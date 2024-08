Trái tim được hiến tặng đi xuyên Việt cứu người bệnh

TPO - Trái tim của người hiến chết não ở Hà Nội tương thích với các chỉ số của bệnh nhân chờ ghép tại TPHCM. Ngay sau khi được Trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia chỉ định, các y bác sĩ với sự hỗ trợ của lực lượng chức năng đã hỏa tốc đưa trái tim đi xuyên Việt cứu người.

Ngày 25/8, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cho biết, tại đây vừa thực hiện thành công một hành trình đặc biệt, giúp thực hiện ca ghép tim xuyên Việt trong đêm.

Trái tim được hiến tặng là của nam bệnh nhân N.Đ.T. (32 tuổi) không may bị tai nạn giao thông. Dù được cấp cứu, điều trị tích cực tại Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) nhưng do tình trạng quá nặng, nạn nhân đã bị chết não, không thể phục hồi.

Trong giây phút đau đớn và khó khăn, gia đình anh T. đã quyết định hiến tạng của anh để cứu sống những người không may mắc bệnh hiểm nghèo cần nguồn tạng ghép.

Trái tim của anh T. tương thích với các chỉ số của một bệnh nhân đang chờ ghép tại bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM. Sau khi được Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia chỉ định, các bác sĩ đã nhanh chóng nhận tạng, thực hiện thủ tục và hỏa tốc đưa trái tim vào TPHCM.

PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đã trực tiếp tiếp nhận trái tim hiến tặng của bệnh nhân. Để tận dụng thời gian vàng, giúp cuộc ghép diễn ra sớm nhất kể từ khi lấy tạng đến khi ghép cho bệnh nhân, trong quá trình vận chuyển trái tim, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đã nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của lực lượng CSGT Công an thành phố Hà Nội và Công an TPHCM.

Sau khi được đưa từ bệnh viện ra sân bay Nội Bài, trái tim hiến tặng cùng các y bác sĩ của hai bệnh viện đã đáp chuyến bay đến sân bay Tân Sơn Nhất. Tại đây, khoảng 50 chiến sĩ CSGT đã trực tiếp làm nhiệm vụ dẫn đường và chốt chặn ở các ngả đường giúp chuyến xe cấp cứu của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM di chuyển thuận lợi đến bệnh viện trong thời gian ngắn nhất.

Ngay trong đêm 24/8, cuộc phẫu thuật ghép tim cho bệnh nhân đã được ê kíp liên viện Xanh Pôn và Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM thực hiện. Cuộc ghép trái tim hiến tặng vào cơ thể người bệnh đang bị suy tim giai đoạn cuối đã diễn ra thuận lợi. Ngay sau khi được ghép, trái tim hiến tặng đã đập nhịp nhàng trong cơ thể mới mang lại niềm vui cho gia đình bệnh nhân và cả đội ngũ y bác sĩ.

PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM bày tỏ lòng biết ơn đối với lực lượng CSGT của Hà Nội và TPHCM. Ông chia sẻ: “Nhờ sự phối hợp chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao của các chiến sĩ CSGT, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ và mang lại cơ hội sống cho người bệnh. Đây là minh chứng cho tinh thần bảo vệ an ninh trật tự và an toàn sức khỏe của người dân mà lực lượng công an luôn nỗ lực thực hiện”.

Bên cạnh trái tim được ghép cho người bệnh tại TPHCM, gan của anh N.Đ.T. đã mang lại sự sống mới cho một người bệnh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Hai quả thận của anh T. được ghép cho người bệnh tại Bệnh viện Xanh Pôn và giác mạc của anh được ghép cho người bệnh tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.