Trần Vân: 'Gái quê' Hoài của 'Phố trong làng' khác hoàn toàn Nhiên 'râu' lầy lội

Sau "Nhà trọ Balanha", dù gây ấn tượng mạnh mẽ với vai Nhiên “râu” nhưng Trần Vân lại có thời gian khá dài im hơi lặng tiếng trên sóng truyền hình. Vì sao vậy?

Khoảng 2 năm sau khi “Nhà trọ Balanha” lên sóng, tôi mới trở lại màn ảnh nhỏ với phim “Phố trong làng”. Có lẽ một phần là do cơ hội bây giờ mới thực sự tới, và cũng phải đợi cái duyên xem vai diễn mới có phù hợp với mình hay không. Thực ra, Vân không muốn nghỉ ngơi đâu.

Sau khi casting phim “Phố trong làng”, tôi nhận ra nhân vật của mình có nhiều điểm rất thú vị, đề tài phim rất có sức hút. Nếu chỉ mới nghe tên, nhiều người còn không nghĩ phim sẽ có nhân vật chính là các chiến sĩ công an. Dù vậy, khi xem phim, tôi nghĩ khán giả sẽ cảm thấy rất nhẹ nhàng chứ không căng thẳng. Với một bộ phim có bối cảnh nông thôn, xoay quanh những rối ren của quá trình hiện đại hóa, thì những khoảnh khắc tình cảm đáng yêu giữa các nhân vật sẽ giúp “Phố trong làng” đa dạng, có nhiều sắc màu hơn.

Trở lại màn ảnh nhỏ với một bộ phim lấy bối cảnh nông thôn – trái ngược hoàn toàn với màu sắc của “Nhà trọ Balanha”, vai diễn lần này của Vân có gì đặc biệt?

Nhân vật Hoài mà tôi đảm nhận có sự khác biệt so với vai Nhiên “râu” trong “Nhà trọ Balanha”. Hoài là một cô gái dám nói, dám làm, quyết đoán và mạnh mẽ trong tình yêu.

Nhưng nếu để so sánh, Nhiên “râu” lại giống với Vân ở ngoài đời hơn. Nhiên có những khoảnh khắc hài hước, đôi khi hơi “lố”. Còn Hoài thì không cố ý pha trò như vậy, cô ấy sẽ có những giây phút rất tự nhiên nhưng khiến khán giả phải bật cười.

Chất liệu nào giúp Vân hóa thân thành "gái quê" trong phim “Phố trong làng”?

Tôi không biến mình hoàn toàn thành con người khác, mà mang những chất riêng của Vân ra để thể hiện nhân vật. Tôi cũng sống ở quê, nên kịch bản phim và nét dân dã của nhân vật Hoài cũng có những điểm tương đồng với Vân. Trong quá trình làm phim, tôi được chỉ bảo và hướng dẫn thêm để hoàn thiện nhân vật.

Lần đầu hợp tác với những diễn viên như Phạm Anh Tuấn, Doãn Quốc Đam, Vân tung hứng với các đàn anh như thế nào?

Anh Tuấn hay đặc biệt là anh Doãn Quốc Đam đều là những diễn viên đã quen mặt trên sóng truyền hình. Tuy nhiên, vì trước đây chưa từng hợp tác nên ở những ngày quay đầu tiên, tôi cũng chưa “bắt sóng” được nhịp nhàng. Nhưng khi diễn đến buổi thứ ba, thứ tư, mọi thứ trơn tru hơn và Vân được mọi người giúp đỡ rất nhiều.

Sau khi được đạo diễn hướng dẫn, các diễn viên ngồi lại học thoại, trao đổi với nhau và đều tìm cách để “tô” cho nhân vật của mình màu sắc thật ấn tượng.

Vân có sợ cái bóng của Nhiên trong “Nhà trọ Balanha” sẽ ảnh hưởng đến vai diễn lần này của bạn không?

Tôi nghĩ là không ảnh hưởng gì. Vì vai Nhiên “râu” xuất hiện khá dày đặc trong phim, với tính cách rất đặc biệt nên đương nhiên sẽ được nhiều khán giả nhớ đến. Nhân vật Hoài sẽ không phủ sóng nhiều như vậy, nhưng cô ấy cũng có những nét riêng để thu hút khán giả.

Tôi luôn nghĩ mình đi từ con số 0, chứ không phải là thứ nhất, thứ hai. Với mỗi vai diễn mới, tôi lại khởi động, làm mới bản thân từ đầu. Với bộ phim lần này, Vân cũng chỉ mong khán giả sẽ nhớ ra là Trần Vân từng đóng “Nhà trọ Balanha”. Nếu có sự so sánh giữa hai vai diễn, theo tôi đó là điều tốt, vì như vậy tức là khán giả vẫn nhớ mình là ai.

Cách để gây tôi ấn tượng với khán giả đó là thể hiện sự tập trung và hết mình với nhân vật. Nếu không, vai diễn sẽ trở nên mờ nhạt trong mắt người xem. Điều này không phụ thuộc vào thời lượng xuất hiện ít hay nhiều, mà quan trọng là cách diễn của diễn viên. Vì vậy, một khi đã làm phim là tôi sẽ bung hết năng lượng. Tôi không để mình quá tải khi làm phim, nhưng chắc chắn là sẽ luôn lăn xả.

Dường như bạn rất biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống riêng. Nếu vậy, Vân có thời gian để chăm chút cho chuyện tình cảm cá nhân không?

Nhiều người cũng hỏi Vân câu này, nhưng tôi chưa có người yêu (cười). Có một điều may mắn là dù đang “ế”, nhưng lên phim lúc nào cũng có người yêu. Tôi thấy mình “lãi” lắm, lần nào đóng phim cũng được yêu hết mình.

Còn về cuộc sống riêng, tôi tự thấy mình không phải người thích tụ tập, nên chuyện vui chơi giải trí rất ít. Thỉnh thoảng tôi dùng tiền mình kiếm được để mua sắm, đi ăn uống, còn nếu có một khoản lớn hơn thì tôi dùng để làm công tác xã hội, những việc cộng đồng trong khả năng.

“Phố trong làng” do đạo diễn, NSƯT Nguyễn Mai Hiền thực hiện. Phim xoay quanh cuộc sống của những người dân ở xã Tân Xuân - nơi chịu ảnh hưởng nhiều từ sự phát triển, hiện đại hoá. Nhân vật chính do Anh Tuấn thủ vai, một chiến sĩ chính quy được điều về làm trưởng công an xã.

Bộ phim lên sóng vào các tối từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần trên VTV1, bắt đầu từ 8/11.