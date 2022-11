Trần Hiểu vướng tin ngoại tình với nàng thơ của Châu Tinh Trì

TPO - Trần Hiểu bị đồn gian díu với Lâm Duẫn, chuẩn bị ly hôn Trần Nghiên Hy. Cộng đồng fan của nam diễn viên ngay sau đó đã phản hồi trước ồn ào.

Ngày 1/11, cư dân mạng Trung Quốc xôn xao tin sao nam hạng A đã có gia đình ngoại tình với bạn diễn nữ, cả hai đều có tên hai chữ. Vụ việc ầm ĩ đến mức anh này muốn ly hôn vợ. Ngoài ra còn có tin minh tinh công bố ly hôn trong ngày 2/11.

Ngay sau đó, cụm từ “Trần Hiểu” và “Lâm Duẫn sao hai chữ” lần lượt đứng vị trí nhất, nhì hot search Weibo Trung Quốc bảng giải trí. Hai nghệ sĩ bị nhiều người ngờ vực vì họ từng hợp tác trong bộ phim truyền hình Mộng hoa lục lên sóng hồi tháng 6.

Trước ồn ào, Lâm Duẫn chưa lên tiếng, trong khi cộng đồng fan lớn nhất của Trần Hiểu phủ nhận tin lan truyền trên mạng là giả và cho biết phía nam diễn viên sẽ có biện pháp pháp luật bảo vệ quyền lợi của anh. Người tung tin đồn cũng xác nhận sao nam được đề cập không phải là Trần Hiểu.

Trần Hiểu kém vợ Trần Nghiên Hy 4 tuổi. Họ quen nhau khi đóng Thần điêu đại hiệp bản 2014 và nên duyên vợ chồng 2 năm sau đó. Cặp sao có con trai 6 tuổi tên Tiểu Tinh Tinh và luôn dành lời mật ngọt cho đối phương khi chia sẻ về hôn nhân.

Trả lời phỏng vấn, Trần Nghiên Hy khen chồng là người đàn ông hiền lành, chu đáo, yêu chiều vợ hết mực. Anh thường massage cho vợ, giúp cô chăm con, dọn dẹp nhà cửa. Với Trần Hiểu, anh tôn trọng và dồn hết tình yêu cho vợ con. Nam diễn viên nói dù bận rộn công việc, hai vợ chồng vẫn cố gắng sắp xếp ở bên nhau.

Nổi tiếng với hôn nhân ngọt ngào nhưng vợ chồng Trần Hiểu vướng không ít thị phi. Giai đoạn 2019-2020, cặp sao liên tục vướng tin rạn nứt tình cảm. Trần Nghiên Hy bị tung tin không chung thủy, sống buông thả khi cặp kè ca sĩ đã có vợ trước khi kết hôn với Trần Hiểu. Phía công ty nữ diễn viên đã phủ nhận sự việc.

Bên cạnh đó, Trần Nghiên Hy nhiều lần chịu tổn thương khi bị cư dân mạng chê bai nhan sắc không xứng đáng với chồng. Trần Hiểu thường được ghép đôi với các đồng nghiệp nổi tiếng, tài sắc trong showbiz như Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi. Về vấn đề này, sao nữ thẳng thắn đáp trả: “Hôn nhân là chuyện của chúng tôi, chỉ hai người là đủ. Chúng tôi không quan tâm đến những chuyện khác”.

Trần Hiểu sinh năm 1987, được đánh giá là diễn viên thực lực của màn ảnh xứ Trung. Anh miệt mài tham gia nhiều thể loại phim từ cổ trang, hiện đại, hình sự, trinh thám như Lục Trinh truyền kỳ, Tân thần điêu đại hiệp, Lục chiến chi vương, Năm ấy hoa nở trăng tròn… nhưng tên tuổi giậm chân tại chỗ, không có nhiều đột phá. Chỉ đến dự án Mộng hoa lục vai Cố Thiên Phàm đóng cùng Lưu Diệc Phi, sự nghiệp của anh mới thật sự khởi sắc.

Trần Nghiên Hy sinh năm 1983, cô nổi tiếng nhờ vai Thẩm Giai Nghi trong You Are The Apple of My Eye và Tiểu Long Nữ phim Tân thần điêu đại hiệp bản 2014. Sau khi lập gia đình, cô ít tham gia showbiz, chủ yếu ở nhà chăm sóc gia đình.

Tình tin đồn của Trần Hiểu - Lâm Duẫn - sinh năm 1996, tại Chiết Giang. Tên tuổi cô vụt sáng khi được Châu Tinh Trì hậu thuẫn, mời đóng chính trong bộ phim Mỹ Nhân Ngư (2016). Cô từng đóng Tây du: Phục yêu thiên, Tước Tích, Thơ ngây, Ốc sên và chim hoàng oanh...