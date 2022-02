Triệu Lệ Dĩnh khoác tay ‘trai lạ’ đầy tình tứ trong trung tâm thương mại

TPO - Trong vụ buôn lậu 204 triệu lít xăng từ Singapore về Việt Nam mà Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai vừa kết luận, có 74 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Buôn lậu” và “Nhận hối lộ”, nhưng không có bị can nào bị xử lý hành vi tiêu thụ tài sản phạm tội mà có, dù đã có 196 triệu lít xăng lậu được bán ra thị trường.