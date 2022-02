Trời rét đậm, rét hại kéo dài đến bao giờ?

Các tỉnh miền Bắc, miền Trung đang trải qua đợt rét đậm nhất trong mùa đông năm nay. Sáng nay (21/2), nhiệt độ thấp nhất ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ phổ biến 6-8 độ C, vùng núi, trung du Bắc Bộ từ 3-5 độ C, riêng vùng núi cao xấp xỉ 0 độ C. Thủ đô Hà Nội tại điểm đo Hà Đông, nhiệt độ xuống 8,8 độ C lúc 6h sáng nay.

Một số nơi ghi nhận nhiệt độ rất thấp như Sa Pa (Lào Cai) 2 độ C, Pha Đin (Điện Biên) 2,2 độ C, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 2 độ C, Đồng Văn (Hà Giang) 2,6 độ C. Đáng lưu ý, nhiệt độ tại Mẫu Sơn sáng nay xuống còn -0,8 độ C. Băng giá đã xuất hiện nhiều nơi như Mẫu Sơn, Đồng Văn, Phia Oắc. Ngay tại Hà Tĩnh, Nghệ An, nhiệt độ cũng xuống mức 9,5 độ C vào sáng nay.

Không khí lạnh cũng mở rộng tới các tỉnh phía Nam Trung Bộ, thậm chí Nam Bộ. Nhiệt độ tại Đà Nẵng ghi nhận mức thấp nhất hôm nay là 18,1 độ C, Nha Trang 22,8 độ C, Biên Hòa 24,3 độ C, TPHCM 24,5 độ C, Cần Thơ 24,7 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, không khí lạnh vẫn tiếp tục tăng cường xuống nước ta hôm nay, sau đó duy trì cường độ ổn định nên từ nay (21/2) đến ngày 23/2, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời tiếp tục rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 7-10 độ C, vùng núi 3-6 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C và có khả năng xảy ra băng giá. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ C.

Từ ngày 24/2, không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ có xu hướng tăng dần, nhiều nơi bắt đầu hửng nắng. Tuy nhiên, trời vẫn rét kéo dài cho đến hết tháng 2 với nhiệt độ thấp nhất miền Bắc phổ biến từ 12-15 độ C, nhiệt độ cao nhất có thể lên 20-22 độ C.

Sang đến tháng 3/2022, không khí lạnh sẽ suy giảm dần về cường độ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của không khí lạnh lệch Đông nên Đông Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội) và Thanh Hóa tiếp tục có nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn cũng thông tin thêm, từ nay đến cuối tháng 2, khu vực Trung Trung Bộ (từ Quảng Bình đến Phú Yên) xuất hiện nhiều ngày có mưa, mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ở các tỉnh Nam Tây Nguyên, Nam Bộ từ ngày 23-25/2 có thể xuất hiện mưa trái mùa.