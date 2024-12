Trốn truy nã, nhập quốc tịch Lào lẩn trốn hàng chục năm vẫn bị bắt

TPO - Sau hàng chục năm lẩn trốn với các tội danh khác nhau, các đối tượng đã bị cơ quan Công an bắt giữ.

Ngày 20/12, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ Vy Văn Phòng (SN 1972, trú xã Tri Lễ, huyện Quế Phong), sau hơn 20 năm lẩn trốn.

Trước đó, ngày 15/7/2003, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định truy nã số 03 đối với Vy Văn Phòng về tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả”. Tuy nhiên, người đàn ông này nhanh chân bỏ trốn sang Lào.

Tại đây, Phòng đã thay đổi họ và tên thành Vilaisack Vongsa, nhập Quốc tịch Lào. Sau nhiều lần truy tìm tung tích, cơ quan công an xác định được nơi sinh sống của Phòng, nên triển khai lực lượng để bắt giữ.

Vào khoảng 16h ngày 17/12/2024, tại Cửa khẩu Nậm Phào, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, nước CHDCND Lào, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ thành công Vy Văn Phòng.

Trước đó, ngày 15/12, tại thị xã Kỳ Anh, (Hà Tĩnh), Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã thành lập 2 tổ công tác bắt giữ 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trong cùng một vụ án, bị Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng truy nã vào năm 1991.

Đó là Phan Đình Đào (SN 1965, trú xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên) bị Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng truy nã về các tội “Giết người”, “Gây rối trật tự công cộng”, “Cố ý gây thương tích” và Đinh Đức Mạnh (SN 1971, trú xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên) bị Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng truy nã về các tội “Gây rối trật tự công cộng”, “Cố ý gây thương tích”.

Quá trình điều tra, xác minh, truy tìm gặp rất nhiều khó khăn do các đối tượng thường xuyên thay đổi thông tin cá nhân và nơi ở, hầu như không trở về địa phương. Tuy nhiên, với tinh thần tấn công, trấn áp tội phạm đến cùng, 2 đối tượng trên đã bị bắt giữ sau 33 năm lẩn trốn.

Tiếp đó, ngày 16/12, Công an huyện Hưng Nguyên đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã Nguyễn Văn Phương (SN 1973, trú xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên).

Nguyễn Văn Phương bị Ban điều tra hình sự Sư đoàn 968 (Quân khu 4) truy nã vào năm 1999 về tội “Tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa”, “Đào ngũ”.

Sau khi bị truy nã, Phương bỏ trốn rồi lập gia đình và cư trú tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Công an xác định đối tượng làm nghề nương rẫy tại huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, nên đã thành lập tổ công tác tiến hành xác minh, bắt giữ.

Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cũng vừa bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Thị Thanh (SN 1979, trú xã Vân Diên, huyện Nam Đàn) sau 16 năm lẩn trốn ở nước ngoài.

Trước đó, năm 2007, Nguyễn Thị Thanh bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An khởi tố về tội chứa mại dâm, nhưng cho tại ngoại. Sau đó, Tòa án nhân dân thành phố Vinh đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt Nguyễn Thị Thanh 3 năm tù giam về tội danh này.

Tuy nhiên, lợi dụng trong thời gian chờ chấp hành án phạt, Thanh đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 2/6/2008 Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) ra quyết định truy nã Nguyễn Thị Thanh.

Đầu tháng 12/2024, xác định Nguyễn Thị Thanh sẽ chuẩn bị về nước, Công an thành phố Vinh đã lập tổ công tác, lên kế hoạch đón lõng, vây bắt đối tượng.

Khoảng 11h30 ngày 17/12, khi Thanh về đến thành phố Vinh, tổ công tác đã bắt giữ đối tượng, kết thúc 16 năm lẩn trốn ở nước ngoài.