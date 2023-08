Tránh xa những loại trái cây này vào buổi tối kẻo rước bệnh vào thân

TPO - Hầu hết mọi người đều thích ăn trái cây, trái cây bổ sung rất nhiều chất dinh dưỡng cho cơ thể. Tuy nhiên ăn trái cây cũng cần chú ý đến thời gian. Nếu ăn không đúng lúc cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Trái cây là nguồn cung cấp vitamin A và C chính trong chế độ ăn uống của con người, vì vậy trái cây rất quan trọng đối với cơ thể. Mặc dù trái cây rất tốt, nhưng bạn nên chú ý đến thời gian ăn trái cây. Dưới đây là những loại trái cây được nhiều người ưa thích, cấm kỵ không nên ăn vào buổi tối, nếu không sẽ gây bệnh cho cơ thể.

Những trái cây không nên ăn buổi tối

Sầu riêng

Sầu riêng được biết đến là một loại quả giàu dinh dưỡng, là phương thuốc chữa ho và bệnh ngoài da rất hiệu quả. Tuy nhiên, không nên ăn quá nhiều sầu riêng vì sẽ gây nóng trong người, dễ sinh mụn nhọt. Đặc biệt nếu ăn sầu riêng vào buổi tối rất dễ gây nên tình trạng xơ vữa động mạch, đối với những người có đường huyết cao, huyết áp thấp hoặc huyết áp cao, người có chức năng tim kém, người bị loét đường tiêu hóa cũng nên thận trọng khi ăn sầu riêng, bởi sầu riêng có thể làm tăng tình trạng của bệnh.

Quả cam

Không nên ăn và uống nước cam vào buổi tối, do nước cam có tác dụng sinh tân dịch và lợi tiểu, sẽ khiến ban đêm đi tiểu nhiều gây mất ngủ.

Ngoài ra, nếu ăn cam hoặc uống nước cam trước khi đi ngủ, lượng acid trong cam sẽ bám trên răng và làm hỏng lớp men răng.

Quả dứa

Trong quả dứa có chứa nhiều vitamin C giúp bảo vệ hệ miễn dịch của cơ thể, chất chống oxy hóa cao giúp ngăn chặn tích tụ gốc tự do gây nên xơ vữa động mạch, chống ung thư, ngăn ngừa tình trạng cao huyết áp do có chứa kali và natri thấp. Ăn dứa thường xuyên còn giúp tăng cường sản xuất collagen cho da mịn màng và trắng sáng.

Ngoài những mặt tích cực kể trên, khi ăn dứa chúng ta tuyệt đối không ăn vào buổi tối vì lượng đường và mật cao sẽ không tốt đối với người mắc bệnh thận, đường huyết. Thêm vào đó, lượng axit cao cũng chính là nguyên nhân khiến bạn bị đau dạ dày.

Quả na

Cứ 100g quả na có thể chứa 15,3% ~ 18,3% tổng lượng đường và 265mg vitamin C. Cũng chính vì lượng đường cao nên khi ăn na vào buổi tối có thể gây ra một số bệnh về tim mạch và làm rối loạn tuần hoàn.

Quả bơ

Quả bơ giàu chất béo thực vật, nó là một loại trái cây ít đường nhưng năng lượng cao. Từ quan điểm bảo vệ sức khỏe, bơ có tác dụng tăng cường chức năng dạ dày và ruột, giảm cholesterol và lipid máu, bảo vệ hệ thống tim mạch và gan. Tuy nhiên, do hàm lượng chất béo thực vật cao nên quả bơ không phù hợp để ăn vào buổi tối, dễ gây tăng huyết áp, tăng cân.

Măng cụt

Nó rất giàu thành phần như axit hydroxycitric và ketone. Axit hydroxycitric có tác dụng tốt trong việc ức chế tổng hợp chất béo, ức chế sự thèm ăn và giảm cân. Tuy nhiên, không nên ăn măng cụt vào buổi tối, bởi chất xanthones có thể làm tăng khả năng nhiễm toan, đồng thời cũng ảnh hưởng lớn đến giấc ngủ. Bình thường mỗi lần chỉ nên ăn 5 quả măng cụt.

Quả nho

Quả nho có chứa chất chống oxy hóa, có thể ngăn ngừa các bệnh về tim mạch và mạch máu não, hàm lượng đường trong quả nho cao có thể gây nên tình trạng mất ngủ nếu ăn vào buổi tối. Người mắc bệnh tiểu đường cũng không nên ăn nhiều nho.

Quả xoài

Xoài là loại quả phổ biến ở vùng nhiệt đới, là nguồn cung cấp dinh dưỡng tuyệt vời cho cơ thể. Xoài đáp ứng đủ nhu cầu hàng ngày về vitamin C, 20% folate, 10% vitamin B6, 35% vitamin A, 8% vitamin K và cung cấp Kali cho cơ thể. Khẩu phần xoài (một miếng) trung bình có chứa khoảng 100 calo, 1 g protein, 25 g carbohydrate, 3g chất xơ, 0.5 g chất béo, 23 g đường.

Xoài có nhiều chất tác dụng tốt tới cơ thể: Chất oxy hóa trong xoài như zethanthin giúp lọc những tia sáng xanh làm hại mắt làm thoái hóa điểm vàng khi về già. Xoài còn chứa beta- carotene, ngăn ngừa bệnh hen suyễn, kìm hãm sự phát triển của tế bào ung thư.

Ăn nhiều xoài vào buổi tối, hàm lượng đường trong xoài khá cao sẽ là nguyên nhân dẫn đến một số căn bệnh nguy hiểm đối với sức khỏe như: tiểu đường, mỡ máu,…Nên tốt nhất, không nên ăn xoài vào buổi tối để tránh tình trạng lượng đường tích tụ cao trong cơ thể.

Thanh long

Giàu vitamin B1, B2, B3 và vitamin C, carotene, anthocyanin, đồng thời chứa canxi, phốt pho, sắt và các nguyên tố vi lượng khác, xoài cũng chứa chất xơ hòa tan, có thể ngăn ngừa táo bón, giúp nhuận tràng. Tuy nhiên, do sự hấp thụ glucose tự nhiên dễ dàng, những người mắc bệnh tiểu đường không nên ăn thanh long vào buổi tối. Những người bị rối loạn tiêu hóa và dễ bị tiêu chảy cũng nên tránh xa loại quả này sau bữa tối.

Những loại quả nên ăn vào buổi tối

Dâu tây

Nếu bạn thường xuyên mất ngủ hay khó có một giấc ngủ ngon vào buổi đêm thì nên lựa chọn dâu tây như một phương thuốc hữu hiệu cho một giấc ngủ dài và sâu, tỉnh táo vào sáng sớm. Trong dâu tây chứa rất nhiều các chất chống oxy hóa, vitamin C có tác dụng thư giãn tinh thần. Bạn hoàn toàn có thể lựa chọn ăn trực tiếp dâu tây hoặc làm sinh tố dâu tây để uống vào mỗi tối, không chỉ giúp có được một giấc ngủ ngon mà còn có tác dụng giảm cân, dưỡng da rất tốt.

Dưa chuột

Buổi tối là thời điểm diễn ra quá trình trao đổi chất và đào thải các lượng chất thừa cặn bã ra khỏi cơ thể, chính vì thế, dưa chuột là một trong những loại thực phẩm có tác dụng góp phần kích thích quá trình đào thải chất dư thừa ra khỏi cơ thể, thanh lọc nhanh và hiệu quả, bởi dưa chuột chiếm hơn 90% là nước.

Dưa hấu

Dưa hấu được coi là một thực phẩm rất tốt nên ăn vào buổi tối để phát huy hết công dụng của nó. Có hương vị ngọt thanh, tươi mát, dưa hấu không chỉ có tác dụng giải khát rất tốt mà còn chứa ít lượng calo, ăn mà không sợ bị đầy bụng hay bị tích trữ nhiều chất béo trong cơ thể.

Trái cây lành mạnh này còn giàu chất chống oxy hóa, hỗ trợ có được một giấc ngủ sâu và ngon hơn. Hơn nữa, dưa hấu còn là phương thuốc hiệu quả giúp cơ thể ngăn ngừa nguy cơ mắc các căn bệnh nguy hiểm như bệnh tim, ung thư,..

Một vài chú ý khi ăn trái cây Để nhận được tối đa chất dinh dưỡng trong trái cây, bạn nên ăn trái cây tươi và giàu chất xơ, ăn cả vỏ lẫn phần thịt.

Nên ăn trái cây theo mùa và ăn đa dạng loại quả.

Nếu bị bệnh thận, bạn nên chọn ăn những loại trái cây chứa ít kali như đu đủ, táo, lê, ổi…

Những người bị hội chứng kích ruột nên tránh ăn hoa quả chứa nhiều chất xơ như táo, cam và chuối.