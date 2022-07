Trên 55.000 tài xế bị tước giấy phép lái xe ở Bình Dương

TPO - Trong 6 tháng đầu năm 2022, Công an Bình Dương đã tổ chức nhiều đợt ra quân đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Thống kê cho thấy, có trên 55.000 tài xế đã bị tước giấy phép lái xe vì các lỗi vi phạm.