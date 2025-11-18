Triển vọng Phần Lan 2026: Nơi giáo dục ‘chạm’ cơ hội

Sự kiện cũng là cơ hội quý giá để các bạn trẻ có thể cập nhật xu hướng, thông tin mới nhất để chọn lựa hướng phát triển bền vững cho tương lai. Đặc biệt, sự kiện hoàn toàn miễn phí.
Sự kiện được RAB Academy phối hợp cùng thành phố Tampere và các trường đại học, cao đẳng uy tín ở Phần Lan tổ chức.
Đến với sự kiện này, người tham dự sẽ có cơ hội:
1. Gặp gỡ và trao đổi 1:1 với đại diện của các trường nghề và Đại học Khoa học Ứng dụng Phần Lan, bao gồm các giảng viên kỳ cựu ở nhiều khối ngành đang cần lao động chất lượng cao.
-Cô Virpi Heinonen, giám đốc hợp tác quốc tế, trường Cao đẳng Nghề thành phố Tampere, TREDU.
-Cô Johanna Ojamaki, quản lý giáo dục, giảng viên khối ngành Dịch vụ và Kinh doanh bao gồm Dịch vụ ăn uống, trường Cao đẳng Nghề thành phố Tampere, TREDU.
-Thầy Sami Puttonen, đại diện tổ chức Business Tampere, thành phố Tampere.
-Cô Kaisa-Leena Satamo, giảng viên chương trình Điều dưỡng thực hành, trường Nghề dành cho người trưởng thành của thành phố Tampere, TAKK.
-Thầy Sakari Savolainen, giảng viên chương trình Dịch vụ ăn uống, trường Nghề dành cho người trưởng thành của thành phố Tampere, TAKK.
2. Cập nhật toàn cảnh Du học Phần Lan, các chương trình tuyển sinh 2026.
• Tại chương trình sẽ diễn ra trao đổi các thắc mắc quan trọng: Liệu Phần Lan có còn “mở cửa” thời gian tới? Cộng đồng sinh viên Việt Nam và gia đình tại thành phố Tampere hiện như thế nào? Ngoài thành phố Tampere, điểm đến tiếp theo là đâu? Cơ hội cho việc học, việc làm, sinh sống như thế nào?
• Đặc biệt, trải nghiệm du ngoạn Phần Lan qua lăng kính thực tế ảo VR, chụp ảnh lưu niệm cùng các phong cảnh nổi tiếng của Phần Lan và nhận những phần quà hấp dẫn.
Đăng ký tham dự sự kiện: https://rabacademy.vn/vi/su-kien-finland-outlook-2026/
Thông tin tham dự:
Thời gian: 15:00 - 19:30, Chủ Nhật, ngày 23/11/2025
15:00-16:30: Đón khách – Tham gia chuỗi hoạt động trải nghiệm – Tư vấn 1:1 tại khu vực các bàn tư vấn.
16:30-17:15: Khai mạc chương trình – Chơi trò chơi có quà – Lời mở đầu từ Đại diện Phần Lan và từ RAB.
17:15-18:15: Thảo luận & Hỏi đáp trực tiếp với khách mời với chủ đề: “Thời gian vàng để đến Phần Lan – Liệu có đang trôi qua?”
18:15-19:00: (Dành cho những khách mời đặc biệt quan tâm đến thành phố Tampere): Bài thuyết trình: “Những điều cần biết về Thành phố Tampere & Hành trình của Cộng đồng sinh viên Việt Nam tại đây”.
19:00-19:15: Tư vấn 1:1 mở rộng tại khu vực bàn tư vấn và Bế mạc chương trình.
Địa điểm: Novotel Saigon Centre, 167 Hai Bà Trưng, phường Xuân Hoà, TP. HCM.