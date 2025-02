Triệt phá đường dây mua bán gần 56 triệu dữ liệu cá nhân

TPO - Bộ Công an cùng các đơn vị nghiệp vụ; Công an Thành phố Huế đã thành công trong việc triệt phá một đường dây chuyên mua bán, trao đổi và công khai trái phép thông tin cá nhân trên không gian mạng.

Chiều 11/2, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ; Công an Thành phố Huế đã phá chuyên án đấu tranh với hoạt động mua bán thông tin cá nhân trái phép.

Trước đó, thông qua các biện pháp nghiệp vụ và công tác nắm bắt tình hình trên không gian mạng, lực lượng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế đã phát hiện một đường dây mua bán trái phép dữ liệu cá nhân của công dân trên toàn quốc. Đặc biệt, một lượng lớn dữ liệu cá nhân tại TP Huế bị thu thập, bao gồm thông tin của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên các công ty và người dân.

Sau khi xác lập chuyên án, quá trình điều tra, cơ quan công an đã phát hiện đường dây mua bán trái phép thông tin cá nhân do L.C.Đ. (SN 1997, trú tại TP Hà Nội) cầm đầu. Các đối tượng trong đường dây này hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi, sử dụng sim "rác", tài khoản ngân hàng không chính chủ (mua lại hoặc thuê của người khác), và tạo các tài khoản ảo trên các mạng xã hội để thực hiện hành vi phạm tội.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ năm 2019 đến nay, L.C.Đ. đã thu thập và mua bán trái phép hơn 53 triệu thông tin dữ liệu cá nhân.

Tiến hành mở rộng điều tra, Ban chuyên án đã làm rõ thêm hai đối tượng: Ng.M.T. (SN 1999) và D.Th.L. (SN 1982, cùng trú tại TP Hồ Chí Minh), những người đã thu thập và mua bán hơn 2,6 triệu thông tin cá nhân. Tổng cộng, ba đối tượng đã mua bán gần 56 triệu dữ liệu cá nhân, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra - Công an thành phố Huế đã khởi tố vụ án và khởi tố 3 đối tượng về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” quy định tại Điều 288 Bộ luật Hình sự.