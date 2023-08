Trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ nữ sinh lớp 12 ở Ninh Thuận bị tông tử vong

TPO - Tòa án Quân sự Khu vực 2 - Quân khu 5 đã tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ nữ sinh lớp 12 ở Ninh Thuận bị xe của cựu thiếu tá quân đội tông tử vong.

Trưa 17/8, Tòa án Quân sự Khu vực 2 - Quân khu 5 (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đã tuyên trả hồ sơ, điều tra bổ sung hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ nữ sinh lớp 12 ở Ninh Thuận bị xe của cựu thiếu tá quân đội tông tử vong.

Theo đó, bị cáo Hoàng Văn Minh (SN 1986, cựu thiếu tá, trợ lý tài chính Trung đoàn Không quân 937) bị đưa ra xét xử về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Hai bị cáo khác là Huỳnh Thị Kim Hằng (SN 1993, vợ ông Minh) và Phạm Văn Võ (SN 1972, chồng dì ruột Minh, ở Bình Dương) bị xét xử cùng về tội "Khai báo gian dối".

Tại phiên tòa, HĐXX tập trung làm rõ vai trò, hành vi của bị cáo Minh trong việc để xảy ra vụ tại nạn khiến nữ sinh lớp 12 Hồ Hoàng Anh (SN 2004, ở phường Tấn Tài, TP Phan Rang - Tháp Chàm) tử vong.

Bị cáo Minh cho biết, khi thấy nạn nhân nằm bất động, do lo sợ sự việc ảnh hưởng xấu đến bản thân và đơn vị nên Minh đã nói riêng với Phạm Văn Võ, nhờ ông này nhận là người điều khiển xe gây tai nạn.

Hai bị cáo Hằng, Võ cho biết, mặc dù biết Minh là người điều khiển xe gây nên vụ tai nạn nhưng vẫn đồng ý để Võ nhận thay mình là người lái xe. Lý do vì cả 2 nghĩ tai nạn chỉ ở mức độ nhẹ. Nhưng, ngày hôm sau xảy ra tai nạn (29/6/2022), khi nghe tin nữ sinh Hồ Hoàng Anh tử vong thì Minh chở Hằng và Võ đến công an TP Phan Rang - Tháp Chàm để khai báo đúng sự thật.

Luật sư Nguyễn Văn Nhanh (Đoàn luật sư TPHCM, bảo vệ gia đình bị hại) cũng đưa ra nhiều câu hỏi xoay quanh việc ông Võ đứng ra nhận là người lái xe gây ra vụ tai nạn. Theo luật sư Nhanh, vợ ông Võ biết vụ việc này nên sử dụng mạng xã hội để cho rằng nữ sinh có kết quả kiểm tra nồng độ cồn lên 0,79 mg/100 ml... là những tình tiết cần làm rõ. Vì thế, vụ án này có dấu hiệu bỏ lọt người đồng phạm nên cần trả hồ sơ điều tra bổ sung hành vi của vợ ông Võ.

Sau khi nghị án, khoảng 12h trưa 17/8, HĐXX tuyên trả hồ sơ để làm rõ vì nhiều lý do, trong đó có việc lý lịch nhân thân chưa rõ; cần đánh giá lại hành vi, vai trò của hai bị cáo Hằng và Võ.

Theo cáo trạng, sáng 28/6/2022, em Hồ Hoàng Anh điều khiển xe máy lưu thông trên đường 16/4, TP Phan Rang - Tháp Chàm hướng từ phường Mỹ Bình về Quảng trường 16/4. Khi đến trước cổng một ngân hàng thì va chạm với ô tô đi cùng chiều do Hoàng Văn Minh điều khiển đang chuyển hướng sang phải để vào ngân hàng. Cú va chạm mạnh khiến em Anh ngã xuống đường, va vào trụ đèn và tử vong. Do lo sợ sự việc ảnh hưởng xấu đến bản thân và đơn vị, lúc này Minh đã nhờ ông Phạm Văn Võ nhận là người điều khiển xe gây tai nạn. Khi công an điều tra vụ việc, ông Võ đã nhận mình là người điều khiển chiếc xe gây tai nạn. Bà Huỳnh Thị Kim Hằng biết rõ ông Võ đứng ra nhận tội thay chồng nhưng đã khai báo gian dối với cơ quan công an.