Triệu Cầu lông và dàn sao doanh nhân đổ bộ giải Pickeball Doanh nhân trẻ toàn quốc 2025

Tiểu Phùng
Duy Phạm
TPO - Giải quy tụ các doanh nhân trẻ, KOLs, và nghệ sĩ nổi tiếng gồm cả nghệ sỹ Quang Thắng, VĐV Triệu Cầu lông, Sarah Lim...tham dự, diễn ra tại phường Bãi Cháy, Quảng Ninh tháng 9 tới.

anh-chup-man-hinh-2025-08-18-luc-175202.png

Chiều 18/8 tại Hà Nội, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp với Công ty cổ phần Tiền Phong tổ chức họp báo công bố Giải pickleball Doanh nhân trẻ Việt Nam toàn quốc lần I - năm 2025.

Đây là giải đấu do CLB Pickleball Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp với Công ty cổ phần Sport Connect, Công ty cổ phần Truyền thông và Sự kiện 3 Miền, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ninh tổ chức dưới sự chỉ đạo của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Giải pickleball Doanh nhân trẻ toàn quốc 2025 sẽ diễn ra từ ngày 19/9- 21/9 tại phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh, bốc thăm từ 16/9. Giải có tổng giải thưởng lên đến 1,5 tỷ đồng, bao gồm tiền thưởng 80 triệu đồng cho đôi nam vô địch hệ phong trào, 40 triệu đồng cho đôi nam nữ vô địch và 35 triệu đồng cho đôi hỗn hợp trình 7.0. Các hệ khác, giải thưởng cao nhất 15 triệu đồng.

anh-chup-man-hinh-2025-08-18-luc-175240.png

BTC cho biết nhiều doanh nhân trẻ, nghệ sỹ và KOLs sẽ tham dự giải đấu, như nghệ sĩ hài kịch Đặng Quang Thắng, diễn viên B Trần (Trần Quốc Anh), diễn viên Bảo Thanh (Vũ Thị Phương Thanh), hay Yến Xôi (Đinh Hải Yến), Sarah Lim, Jack Wong...

Ông Nguyễn Văn Thu - Chủ tịch câu lạc bộ pickleball Doanh nhân trẻ Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức - chia sẻ: "Giải đấu năm nay hướng đến 3 mục tiêu quan trọng. Đó là tạo sân chơi thể thao chuyên nghiệp, lành mạnh, quy mô toàn quốc cho các doanh nhân trẻ; cổ vũ phong trào tập luyện thể thao, giúp các doanh nhân trẻ sống khỏe, năng lượng để vượt qua thử thách trên thương trường; mở rộng giao lưu, kết nối hợp tác, lan tỏa tinh thần đoàn kết trong cộng đồng...".

anh-chup-man-hinh-2025-08-18-luc-180617.png

VĐV Trần Ngọc Triệu (biệt danh Triệu cầu lông), một trong những gương mặt nổi trội nhất làng pickleball Việt Nam đã chia sẻ với cơ duyên chuyển từ cầu lông sang pickleball chia sẻ:

"Tôi từng thi đấu cầu lông phong trào, cũng có một số thành tựu. Từng có người trêu rằng các giải phong trào nên... cấm Ngọc Triệu thi đấu. Sau đó, tôi được truyền cảm hứng bởi anh Trần Hưng Phong (biệt danh Phong Coca), cũng là thành viên của CLB cầu lông, nên thử chuyển sang đánh pickleball. Khi mới chuyển sang, chúng tôi gặp nhiều khó khăn bởi đã quen với cầu lông nên rất sợ bóng nảy".

anh-chup-man-hinh-2025-08-18-luc-175325.png
anh-chup-man-hinh-2025-08-18-luc-175920.png

BTC cho biết sẽ hướng tới tổ chức giải đấu thường niên, tạo sân chơi lành mạnh và bổ ích kết nối cộng đồng doanh nhân trẻ Việt Nam.

