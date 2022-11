Trấn Thành và Hari Won công khai đối đầu nhau

TPO - Ngày 10/11, hai vợ chồng Trấn Thành - Hari Won công bố phát hành sản phẩm riêng cùng một thời điểm. Họ chọn cách đối đầu nhau về thành tích.

Không hẹn mà gặp, cặp sao của làng giải trí Việt cùng lúc tuyên bố sẽ ra MV mới vào tối 10/11. Sau thành công vang dội của chương trình Ca sĩ mặt nạ, Trấn Thành tiếp tục dấn thân vào con đường ca hát với MV Chưa đủ để giữ em. Trong khi đó, Hari Won sẽ tung MV Như anh đã mong chờ để đối đầu ông xã trong cùng ngày. Cả hai ca khúc đều chọn thể loại pop ballad nhưng có phong cách MV hoàn toàn khác biệt.

Khi vợ chồng đối đầu

Với Hari Won, Như anh đã mong chờ đánh dấu sự trở lại của nữ ca sĩ sau MV Hoang phí xuân thì phát hành hồi tháng 1. Ca khúc trước đó không tạo được hiệu ứng tốt và chưa thể thành hit. Tính đến hiện tại, MV chỉ dừng lại ở con số khiêm tốn với hơn 2,4 triệu lượt xem. Lần này, nữ ca sĩ quyết định hợp tác với ê-kíp hoàn toàn mới để thay đổi. Ca khúc do bộ ba tác giả sáng tác, trong đó có hai cái tên khá lạ là Shintto, Kim Hyun Seok. Ngoài ra, nam ca sĩ Trịnh Thăng Bình cũng tham gia chất bút phần lời.

Để chuẩn bị cho MV, Hari Won mời những tên tuổi đến từ Hàn Quốc như đạo diễn Lee Sang Deok, diễn viên J Kim, đạo diễn hình ảnh Hyung Bow… Ngay từ những cảnh quay đầu tiên, nữ ca sĩ gây ấn tượng khi mặc bộ váy cưới chạy giữa bối cảnh nước ngoài. Các phân đoạn sau đó liên tục thay đổi từ du thuyền, bến cảng đến bãi biển thơ mộng, tạo nên khung cảnh vừa lãng mạn vừa sang trọng. Đây cũng là loạt hình ảnh hoàn toàn trái ngược với MV Hoang phí xuân thì – khi Hari Won đóng vai phụ nữ tảo tần, chịu nhiều vất vả trong cuộc sống.

Trong khi đó, Trấn Thành lại chọn sáng tác của Vương Anh Tú – người nổi danh là hitmaker (nhà tạo hit) với hàng loạt ca khúc được yêu thích như Hết thương cạn nhớ (Đức Phúc), Có tất cả nhưng thiếu anh (Erik), Gặp nhưng không ở lại (Hiền Hồ)… Gần đây, anh càng được khán giả chú ý hơn khi tham gia chương trình Ca sĩ mặt nạ với vai trò là nhân vật mascot Buffalove. Trước đó, nhạc sĩ cũng là người hợp tác với Hari Won trong ca khúc Hoang phí xuân thì nên lần này bắt tay với Trấn Thành càng gây được sự chú ý.

Trong teaser được tung ra, Trấn Thành không tiết lộ quá nhiều chi tiết mà chỉ hát một câu ngắn: “Một điều mà em giấu anh lâu rồi / Cảm xúc em thay đổi …”. Dẫu vậy, người nghe vẫn dễ dàng nhận ra Chưa đủ để giữ em là ca khúc đậm màu Vương Anh Tú. Sáng tác nổi bật với phần phối khí quen thuộc, chủ yếu dùng piano kết hợp với dàn dây (strings) kết hợp. Giai điệu cũng nhẹ nhàng, hơi hướm trữ tình, lãng mạn. Nhan đề ca khúc gợi mở về một chuyện tình không trọn vẹn, chất chứa nhiều đau khổ.

Điểm đặc biệt là Trấn Thành chọn phong cách MV cổ trang thay vì hiện đại như bà xã. Trấn Thành còn mời hai diễn viên Trần Phong (nổi tiếng với Mắt biếc) và Phương Linh tham gia để giúp sản phẩm được tròn trịa hơn.

Tám lạng nửa cân

Đặt lên bàn cân, sự nghiệp ca hát của Hari Won có phần nhỉnh hơn ông xã khi có nhiều bản hit được yêu thích. Song, xét về độ hot và sức ảnh hưởng thì Trấn Thành lại vượt trội hơn. Những năm gần đây, Hari Won gần như không có nhiều dấu ấn mạnh mẽ. Kể từ MV Anh hiểu không phát hành năm 2019, nữ ca sĩ chủ yếu tập trung phát triển sự nghiệp MC, giám khảo… hơn là ca hát.

Trong khi đó, Trấn Thành luôn là người được lòng khán giả và cũng không quá xa lạ với việc cầm mic. Năm 2011, anh và Đoan Trang từng giành ngôi vị cao nhất tại Cặp đôi hoàn hảo - chương trình ca hát dành cho các cặp nghệ sĩ. Trấn Thành cũng gây chú ý khi thành lập nhóm nhạc Cờ cá ngựa với hội bạn thần gồm Trúc Nhân, Quang Trung và Ali Hoàng Dương. Việc anh được ngồi ghế cố vấn tại chương trình Ca sĩ mặt nạ cũng phần nào chứng minh khả năng và kiến thức âm nhạc của Trấn Thành.

Tuy nhiên, cả Trấn Thành lẫn Hari Won đều không phải là những ca sĩ được đánh giá cao về giọng hát. Hari Won hay bị khán giả chê về việc hát không rõ lời, còn Trấn Thành thì có giọng hát yếu, thường xuyên bị trật nhịp, không lên nổi nốt cao. Màn trình diễn ca khúc All I Want For Christmas Is You của nam MC trong một sự kiện năm 2020 là minh chứng rõ ràng nhất.

Song, việc Trấn Thành và Hari Won cùng phát hành MV cùng lúc vẫn gây tò mò cho khán giả. Theo thông báo, MV của Trấn Thành sẽ phát hành lúc 19h, Hari Won ra mắt MV sau ông xã một tiếng đồng hồ. Đây hẳn là chiến lược của cặp sao.