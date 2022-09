Trực thăng bắn vào trường học Myanmar, 6 trẻ em thiệt mạng

Quân đội Myanmar tuyên bố họ nổ súng vì phiến quân đang sử dụng ngôi trường để tấn công lực lượng của họ.

Bạo lực ở Myanmar bùng phát từ khi quân đội lật đổ một chính phủ dân cử vào đầu năm ngoái. Các phong trào đối lập, gồm một số được vũ trang, nổi lên khắp đất nước, nên quân đội đã chống lại bằng vũ khí sát thương.

Reuters đưa tin đầu tiên về vụ nổ súng ở trường học trong làng Let Yet Kone ở Sagaing, thành phố miền trung của Myanmar, hôm thứ Sáu.

Theo báo cáo trên cổng thông tin Mizzima và Irrawaddy của Myanmar, trực thăng quân đội đã nổ súng vào ngôi trường nằm trong một tu viện Phật giáo trong làng. Một số trẻ em thiệt mạng ngay tại chỗ do vụ xả súng, trong khi những đứa trẻ khác tử vong sau khi quân đội vào làng.

Hai người dân giấu tên (do lo lắng về an ninh) cho biết qua điện thoại rằng, các thi thể sau đó đã được quân đội vận chuyển đến một thị trấn cách đó 11 km và chôn cất. Hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy các lỗ đạn và vết máu tại một tòa nhà của trường học.

Hai phe đụng độ

Quân đội Myanmar tuyên bố, một nhóm nổi dậy có tên Quân đội Độc lập Kachin (KIA) và một tổ chức bảo trợ của du kích vũ trang tên là Lực lượng Phòng vệ Nhân dân (PDF) đã ẩn náu trong tu viện và sử dụng ngôi làng để vận chuyển vũ khí trên địa bàn.

Lực lượng an ninh được điều đến bằng máy bay trực thăng đã tiến hành “một cuộc kiểm tra bất ngờ” và bị PDF và KIA tấn công bên trong các ngôi nhà và tu viện, Quân đội Myanmar tuyên bố. Lực lượng an ninh đã phản ứng và cho biết một số dân làng đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ và những người bị thương được đưa đến bệnh viện công để điều trị.

Quân đội cáo buộc các nhóm vũ trang sử dụng dân làng làm lá chắn sống và nói rằng vũ khí, bao gồm 16 quả bom tự tạo, sau đó bị thu giữ.

Phe đối lập ở Myanmar đã thành lập một chính phủ ngầm gọi là Chính phủ Thống nhất Quốc gia (NUG). NUG đã cáo buộc chính quyền về “các cuộc tấn công có chủ đích” vào các trường học thời gian qua. NUG cũng kêu gọi trả tự do cho 20 học sinh và giáo viên mà họ cho là đã bị bắt sau các cuộc không kích.

Theo Save the Children, một tổ chức phi chính phủ, các cuộc tấn công bạo lực vào trường học ở Myanmar đã tăng lên khoảng 190 vào năm 2021 so với 10 năm trước. Theo báo cáo mà Save the Children đưa ra trong tháng 9, việc sử dụng trường học làm căn cứ của cả quân đội và các nhóm vũ trang đối lập ở Myanmar cũng gia tăng trên toàn quốc, làm gián đoạn giáo dục và gây nguy hiểm cho trẻ em.