Trực tiếp Arsenal vs Man City 0-1 (H1): Arsenal gặp khó

report Hai quả phạt góc liên tiếp cho Arsenal

26': Trong tình huống phạt góc đầu tiên, Rice treo bóng xoáy vào khu vực vòng cấm, nhưng thủ môn Donnarumma của Man City đã bật cao đấm bóng giải nguy.

Ngay sau đó, Arsenal tiếp tục được hưởng phạt góc. Madueke thực hiện quả tạt, song Rodri đã có mặt đúng lúc để đánh đầu phá bóng ra ngoài.