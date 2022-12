Trải nghiệm ‘nghỉ dưỡng tại gia’ chuẩn 5 sao xu hướng ‘nghỉ dưỡng tại gia’ nơi cửa ngõ Tây Bắc

Hội tụ đầy đủ những yếu tố kinh tế tăng trưởng nhanh, hạ tầng đồng bộ và du lịch đột phá, Lào Cai ngày càng "được lòng" giới thượng lưu và các nhà đầu tư tiềm năng với các sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp theo xu hướng Home-Resort.

Lào Cai bắt nhịp phong cách sống “nghỉ dưỡng tại gia”

“Home-Resort” hay còn gọi là phong cách “nghỉ dưỡng tại gia” từ lâu đã trở thành xu hướng được nhiều quốc gia trên thế giới theo đuổi bởi nó đảm bảo được tiêu chí sống tận hưởng, sống tiện nghi mỗi ngày. Sau đại dịch, ngày càng nhiều người nhận ra rằng chăm sóc cho cuộc sống tinh thần và sức khỏe là điều quan trọng, vì vậy họ tìm đến những không gian sống trong lành, gần gũi thiên nhiên với cảnh quan khoáng đạt.

Nghiên cứu “Chỉ số Hạnh phúc thế giới” năm 2020 đăng trên The Times, tổng hợp lại 500.000 khoảnh khắc hạnh phúc của 13.000 người ở London chỉ ra rằng, những hoạt động khiến cảm xúc của con người thêm hạnh phúc là: tập thể dục, làm vườn, hòa mình với thiên nhiên, ngắm hoàng hôn… Số liệu cho thấy bức tranh rõ ràng về sự tác động của không gian sống gần gũi thiên nhiên lên sức khỏe và tinh thần của con người.

Tại Lào Cai, mức sống tăng cao trong những năm gần đây cũng đã dẫn tới sự thay đổi thị hiếu người tiêu dùng, đưa thị trường bất động sản đến gần hơn với những dự án cao cấp, chú trọng vào những trải nghiệm sống và nghỉ dưỡng khác biệt.

Ông Mauro Gasparotti - Giám đốc Savills Hotels Châu Á Thái Bình Dương cho biết, điểm đặc biệt của ngành nghỉ dưỡng là cho phép các đơn vị phát triển dự án có thể thỏa sức sáng tạo để đem đến những sản phẩm ấn tượng, khác biệt, từ đó đem đến những trải nghiệm giá trị cho khách lưu trú. Theo các chuyên gia, để phát triển loại hình này đòi hỏi dự án phải sở hữu vị trí đắc địa, biệt lập nhưng vẫn kết nối thuận tiện với hạ tầng khu vực, nhiều cảnh quan xanh.

The Manor Tower Lào Cai giải đáp tiêu chuẩn “nghỉ dưỡng tại gia”

The Manor Tower Lào Cai, tòa tháp phức hợp cao cấp đầu tiên của Thành phố Lào Cai, tiên phong mang đến không gian sống "nghỉ dưỡng tại gia" đẳng cấp cùng cuộc sống thời thượng hiện đại bậc nhất tại khu vực Tây Bắc. Tòa tháp biểu tượng đáp ứng nhu cầu của cả hai nhóm khách hàng mua để ở hoặc đầu tư để nghỉ dưỡng kết hợp kinh doanh.

Tại vị trí tâm mạch của thành phố, yếu tố thiên nhiên được Chủ đầu tư của tòa tháp tính toán kĩ càng, để đảm bảo một cuộc sống hiện đại, tiện nghi mà không thiếu đi những mảng xanh thư thái. Khu vực công viên trên tầng mây Sky Park được thiết kế để trở thành không gian nghỉ dưỡng đậm chất nghệ thuật dành riêng cho cư dân trong tòa tháp nhờ hệ thống đường dạo cây xanh, vườn thiền, khu Yoga, khu vui chơi trẻ em. Cộng hưởng tiện ích nội - ngoại khu hoàn hảo, cư dân tại tòa tháp còn hưởng trọn đặc quyền sống xanh nhờ không gian trong lành chiếm đến 61% quỹ đất của khu đô thị kiểu mẫu The Manor Lào Cai.

Nhằm mang lại trải nghiệm sống thượng lưu trong tầm tay, The Manor Tower Lào Cai lựa chọn "tích hợp" hệ thống tiện ích trong vài bước chân với hệ thống trường song ngữ Light Academy, tổ hợp thể thao Star Fitness, trung tâm thương mại sầm uất, khu tiệc nướng BBQ, bể bơi vô cực, … Nằm trên đỉnh tòa tháp mang tầm nhìn toàn cảnh thành phố và đất trời Tây Bắc hùng vĩ, Sky Bar và nhà hàng xoay 360° như một nét chấm phá đầy tinh tế cho nhịp sống sôi động tại The Manor Tower Lào Cai.

Đặc biệt, lần đầu tiên tại Tây Bắc xuất hiện tòa tháp phức hợp đẳng cấp, nơi sở hữu khách sạn quốc tế và khu căn hộ hàng hiệu Citadines Central Lào Cai với những tiêu chuẩn khắt khe của đơn vị quản lý và vận hành hàng đầu thế giới - The Ascott Limited. Citadines cung cấp các trải nghiệm nghỉ dưỡng 5 sao, tích hợp giữa những tiện ích của căn hộ cao cấp với dịch vụ khách sạn chuyên nghiệp, khai thác chất khác biệt của điểm đến trên cả 4 khía cạnh: văn hóa, ẩm thực, sức khỏe và cộng đồng.

Mỗi căn hộ tại The Manor Tower Lào Cai đáp ứng tiêu chuẩn nghỉ dưỡng 5 sao với thiết kế thông minh, không gian sống tiện nghi, tràn ngập gió và ánh sáng tự nhiên. Không chỉ chú trọng tính thẩm mỹ trong không gian sống, The Manor Tower Lào Cai còn được đầu tư hệ thống an ninh tuyệt đối từ sảnh đến khu tiện ích chung và căn hộ, mang lại không gian riêng tư, thoải mái cho gia chủ cũng như khách nghỉ dưỡng.

Bằng tâm huyết kiến tạo nên công trình biểu tượng bền vững, The Manor Tower Lào Cai đã thành công xây dựng cuộc sống “nghỉ dưỡng tại gia” với những đặc quyền ấn tượng, hướng tới những trải nghiệm tích cực, chăm sóc sức khỏe và nuôi dưỡng tinh thần hạnh phúc.

The Manor Tower Lao Cai Điện thoại: 0877.126.126 Website: http://themanortowerlaocai.com.vn/ Địa chỉ văn phòng: Tầng 2 tòa nhà The Manor Palace, Khu đô thị The Manor Lào Cai, Phường Bắc Cường, TP Lào Cai, Tỉnh Lào Cai