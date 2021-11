Trấn Thành khen Mỹ Anh 'là một tài năng quý hiếm của Vbiz’

Trên trang cá nhân, MC Trấn Thành chia sẻ lại màn trình diễn của Mỹ Anh trong chương trình The Heroes - Thần tượng đối thần tượng 2021 kèm dòng trạng thái bày tỏ sự thích thú và phấn khích trước tiết mục này.

MC Trấn Thành viết: "Hay quá Mỹ Anh ơi! Quá sáng tạo và văn minh. Nghe hay đến mức phải share ngay luôn. Mọi người ai thấy hay hãy ủng hộ share thêm cho em nó nha. Em là 1 tài năng quý hiếm của Vbiz - keep on going Mỹ Anh".

Mới đây, Mỹ Anh - con gái diva Mỹ Linh đã có màn biểu diễn ấn tượng tại lễ hội âm nhạc Head in the clouds, tổ chức ở sân vận động Rose Bowl, (Los Angeles, Mỹ) sáng ngày 8/11 (theo giờ Việt Nam).

Mỹ Anh tham gia biểu diễn tại lễ hội âm nhạc Head in the clouds, tổ chức ở sân vận động Rose Bowl, (Los Angeles, Mỹ).

Giọng ca gen Z đem tới cho khán giả Mỹ 5 ca khúc, trong đó bao gồm bài hát do chính tay cô tự sáng tác. Dù mới đầu Mỹ Anh còn khá rụt rè nhưng càng trình diễn cô càng tự tin và thoải mái giao lưu với khán giả. Tại quê nhà, ca sĩ Mỹ Linh không giấu được sự xúc động và chia sẻ đã bật khóc khi xem màn trình diễn kéo dài 25 phút của con gái.

Lễ hội âm nhạc Head in the clouds là sự kiện âm nhạc châu Á nổi bật nhất tại Mỹ do hãng đĩa 88rising tổ chức bắt đầu từ năm 2018. Đây là đơn vị hợp tác với nhiều nghệ sĩ Châu Á tên tuổi như Chungha, Jackson Wang, CL, Keshi, Saweetie,… Để đảm bảo an toàn trước dịch bệnh COVID-19, ban tổ chức yêu cầu người xem phải được tiêm vắc-xin đầy đủ, có giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ.