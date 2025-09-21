Trực tiếp Arsenal vs Man City 0-1 (H1): Arsenal gặp khó

45': Hiệp 1 có 4 phút bù giờ
43': Donnarumma băng ra khỏi khung thành, bay người cản phá đường căng ngang nguy hiểm từ cánh phải của Madueke, cứu thua cho Man City
39': Với pha bứt tốc đầy tốc độ và kỹ thuật, Doku lắt léo đột nhập vòng cấm trước khi chuyền ngược ra cho Rodri. Tuy nhiên, cú dứt điểm của tiền vệ người Tây Ban Nha lại đưa bóng bay vọt xà, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho Man City.
35': Tiền vệ của Man City phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Gabriel ở cánh phải.
33': Haaland có pha đẩy sau với Timber trong vòng cấm, khiến VAR phải vào cuộc kiểm tra. Tuy nhiên, sau khi xem xét, trọng tài xác định không có phạt đền cho Arsenal.
32': Rice thực hiện pha bấm bóng tinh tế từ ngoài vòng cấm, đưa bóng vượt qua hàng thủ Man City hướng về Madueke.
Tuy nhiên, cú đánh đầu cận thành của tân binh Arsenal lại đi chệch khung thành trong gang tấc.
29': Ngôi sao vừa bình phục chấn thương gân kheo và đang ngồi dự bị trận này được HLV Arteta cho khởi động cùng với một vài cầu thủ Arsenal khác.
28': Tân binh của Arsenal vượt qua hai hậu vệ Man City để xâm nhập vòng cấm rồi căng ngược ra khu vực rìa 16m50. Dù không có đồng đội nào kịp băng vào và hàng thủ Man City đã hóa giải nguy cơ thành công, Madueke vẫn nhận được những tràng pháo tay tán thưởng từ khán đài.
26': Trong tình huống phạt góc đầu tiên, Rice treo bóng xoáy vào khu vực vòng cấm, nhưng thủ môn Donnarumma của Man City đã bật cao đấm bóng giải nguy.
Ngay sau đó, Arsenal tiếp tục được hưởng phạt góc. Madueke thực hiện quả tạt, song Rodri đã có mặt đúng lúc để đánh đầu phá bóng ra ngoài.
21': Sau pha mất bóng nguy hiểm của Merino, các cầu thủ Man City nhanh chóng tổ chức tấn công. Họ phối hợp nhịp nhàng trước khi Reijnders tung cú sút từ rìa vòng cấm, nhưng thủ môn Raya đã kịp phản xạ xuất sắc để cứu thua cho Arsenal.
19': Pha phạt góc đầu tiên của trận đấu thuộc về đội chủ nhà. Arsenal vốn rất lợi hại ở các tình huống cố định, nhưng lần này pha treo bóng của Madueke từ cột cờ góc phải không gây ra nguy hiểm cho khung thành đội khách.
16': Sau khi được đội ngũ y tế chăm sóc, Khusanov đã sẵn sàng tiếp tục trận đấu.
14': Hậu vệ Khusanov của Man City nằm sân đau đớn sau pha tranh chấp với Gabriel. VAR đã vào cuộc xem xét nhưng xác nhận không có lỗi.
8': Man City sớm có bàn thắng ngay ở cú dứt điểm đầu tiên của trận đấu, khi Haaland tung cú sút hiểm hóc đưa bóng găm vào góc thấp bên trái khung thành.
Trong tình huống phối hợp tấn công trước đó, Reijnders có pha bứt tốc đầy tốc độ từ giữa sân, xộc thẳng vào vòng cấm rồi chuyền sang cánh phải cho Haaland.
Tiền đạo người Na Uy lập tức tung cú dứt điểm chuẩn xác, vượt ngoài tầm cản phá của thủ môn Raya dù anh đã bay người hết cỡ.
3': Arsenal khởi đầu với tình huống tấn công khi Gyokeres phối hợp cùng Calafiori bên hành lang trái, tìm cách xuyên vào vòng cấm. Tuy nhiên, Khusanov của Man City đã kịp thời can thiệp, chặn đứng pha bóng.
Trọng tài Stuart Attwell đã nổi còi, trận đấu giữa Arsenal và Man City chính thức bắt đầu tại sân Emirates.
Arsenal ra sân trong trang phục đỏ - trắng truyền thống, trong khi Man City thi đấu với trang phục xanh - trắng, là đội giao bóng trước.
Tiền đạo Saka, người đã ghi 47 bàn tại Premier League trong bốn mùa giải gần nhất, chưa ra sân kể từ gần cuối tháng 8 do chấn thương gân kheo.
Tuy nhiên, tuyển thủ Anh đã trở lại đội hình thi đấu khi HLV Arteta điền tên anh vào danh sách dự bị.
Cùng góp mặt trên băng ghế dự bị còn có Arrizabalaga, White, Mosquera, Lewis-Skelly, Norgaard, Eze, Nwaneri và Martinelli.
Đội khách không có sự thay đổi nào so với đội hình đã đá chính trong chiến thắng 2-0 trên sân nhà trước Napoli (chỉ còn 10 người) ở Champions League hôm thứ Năm.
Tiền đạo Haaland và cầu thủ chạy cánh Doku chính là những người ghi bàn trong trận đấu đó tại sân Etihad.
Arsenal đã có hai sự thay đổi so với đội hình xuất phát trong chiến thắng 2-0 trên sân Athletic Club ở Champions League hôm thứ Ba.
Trung vệ Saliba, người đã vắng mặt hai trận gần nhất vì chấn thương mắt cá, trở lại hàng thủ và thay thế Mosquera. Trong khi đó, tiền đạo Trossard được đá chính thay cho tân binh Eze, sau khi ghi một bàn và kiến tạo một bàn khi vào sân từ ghế dự bị ở trận trước.
Donnarumma, Khusanov, Dias, Gvardiol, O’Reilly, Rodri, Bernardo (C), Reijnders, Foden, Doku, Haaland
Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Merino, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyokeres, Trossard
KSau hành trình đáng nhớ vào tới bán kết Champions League 2024/25, Arsenal mở màn chiến dịch châu Âu mùa giải mới bằng chiến thắng tại San Mames, nơi hai “siêu dự bị” ghi bàn và mang về 3 điểm trọn vẹn trước Athletic Bilbao.
Với sự xuất hiện của Eberechi Eze từ Crystal Palace (giá 67,5 triệu bảng), Gabriel Martinelli và Leandro Trossard đang cạnh tranh quyết liệt vị trí đá chính. Cả hai đều lập công ở Tây Ban Nha, qua đó gửi thông điệp mạnh mẽ đến HLV Mikel Arteta.
Tại Premier League, Arsenal hiện xếp nhì bảng, chỉ sau Liverpool của Arne Slot, đội toàn thắng từ đầu mùa. Pháo thủ đã thắng 3/4 trận, trong đó có những màn trình diễn hủy diệt tại Emirates khi thắng Leeds 5-0 và Nottingham Forest 3-0.
Dù đã ba mùa liên tiếp cán đích ở vị trí Á quân, khát khao giành danh hiệu lớn của người hâm mộ ngày càng lớn. Thực tế, Arsenal đã bất bại 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường trước Man City, cho thấy dường như đang có sự thay đổi cán cân quyền lực ở đỉnh cao bóng đá Anh.
Trong khi đó, sau khởi đầu chệch choạc với 2 thất bại trong 3 trận đầu mùa, Man City của Pep Guardiola đã trở lại đúng guồng. Họ vùi dập Man United 3-0 ở derby Manchester và sau đó đánh bại Napoli 2-0 tại Champions League.
Erling Haaland đã ghi 6 bàn sau 5 trận mùa này, đang trở lại phong độ “không thể ngăn cản”. Tiền đạo người Na Uy cũng từng ghi bàn trong cả hai lần gặp Arsenal ở Premier League mùa trước, và đang hướng tới trận thứ ba liên tiếp sút tung lưới đối thủ này.
Đáng chú ý, dù từng có chuỗi 8 chiến thắng liên tiếp trước Arsenal từ tháng 10/2020 tới tháng 4/2023, Man City hiện đã trải qua năm trận không biết mùi vị chiến thắng trước Pháo thủ.