Trạm BOT Ninh Xuân liên tục bị chống đối thu phí, bộ nhờ địa phương ‘mạnh tay’

TPO - Trước thực trạng trạm thu phí BOT Ninh Xuân (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) liên tục bị một số tài xế tập trung phản đối thu phí, Bộ GTVT vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa có biện pháp quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa để xử lý, giải quyết tình hình tại đây.

Bộ GTVT dẫn báo cáo của đơn vị vận hành trạm thu phí (Công ty TNHH MTV CICO501 BOT QL26) cho thấy, từ khi đưa vào thu phí tới nay (tháng 12/2019), trạm thu phí BOT Ninh Xuân luôn xảy ra tình trạng bị người dân cản trở thu phí, gây mất an ninh trật tự tại trạm thu phí. Đặc biệt, đã nhiều lần nhân viên trạm thu phí bị đánh trọng thương.

Dù Bộ GTVT đã thực hiện việc giảm giá cho các phương tiện khu vực lân cận trạm thu phí, nhiều lần có văn bản gửi địa phương, Bộ Công, làm việc với địa phương và đối thoại với người dân nhưng chưa giải quyết được triệt để tình trạng trên.

Thậm chí, Khánh Hoà đã lập trạm kiểm soát trên tuyến đường BOT này, nhưng tình hình an ninh trật tự hiện vẫn diễn biến phức tạp, các đối tượng tiếp tục gây rối, cố tình cản trở hoạt động thu phí. Tình trạng này đã gây ảnh hưởng lớn tới hoạt động của nhà đầu tư và phương án tài chính của dự án, nhà đầu tư không có nguồn để trả nợ ngân hàng, không có kinh phí để thực hiện bảo trì tuyến Quốc lộ 26…

Do đó, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát trên QL26; có biện pháp quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa để xử lý, giải quyết tình hình mất an ninh trật tự và vi phạm an toàn giao thông tại khu vực trạm thu phí Ninh Xuân.

Trạm thu phí BOT Ninh Xuân để thu phí thu hồi vốn cho nhà đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo một số đoạn Quốc lộ 26 qua tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk, theo hình thức hợp đồng BOT. Dự án thu phí từ ngày 16/12/2019.