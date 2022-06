Trí tuệ thầy Gong và 91 phút khốn khổ của người Thái

TPO - Trận mở màn VCK U23 châu Á của U23 Việt Nam đã kết thúc trong tiếc nuối. Đội quân của HLV Gong Oh-kyun chỉ cách chiến thắng 2 phút, sau 91 phút khiến người Thái sống trong sợ hãi.

HLV Worawut Srimaka đã rất tự tin trước trận đấu với U23 Việt Nam, thậm chí tự tạo ra sức ép cho chính mình với tuyên bố sẽ giành chiến thắng, đồng thời mô tả đội quân mà ông đang sở hữu là “thế hệ U23 mạnh nhất lịch sử”. Vì vậy có thể hiểu HLV 50 tuổi đã choáng váng thế nào trong khoảng 30 phút đầu tiên. Những gì diễn ra tại Milliy Stadium rất khác so với những gì ông ta hình dung.

HLV Gong Oh-kyun đã giới thiệu một đội bóng hoàn toàn mới. Không phải hệ thống 3 hậu vệ quen thuộc, U23 Việt Nam chơi với 4 hậu vệ. Về cơ bản, đó là sơ đồ 4-1-4-1 và xây dựng lối chơi từ tuyến dưới, khi thủ môn cũng tham gia vào chuỗi kiểm soát bóng còn các trung vệ di chuyển rộng sang hai bên để nhận và phát triển bóng lên phía trước. Họ cũng chơi pressing rất nhiệt và di chuyển đồng bộ khi có bóng, sẵn sàng đẩy tuyến phòng ngự lên rất cao.

Đó là lý do khi trận đấu trôi qua nửa tiếng, các học trò của Srimaka vẫn loay hoay bên phần sân nhà. Các cầu thủ áo xanh gặp vô vàn khó khăn trong việc triển khai bóng. Mọi điểm đến tiềm năng của các đường chuyền đều bị vây ráp, và bàn thắng ở giây thứ 17 đến như một lẽ tất nhiên. Jonathan Khemdee không có lựa chọn nào khác ngoài việc phá bóng lên và Phan Tuấn Tài dễ dàng đón được, sau đó thực hiện cú sút táo bạo từ khoảng cách 26m.

Một số nói rằng bàn thắng tuyệt đẹp ấy mang màu sắc may mắn. Có thể, nhưng may mắn là do U23 Việt Nam tạo ra. Cùng thời điểm Tuấn Tài dẫn bóng, Trần Danh Trung đã di chuyển vào trong kéo theo Khemdee, tạo khoảng trống cho đồng đội dứt điểm. Trong một loạt hành động có chủ đích, cú chạm vai của Khemdee chỉ là hệ quả của “hiệu ứng cánh bướm”.

Không chỉ trở thành kẻ chạy sau về mặt tỷ số, U23 Thái Lan cũng chạy sau về mặt thế trận. Trong những lần thoát khỏi thế trận pressing và tiến sang phần sân Việt Nam, họ cũng không tìm thấy khoảng trống để thâm nhập. Các học trò của HLV Gong Oh-kyun lùi về rất nhanh để tạo thành hàng phòng ngự hai lớp, còn Lương Duy Cương trong vai trò mỏ neo luôn tuần tra dọc hàng tứ vệ và bịt mọi lỗ hổng.

Việc thay tới 2 cầu thủ ngay phút 28 cho thấy sự phá sản trong cách tiếp cận ban đầu của Srimaka. Và vị HLV 50 tuổi này lại phải thực hiện những thay đổi lớn thêm lần nữa vào hiệp 2, 6 phút sau khi Văn Tùng tạo nên tuyệt phẩm sau đường chuyền xuất sắc của Tuấn Tài. Sự luân chuyển linh hoạt giữa các sơ đồ, 4-3-3 khi có bóng và 4-1-4-1 lúc mất bóng, sau đó thành 4-5-1 trong thời gian cuối trận của HLV Gong Oh-kyun luôn khiến Srimaka bối rối.

Trong 91 phút, chiến lược gia người Hàn Quốc luôn nắm thế chủ động và dẫn dắt cuộc chơi, trong khi Srimaka mãi chạy phía sau. Người Thái chỉ bắt kịp vào phút 92 với bàn gỡ hòa của Suphanat, trong bối cảnh U23 Việt Nam đã mệt nhoài.

Không thể đếm được những lần các cầu thủ áo đỏ đau đớn vì căng cơ hoặc nằm cáng. Họ bị ngộ độc thực phẩm chỉ vài tiếng trước khi trận đấu bắt đầu nhưng vẫn ra sân để chiến đấu. Thậm chí chiến đấu theo cách của mình mà không cần quan tâm đến đối thủ, và nếu đủ thể lực, hoàn toàn có thể kết liễu Thái Lan với những pha phản công sắc bén. Đó là gì nếu không phải vì niềm kiêu hãnh, sự tự hào dân tộc tạo nên tinh thần chiến binh?

U23 Việt Nam vẫn cần phải cải thiện nhiều điều, nhưng màn trình diễn xuất sắc và quả cảm trước “lứa U23 mạnh nhất lịch sử” của Thái Lan, đội quân của HLV Gong Oh-kyun rất có tương lai. Nên nhớ chiến lược gia người Hàn Quốc nắm quyền chưa lâu và các cầu thủ chưa hẳn đã thích nghi hoàn toàn với triết lý mới. Họ sẽ càng tốt hơn theo thời gian để người Thái còn phải khổ nhiều lần.