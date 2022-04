Trải nghiệm sedan MG5 trên cung đường Sài Gòn - Hồ Tràm

Được ra mắt chính thức tại Việt Nam từ đầu tháng 03/2022, MG5 là mẫu sedan hoàn toàn mới với lối thiết kế hiện đại và thể thao cùng nhiều trang bị và tiện ích.

Vừa qua, MG5 đã chính thức có màn “chào sân” ấn tượng với hành trình đặc biệt trong hai ngày 23-24/03/2022, đi qua những địa danh nổi tiếng của tổ quốc như Đồi cừu suối Nghệ, Xuyên Mộc, Bình Châu, Hồ Tràm hay Rừng quốc gia Phước Bửu.

Những chi tiết đẹp mắt trên MG5 bao gồm lưới tản nhiệt kỹ thuật số theo hình ngọn lửa, cụm đèn pha LED tự động phía trước, cụm đèn hậu LED, cùng mâm xe hợp kim 17-inch mô phỏng kiểu dáng lưỡi rìu TOMAHAWK, ống xả kép giả lập, giúp xe hoàn toàn trở nên nổi bật không chỉ giữa những con phố của các khu đô thị, mà còn đặc biệt gây ấn tượng giữa cảnh sắc tại Bình Châu, Hồ Tràm.

MG5 gây được thiện cảm khi sở hữu không gian rộng rãi. Vô lăng đa chức năng tích hợp điều chỉnh 3 chế độ lái, ghế thể thao chỉnh điện 6 hướng ôm vào người lái, chìa khoá thông minh, nút khởi động START/STOP cùng bảng điều khiển trung tâm hướng đến vị trí người lái giúp cho chủ phương tiện có sự tiện lợi và thoải mái khi lái xe.

Bên cạnh đó, MG5 cũng được trang bị cửa sổ trời với diện tích 0.32m2, với 4 chế độ điều chỉnh, chống kẹt, giúp không gian phía trong cabin rộng rãi và thoáng hơn.

Ở trung tâm điều khiển, màn hình giải trí 10’’ với độ phân giải Full-HD, được kết nối với Apple CarPlay và Android Auto giúp nâng cao trải nghiệm trên mỗi hành trình. Màn hình ảo Virtual Cockpit 7" hỗ trợ người lái kiểm soát chiếc xe tốt hơn khi hiển thị đầy đủ các thông tin vận hành và các hệ thống hỗ trợ điện tử. Ngoài ra, điều hoà nhiệt độ với 8 cửa gió, điều chỉnh bằng cảm ứng, có cửa gió điều hoà cho hàng ghế sau, kết hợp với hệ thống lọc bụi mịn PM2.5 giúp cho không gian xe luôn thoáng đãng và dễ chịu.

Tính thể thao của mẫu sedan này không chỉ thể hiện ở trong ngôn ngữ thiết kế, mà còn có thể cảm nhận rõ ràng khi ngồi sau vô lăng. Sức mạnh của chiếc xe đến từ khối động cơ 1.5L sản sinh ra công suất cực đại lên tới 112 mã lực với mô-men xoắn cực đại 150Nm tại 4,500 vòng/phút giúp chiếc xe có thể đạt được vận tốc tối đa 180km/h. Điều này được chứng minh qua những cung đường lắt léo của chuyến hành trình.

Hộp số vô cấp CVT giả lập 8 cấp với bộ chuyển cấp số thông minh, tự động chuyển số để phù hợp với tốc độ hiện tại, giúp quá trình sang số và tăng tốc trở nên mượt mà hơn, đồng thời cũng hạn chế tình trạng rung giật hay mệt mỏi cho những người ngồi phía trong xe. Người lái cũng có thể trải nghiệm ba chế độ lái khác nhau, bao gồm Urban, Normal và Dynamic.

Mẫu sedan này còn được trang bị hơn 20 tính năng an toàn chủ động và an toàn bị động, chẳng hạn như 6 túi khí, tự động mở khóa khi có va chạm, móc ghế trẻ em ISOFIX, Cảnh báo thắt dây đai an toàn,… cùng các công nghệ định hướng và giám sát tiên tiến.