Triệu tập nhóm quái xế mang hung khí, bốc đầu, nẹt pô náo loạn quốc lộ

TPO - Một nhóm thanh thiếu niên ở Nghệ An cầm theo hung khí, tụ tập đua xe, lạng lách, bốc đầu và nẹt pô kinh hoàng trên quốc lộ 16, đoạn qua thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong.

Sáng 30/8, Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã mời nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy tụ tập, cổ vũ đua xe, bốc đầu, chạy lạng lách, đánh võng và có mang theo hung khí gây mất an toàn giao thông trên địa bàn lên trụ sở để làm việc.

Trước đó, vào khoảng 23h30 ngày 28/8, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân cung cấp tại khu vực khối Trung Sơn, thị trấn Kim Sơn (huyện Quế Phong) có một nhóm nam thanh thiếu niên điều khiển xe máy tụ tập, cổ vũ đua xe, bốc đầu, chạy lạng lách, đánh võng gây mất an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 16 (đoạn qua địa phận thị trấn Kim Sơn).

Sau khi vào cuộc xác minh, cơ quan Công an đã mời các nam thanh thiếu niên gồm: Vi Anh T., Hoàng Quốc L., Hà Tú T., Lô Quyết T., Vi Văn K., Hà Lương Quốc Đ., Hà Minh T., Lô Kiều A., Lô Văn M., Lô Đức D., cùng trú tại huyện Quế Phong về trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi sai trái. Lực lượng chức năng cũng đã liên lạc với phụ huynh và xử lý hành chính về lỗi giao xe cho trẻ vị thành niên, đồng thời tạm giữ 4 xe máy và 4 dao kiếm, mác, tuýp sắt.

Hiện, Công an huyện Quế Phong đang hoàn thiện hồ sơ, xử phạt theo quy định.