Trộm sà lan hơn 200 tấn đem bán, người đàn ông lĩnh 13 năm tù

TPO - Chủ sà lan yêu cầu điều khiển phương tiện có trọng tải hơn 200 tấn này vào bờ neo đậu, Hoàng không thực hiện mà đem đi bán để lấy tiền tiêu xài cá nhân. Trong quá trình điều tra cũng như tại tòa, bị cáo Hoàng luôn chối tội, không thành khẩn khai báo.

Ngày 15/4, TAND tỉnh Vĩnh Long xét xử sơ thẩm bị cáo Đặng Văn Hoàng (SN 1966, ngụ xã Trinh Phú, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) về tội "trộm cắp tài sản".

Theo cáo trạng, vào ngày 13/4/2021, lợi dụng việc chủ sà lan yêu cầu điều khiển phương tiện vào bờ neo đậu, bị cáo Hoàng đã lái sà lan mang số hiệu TG – 13829 đang neo đậu trên sông, đoạn xã Đồng Phú, huyện Long Hồ đi tìm nơi tiêu thụ.

Tuy nhiên, trong quá trình lưu thông đến thủy phận thuộc xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long thì Hoàng đã làm sà lan va chạm, làm gãy nhịp một cây cầu trên địa bàn nên bị giữ lại khắc phục hậu quả.

Sau đó, Công an xã Nguyễn Văn Thảnh đến làm việc với Hoàng (lúc này Hoàng khai tên Nguyễn Văn Hùng - quê Cà Mau). Ngày 15/4/2021, Hoàng nhờ người đến để bán máy bơm cát trên sà lan với giá 45 triệu đồng để trả tiền sửa cầu.

Trong lúc này, Hoàng tiếp tục thuê xe ôm chở đến tỉnh Sóc Trăng để tìm người bán sà lan với giá 500 triệu đồng nhưng vẫn không bán được. Trên đường quay về Vĩnh Long, nơi sà lan neo đậu thì Hoàng bị Công an bắt giữ.

Trong suốt quá trình làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo Hoàng luôn có thái độ không thành khẩn, xảo huyệt, không thừa nhận hành vi phạm tội. Khai tên, họ, địa chỉ nơi ở không đúng, gây khó khăn cho cơ quan điều tra trong quá trình làm việc.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long phát hiện Đặng Văn Hoàng trước đó từng trộm cắp tài sản trên địa bàn TP. Cần Thơ. Ngày 27/6/2016, Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ đã quyết định khởi tố bị can, nhưng Hoàng bỏ trốn khỏi địa phương.

Tại phiên tòa, bị cáo không thừa nhận và tiếp tục khai họ, tên, địa chỉ nơi ở gian dối cũng như chối tội, không thừa nhận hành vi phạm tội với Hội đồng xét xử.

Tuy nhiên, qua giám định pháp y tâm thần của Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa thì trước, trong và sau khi gây án bị cáo Đặng Văn Hoàng không có bệnh tâm thần.

Xét thấy hành vi của bị cáo là xem thường pháp luật, không thừa nhận hành vi phạm tội nên Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hoàng mức án 13 năm tù giam.