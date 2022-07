TPO - Tối 24/7, Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với Đoàn TN Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp trang trọng tổ chức Lễ Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn.

Cách đây 54 năm về trước, tại mảnh đất Truông Bồn anh hùng, ngày 31/10/1968, 13 chiến sỹ TNXP Đại đội 317 - Đội 65 thuộc Tổng đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước tỉnh Nghệ An đã anh dũng hy sinh trong khi đang làm nhiệm vụ nối liền mạch máu giao thông từ hậu phương vào chiến trường miền Nam.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những chiến công và sự hy sinh ấy mãi mãi khắc ghi trong lòng đồng đội, nhân dân cả nước và thế hệ trẻ hôm nay. Những chiến công và sự hy sinh của các anh, chị đã góp phần xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng dân tộc.

Anh Lê Văn Lương – UV BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An chia sẻ: “Chương trình Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ được tổ chức tại nơi an nghỉ 13 Liệt sỹ Thanh niên xung phong là tiếng lòng của thế hệ trẻ hôm nay tưởng nhớ và biết ơn vô hạn đối với các anh, các chị và lớp lớp thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Là lời nhắc nhở tới các thế hệ mai sau về trách nhiệm phải sống, học tập, lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xứng đáng với sự hy sinh, mất mát to lớn ấy”.

Cùng ngày, trong chuỗi hành trình tri ân, đoàn công tác đã tổ chức dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Kim Liên, Nam Đàn; khởi công xây dựng 1 nhà tình nghĩa, 1 nhà nhân ái mỗi nhà trị giá 100 triệu đồng; trao tặng 15 suất quà mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho người có công với cách mạng tại huyện Đô Lương và Thanh Chương.

Tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn với Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, vì hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân trên thế giới.