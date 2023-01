Trải nghiệm một vòng ẩm thực Sydney

Thưởng thức ẩm thực đa dạng trong những không gian có vị trí cực đẹp chắc chắn là trải nghiệm không thể bỏ lỡ khi đặt chân đến Sydney, thành phố nổi tiếng và lâu đời nhất nước Úc. Ở bất cứ nơi đâu tại Sydney, bạn cũng có thể vừa hòa mình trong không gian ven biển vừa dùng bữa và nhâm nhi đồ uống.

Lạc bước ở The Rocks

Nếu muốn tìm một thứ gì đó rất Úc, hãy ghé khu phố cổ The Rocks - cách trung tâm thành phố Sydney vài bước chân. Đó là lời khuyên dành cho những ai muốn vi vu và khám phá kho tàng ẩm thực phong phú của Sydney. Được mệnh danh là “nơi hội tụ giữa quá khứ và hiện tại” của Sydney, khu phố The Rocks là điểm dừng chân hàng đầu khi đến với thành phố này. Lạc bước trong những con ngõ rải đầy sỏi hay khu chợ của The Rocks vào dịp cuối tuần, du khách có thể thỏa sức tận hưởng ẩm thực đậm hương vị địa phương tại 1 số quán cafe và quán rượu với tầm nhìn tuyệt đỉnh nhìn ra Cầu Cảng Sydney.

Tại đây, bạn có thể tìm thấy những quán rượu cũ nhất Sydney như The Fortune of War, Lord Nelson để du hành thời gian về thế kỷ 19, hay bước xuống lớp đá kết thạch sâu dưới lòng đất của một tòa nhà di sản để ghé thăm The Doss House và thưởng thức những ly rượu whiskey nổi tiếng nhất thế giới. Tại Doss House, du khách có thể trải nghiệm những không gian với phong cách khác nhau, như Un Quoy’s Den – được xây dựng theo phong cách Trung Quốc thế kỷ 19, gợi nhắc về không gian của sòng bạc và tiệm thuốc phiện trước đây, hay Sailor's Garden với thiết kế sân hiên ngoài trời đẹp mắt. Đây là những nơi lý tưởng để tận hưởng những món ăn và thức uống ngon ngay gần Nhà hát Sydney Opera and Cầu Cảng Sydney.

Đan xen giữa các nhà hàng, quán rượu, quán cafe lâu đời là hơi thở sôi động của nhịp sống thành thị, đặc biệt là hương vị biển tươi mát đặc trưng luôn dễ dàng tìm thấy ở Sydney. Tại The Rocks, du khách có thể khám phá lịch sử của Sydney và các quán rượu với Dave’s Tours, thăm thú các quán rượu lâu đời nhất Sydney và nghe hướng dẫn viên kể chuyện về thời kỳ nhập cư đầu tiên của người châu Âu tại Úc; hòa mình vào không gian nhạc sống náo nhiệt, hoặc ghé qua ăn uống tại nhà hàng Opera Bar trong nhà hát Opera Sydney để vừa nhấm nháp một ly cocktail lạ miệng, vừa chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Cầu Cảng Sydney.

Thưởng thức hương vị biển cả ở chợ cá Sydney

Nằm bên bờ biển vịnh Blackwattle Bay ở Pyrmont, cách trung tâm thành phố Sydney 2 km là chợ cá Sydney – một trong những điểm đến hàng đầu của du khách khi đến với Sydney. Với quy mô là chợ cá lớn thứ 3 thế giới, nơi đây luôn tấp nập người mua kẻ bán và là địa chỉ thu hút du khách nước ngoài đến tham quan “thiên đường hải sản”. Ghé khu chợ cá, bạn sẽ được thưởng thức món ăn đặc sản như Hàu Sydney Rock – 1 trong top 6 loại hàu ngon nhất thế giới và là loại đặc trưng của nước Úc, bánh taco sushi (vỏ bánh taco là rong biển giòn rụm bao bọc bởi sashimi tươi cắt khối, cơm, bơ, trứng cá và rưới nước sốt) hấp dẫn, hay tôm hùm với phô mai béo ngậy.

Từ sáng sớm tinh mơ, các tàu cá sẽ cập cảng để cung cấp hải sản cho thương lái và chủ nhà hàng. Chính vì vậy mà những món ăn được chế biến trong khuôn viên chợ luôn tươi ngon và chất lượng không kém gì các nhà hàng 5 sao. Ngoài ra, bạn cũng có thể đến các quầy hải sản thượng hạng để thử món cua hoàng đế và tôm hùm.

Du khách có thể dậy sớm đặt tour tham quan đặc biệt để hòa mình vào không khí náo nhiệt ở các buổi đấu giá mặt hàng hải sản quý hiếm (không mở cửa cho công chúng). Với vị trí nằm ngay bên bờ vịnh thoáng đãng, đây còn là một địa điểm lý tưởng để tận hưởng những bữa ăn sang chảnh và ngắm nhìn khung cảnh diệu kỳ của biển cả.

Trải nghiệm đậm chất chill bên bờ biển

Là một trong những bãi biển nổi tiếng nhất nước Úc, bãi biển Bondi với bãi cát trắng trải dài hình lưỡi liềm kéo dài 2 km không chỉ sở hữu khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp mà còn gây ấn tượng với những điểm đến cực chill. Đứng đầu danh sách này là Speedos – quán café từng được trang du lịch Big Seven Travel mệnh danh là quán café “Instagrammable” (đúng chuẩn để chụp ảnh đăng Instagram) nhất thế giới.

Với tầm nhìn ra bãi biển Bondi đẹp mê mẩn, thực đơn món ăn đa dạng, cùng không gian quán được bài trí bắt mắt, Speedos thực sự là điểm đến check in lý tưởng cho người chơi hệ “sống ảo”. Ngoài lợi thế vị trí đắc địa, các món ăn eat clean (ăn uống lành mạnh) được bài trí khéo léo và ngon khó cưỡng của Speedos cũng là điểm cộng khiến du khách “phải lòng” khi du lịch Sydney.

Một điểm đến khác nhất định phải ghé thăm là Bondi Icebergs Club, nơi được cho là có tầm nhìn đẹp nhất bãi biển Bondi. Ngoài hoạt động lướt sóng, tắm biển và ghé thăm hồ bơi Bondi Icebergs, du khách có thể thưởng thức những món hải sản tươi ngon, những ly rượu vang đúng điệu tại nhà hàng Bondi Icebergs Club và ngắm nhìn khung cảnh ngoạn mục. Hoặc bạn cũng có thể dùng bữa tại ban công khách sạn Ravesis, nhâm nhi ly cocktail chuẩn vị hoặc đến cửa hàng kem nổi tiếng Gelato Messina để tận hưởng những ly kem mát lạnh.

Để khám phá những vẻ đẹp tuyệt vời của nền ẩm thực và văn hóa đặc trưng nước Úc, hãy đặt vé bay tới Sydney ngay thôi. Hiện Bamboo Airways triển khai đường bay thẳng kết nối TP HCM – Sydney với tần suất 2 chuyến khứ hồi/tuần, khởi hành từ Việt Nam vào thứ 3 và thứ 6 hàng tuần. Với thời gian bay thẳng chỉ hơn 8 tiếng, cùng dịch vụ hàng không chất lượng cao, tỉ lệ bay đúng giờ cao bậc nhất ngành hàng không Việt Nam, các chuyến bay của Bamboo Airways hứa hẹn sẽ là phương thức di chuyển lý tưởng để du khách khám phá nước Úc và thành phố Sydney xinh đẹp.