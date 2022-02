Trẻ mầm non Hà Nội sẽ không quay trở lại trường học từ 1/3?

TPO - Trước đó Hà Nội dự kiến sẽ cho trẻ mầm non đi học trực tiếp từ 1/3. Nhiều phụ huynh, trường học băn khoăn trong bối cảnh gia tăng F0 trong trường học hiện nay liệu trẻ mầm non có được trở lại trường hay không?

Nhiều ý kiến khác nhau

Ngày 18/2, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng thông tin, Thường trực Thành ủy đã thống nhất lộ trình cho trẻ mầm non trở lại trường từ ngày 1/3.

TP giao cho Sở GD&ĐT xây dựng phương án, đề xuất, tham mưu về việc cho trẻ đến trường an toàn, linh hoạt, hiệu quả nhưng không cứng nhắc, cực đoan, đáp ứng nguyện vọng của người dân.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cũng nói, việc cho trẻ mầm non đi học trực tiếp nằm trong lộ trình kế hoạch mở cửa trường học an toàn. Việc cho trẻ mầm non đi học được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, thống nhất với phụ huynh.

Tuy nhiên, phương án này được đưa ra trước khi Hà Nội quyết định tạm dừng cho học sinh từ lớp 1-6 các quận nội thành đi học. Do đó, nhiều phụ huynh, trường học băn khoăn liệu trẻ mầm non có được trở lại trường từ 1/3 hay không để có kế hoạch?

Thực tế, nhiều trẻ ở nhà hiện cũng đang trở thành F0 vì lây từ bố mẹ, người thân. Một số phụ huynh cho biết, trước đó đồng ý cho trẻ tới trường nhưng gần đây số ca mắc COVID-19 gia tăng nên sẽ cân nhắc cho con ở nhà thêm một thời gian. Số khác lại có ý kiến, sẽ cho con đi học vì hiện nay ở nhà trẻ cũng bị lây nhiễm hoặc gia đình buộc phải gửi trẻ ở nhà cô giáo nhiều tháng nay.

Cô Bùi Thị Thu Hường, giáo viên một trường mầm non tư thục tại quận Thanh Xuân cho biết, nhà trường đã yêu cầu giáo viên đến dọn dẹp bàn ghế, phòng ốc chuẩn bị đón trẻ đi học. Tuy nhiên, giáo viên lo lắng, nếu cho trẻ đi học trên tinh thần tự nguyện trong bối cảnh hiện nay sẽ có rất ít cháu tới trường. Chưa kể, nếu chẳng may 1 trẻ F0, cả lớp sẽ đóng cửa. “Giáo viên hiện đang làm thêm nhiều việc kiếm sống, đi làm trở lại công việc bấp bênh, không có nguồn thu cũng sẽ rất dở dang. Do đó, em mong dịch ổn định, mới nên cho trẻ đi học”, cô Hường nói.

Căn cứ diễn biến dịch COVID-19 để có đề xuất mới

Trưởng Phòng GD&ĐT một huyện ngoại thành (Hà Nội) cho biết, địa phương đã yêu cầu các trường mầm non lấy ý kiến phụ huynh học sinh về việc dự kiến cho trẻ đi học từ 1/3. Kết quả, có hơn 80% không đồng thuận cho trẻ đi học do dịch COVID-19 đang phức tạp và thời tiết trở lạnh.

Hà Nội cũng đang yêu cầu các địa phương lấy ý kiến phụ huynh học sinh để có căn cứ đề xuất phương án tiếp theo. Tuy chưa có kết quả thống kê nhưng qua thăm dò nhiều phụ huynh đã cho con về quê, có giúp việc trông và một số không có người trông thật sự bí bách muốn trường học mở cửa.

Trả lời PV sáng 24/2, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến cho biết, trước đó căn cứ tình hình dịch COVID-19 diễn biến có chiều tích cực, Sở GD&ĐT Hà Nội đề xuất UBND TP cho trẻ mầm non tựu trường từ 1/3. Tuy nhiên, sau đó tình hình dịch phức tạp, thời tiết giá rét, phương án học sinh lớp 1-6 các quận nội thành đi học cũng tạm dừng và mở cửa mầm non đón trẻ từ đầu tháng 3 cũng chưa thể triển khai.

“Hà Nội sẽ căn cứ tình hình dịch bệnh trên địa bàn cũng như các điều kiện khác đảm bảo an toàn sẽ có đề xuất cho trẻ trở lại trường trong thời gian phù hợp”, ông Tiến nói.

Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế về công tác phòng chống dịch COVID-19 khi dạy học trực tiếp đối với bậc mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ cũng có điểm khác biệt so với các bậc học khác. Cụ thể, nếu ở các bậc học khác, khi có 1 trường hợp F0, chỉ cách li F1 là các trường hợp tiếp xúc. Riêng bậc mầm non, nếu trong lớp có 1 F0 thì cho toàn bộ trẻ trong lớp đó cách li, theo dõi sức khoẻ tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày và xét nghiệm RT- PCR hoặc kháng nguyên nhanh vào ngày thứ 7. Nếu trẻ có kết quả âm tính mới đi học trở lại.