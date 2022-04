Triệu hồi gần 15.000 xe Range Rover do lỗi dây an toàn

TPO - Bị ảnh hưởng bởi vấn đề an toàn, những mẫu xe đời 2016 và 2017 sẽ được triệu hồi để xử lý.

Mới đây, Land Rover cho biết hãng sẽ triệu hồi gần 15.000 chiếc Range Rover và Range Rover Sport để khắc phục sự cố liên quan đến dây an toàn.

Được thông báo vào tháng 4 năm 2022, đợt triệu hồi sẽ ảnh hưởng đến 9.259 chiếc Range Rover Sport và 5.553 chiếc Range Rover được bán tại Mỹ, nâng tổng số SUV trong chiến dịch lên 14.812 chiếc. Đây là các mẫu xe năm 2016 và 2017 xuất xưởng trong khoảng thời gian từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 17 tháng 10 năm 2016 theo tài liệu do Cục An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA) công bố.

Land Rover giải thích rằng bộ thu hồi khóa khẩn cấp (ELR) trong cụm dây an toàn của người lái gặp lỗi là do nhà cung cấp phụ tùng. Do đó, cơ chế cảm biến nhạy cảm trên xe sẽ không khóa vào thời điểm trước khi va chạm, khiến tăng nguy cơ chấn thương. Trước đó, đã có một chiến dịch mở ra để giải quyết vấn đề này vào năm 2019 nhưng không thành công.

Chủ sở hữu của những chiếc xe bị ảnh hưởng sẽ nhận được thư từ nhà sản xuất vào tháng 6 năm 2022 và họ sẽ được yêu cầu mang chiếc SUV của mình đến đại lý ủy quyền để kiểm tra việc lắp ráp dây an toàn của người lái. Linh kiện sẽ được thay thế miễn phí nếu kỹ thuật viên phát hiện ra nó bị lỗi. Land Rover cho biết thêm rằng những tài xế đã trả tiền để khắc phục sự cố này trước chiến dịch triệu hồi này được công bố sẽ có thể nộp đơn xin hoàn lại tiền.

An Trần