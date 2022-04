Trải nghiệm bể bơi nước mặn kết hợp Sauna, Jaccuzi tại Hà Nội

TPO - Ngày 15/4, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Tịnh Biên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn An Giang chọn chỉ đạo Đại hội điểm cấp huyện.

TPO - Nguyễn Thị Quỳnh Như - cô gái gây ấn tượng nhất tối ngày 14/4 tại chung kết cuộc thi tìm kiếm MC tài năng dành cho các bạn sinh viên toàn miền Bắc (Speak up 2021) đã giành ngôi vị Quán quân sau nhiều phần thi sôi nổi.

TPO - Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của nhân dân các bộ tộc Lào năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN tỉnh, Ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An phối hợp trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An tổ chức chương trình “Giao lưu hữu nghị thanh niên, sinh viên với lưu học sinh Lào tại Nghệ An năm 2022”.