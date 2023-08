Trao cơ hội cho thanh niên trở thành những tác nhân thay đổi tích cực

“Khi nhìn thấy những bạn nhỏ ở tuổi lẽ ra còn đang đi học mà đã phải đi bán vé số, bán tăm bông, tiếp xúc với những điều tiêu cực, chúng em thấy rất tiếc vì nếu các bạn có điều kiện tìm hiểu sớm về lao động trẻ em một chút thôi, các bạn sẽ thấy bản thân cần phải đi học. Đấy là lý do vì sao chúng em chọn chủ đề này cho dự án của mình. ”

Đó là chia sẻ của Anh Thư, đại diện nhóm Xã hội - Hà Nội, dự án “Guardian of Childhood” với chủ đề phòng chống lao động trẻ em được nhóm thực hiện từ tháng 01 - tháng 04/2023. Đó là một trong năm sáng kiến vì cộng đồng của thanh niên được tài trợ bởi Chương trình phát triển thanh niên DynaGen - Live United Khóa III do Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF) và Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững (MSD) - United Way Việt Nam phối hợp thực hiện.

Trao cơ hội để giải quyết những vấn đề gần gũi với mình

“Ban đầu, em nghĩ mình chỉ tham gia cho vui, nhưng càng tham gia các buổi tập huấn phát triển bản thân và cộng đồng, em càng thấy ‘thấm’ hơn những giá trị của DynaGen”, Anh Thư chia sẻ. Bạn cũng không ngờ rằng, sáng kiến của nhóm mình lại vượt qua vòng tuyển chọn khắt khe để nhận được tài trợ và được bình chọn là một trong hai “Tập thể xuất sắc nhất” của Chương trình.

Được kết nối với những người bạn cùng nhiệt huyết về bảo vệ trẻ em, Thư và các bạn nhóm Xã hội (Hà Nội) đã triển khai sáng kiến “Guardian of Childhood” nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng và trẻ em ở lứa tuổi dễ bị tổn thương trước những tác hại của lao động trẻ em (LĐTE). Dự án đã tổ chức các hoạt động truyền thông, tập huấn phòng chống LĐTE và tiếp cận thành công hơn 400 học sinh lứa tuổi 12-14 tuổi của trường THCS Đông Dư (Gia Lâm, Hà Nội). Bên cạnh đó, các video và ấn phẩm truyền thông của dự án cũng tiếp cận gần 1.500 người, góp phần lan tỏa thông điệp về phòng chống LĐTE tới cộng đồng. “Chúng em tổ chức tập huấn cho các bạn học sinh sau khi giờ học chính khóa kết thúc, vậy mà các bạn vẫn ngồi lại tham gia cùng chúng em đến tận hơn 12h trưa và bảo ‘Chị ơi nói tiếp đi’. Điều đó làm chúng em rất vui”, Thư chia sẻ.

Với nhóm Môi trường - Năng lượng (TP. Hồ Chí Minh), việc lựa chọn và đề xuất sáng kiến Enertrans với mục tiêu nâng cao nhận thức về chuyển dịch năng lượng được diễn ra khá nhanh khi các thành viên đều là những bạn trẻ có sẵn kiến thức và quan tâm đến đề tài này. Khác với những dự án về đề tài tiết kiệm năng lượng hay bảo vệ môi trường hướng đến cộng đồng rộng rãi, Enertrans tập trung vào một cộng đồng nhỏ và riêng biệt - các sinh viên khoa Vật lý Trường ĐH Sư phạm TP.HCM.

Giải thích thêm về lựa chọn này, bạn Nguyễn Thị Huyền, đại diện và người sáng lập sáng kiến Enertrans, cho biết: “Sau khi tham gia một buổi tập huấn về chuyển dịch năng lượng, em đã nhận ra rằng chúng ta có thể thực hiện ngay trong đời sống hàng ngày bằng cách thay đổi các thói quen đơn giản như giảm sử dụng các sản phẩm thời trang nhanh, di chuyển bằng phương tiện thân thiện môi trường, v.v. Là một sinh viên Sư phạm Vật lý, em nhận thấy rằng bản thân mình và các bạn sinh viên khác sẽ trở thành giáo viên - những người có ảnh hưởng lớn đến các thế hệ học sinh tương lai, vậy thì tại sao mình không giúp các bạn nâng cao nhận thức về vấn đề này? Và đó là lí do vì sao chúng em lựa chọn sinh viên khoa Vật lý là đối tượng cho dự án”.

Enertrans đã tổ chức những buổi tọa đàm và thử thách sống xanh nhằm nâng cao nhận thức của các bạn sinh viên về chủ đề chuyển đổi năng lượng. Đặc biệt, dự án đã tổ chức thành công cuộc thi thiết kế bài giảng truyền cảm hứng dành cho các giáo viên Vật lý tương lai. Được biết, sau khi dự án kết thúc, nhóm đã “tặng lại” fanpage cho Khoa Vật lý của Trường ĐH Sư Phạm TP.HCM và sẽ tiếp tục giữ vai trò cố vấn của dự án.

Trong khuôn khổ Khóa III, DynaGen Live United còn tài trợ cho các sáng kiến với chủ đề như “An toàn, an ninh của giới trẻ trên không gian mạng”, “Giáo dục và hỗ trợ việc làm cho thanh niên khuyết tật vận động”, “Thư viện và những điều ý nghĩa đến từ những trang sách”, v.v. Sau thời gian triển khai từ tháng 09/2022 - tháng 04/2023, năm dự án đã mang lại những thay đổi tích cực tới 3.815 người hưởng lợi tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Kết nối và hội tụ để phát huy tố chất lãnh đạo tương lai

Bên cạnh cơ hội thực hiện những dự án vì cộng đồng do chính các bạn trẻ ấp ủ và xây dựng, DynaGen Live United còn mang lại những trải nghiệm rèn luyện và phát huy những tố chất lãnh đạo của các bạn trẻ. Được khởi động từ tháng 05/2022, DynaGen Live United Khóa III đã tổ chức nhiều hoạt động tập huấn, hội thảo, tọa đàm, cố vấn nghề nghiệp, thực tập, thực hành, kết nối mạng lưới và tài trợ sáng kiến vì cộng đồng dành cho các thành viên. Qua hơn 10 tháng, các bạn trẻ đã kết nối và phát triển mạng lưới của mình cho những cơ hội nghề nghiệp và dự án trong tương lai.

Ngoài phát triển bản thân, khi tham gia Chương trình DynaGen Live United, Sồng A Coóc còn có một mục tiêu khác: kết nối cộng đồng sinh viên dân tộc Mông tại Hà Nội với các cơ hội và mạng lưới sinh viên năng động trên cả nước. Tuy bận rộn với việc điều hành Câu lạc bộ Sinh viên tình nguyện người Mông tại Hà Nội của riêng mình với hơn 50 thành viên, Coóc vẫn tham gia nhiệt tình các buổi tập huấn của DynaGen và đặc biệt, bạn còn tình nguyện giúp đỡ những thành viên khiếm thị tham gia các hoạt động của chương trình. Đối với Coóc, các buổi tập huấn về xây dựng kế hoạch cho dự án xã hội do VSF và MSD United Way Việt Nam thực hiện đặc biệt hữu ích để em và các bạn có thể phát triển thêm nhiều chương trình giúp đỡ và phát triển cộng đồng của mình.

“Đối với em, DynaGen thực sự là một môi trường năng động và tài năng. Em thấy rằng bản thân mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để học hỏi và hòa nhập cùng các bạn. Với những giá trị tích cực mà em đã nhận được từ chương trình, em sẽ giới thiệu cơ hội phát triển này tới các bạn sinh viên Mông tại Hà Nội khác để các bạn cải thiện thêm kiến thức và kỹ năng quan trọng”, Coóc nhìn lại quá trình đồng hành cùng chương trình của mình.

Cuối tháng 07 vừa qua, chương trình DynaGen - Live United Khóa III đã khép lại hành trình phát triển bản thân của 80 thành viên đến từ hai miền Bắc - Nam. Với chủ đề “Hội tụ và Gắn kết”, Chương trình khóa III đã tổ chức nhiều hoạt động tập huấn, hội thảo, tọa đàm, cố vấn nghề nghiệp, thực tập, thực hành, kết nối mạng lưới và tài trợ sáng kiến vì cộng đồng cho các bạn trẻ với sự đồng hành của các đối tác như Tập đoàn TH, Tập đoàn Navigos, VIJA Link, v.v. Dự kiến, chương trình sẽ bắt đầu khởi động các hoạt động của Khóa IV trong tháng 09/2023.

DynaGen - Live United là sự hợp tác giữa hai chương trình “DynaGen Initiative – Sáng kiến Hỗ trợ Sinh viên” của VSF và Chương trình “Youth United” của MSD United Way Việt Nam. DynaGen là từ viết tắt của “Dynamic Generation” - nghĩa là “thế hệ năng động”, với mỗi cá nhân là những công dân toàn cầu, sẵn sàng thích ứng, học hỏi và phát triển; Live United để hướng và định vị các cá nhân trách nhiệm trong việc xây dựng một xã hội, hệ sinh thái đoàn kết, hợp tác, tạo xu hướng và dẫn dắt thay đổi. Chương trình có sự đồng hành và tài trợ của Ngân hàng TMCP Bắc Á, Shinhan Square Bridge Việt Nam và Báo Giáo dục Thời đại.