gây sốc trên sân Arsenal. Điều này không dễ dàng, nhưng Pháo thủ đã bị cầm hòa 2 trận liên tiếp trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Liverpool và Nottingham. Đây là cơ sở để Quỷ đỏ hướng đến việc giành ít nhất 1 điểm tại Emirates.

Đây là trận đấu quan trọng để Arsenal chứng minh bản lĩnh. Họ đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội bứt phá trong thời gian qua, và không được phép sảy chân thêm khi Man City có dấu hiệu hồi phục.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

A Phi
Tiểu Phùng
#Trực tiếp Arsenal vs MU #Arsenal #MU #Ngoại hạng Anh #FPT Play #trực tiếp bóng đá

