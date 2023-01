TP.Kon Tum: Tăng tốc phát triển, thu hút đầu tư

TPO - Cơ sở hạ tầng hiện đại, đô thị khang trang, sầm uất, TP.Kon Tum (tỉnh Kon Tum) đã tạo nên bức tranh kinh tế- xã hội nhiều gam màu sáng. Cơ chế thông thoáng, thủ tục nhanh gọn cùng nhiều ưu đãi, TP.Kon Tum đang trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh.

Kinh tế tăng tốc

Bối cảnh điều kiện chung gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của COVID-19 nhưng dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, sự giám sát của HĐND thành phố, phối hợp của Mặt trận, các tổ chức đoàn thể, sự nỗ lực phấn đấu của các ngành, các xã, thị trấn, nhân dân, TP.Kon Tum đã vượt qua các vật cản, đưa nền kinh tế đi lên.

Theo ông Nguyễn Thanh Mân, Chủ tịch UBND TP.Kon Tum (Kon Tum), về lĩnh vực kinh tế, thành phố tiếp tục thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, dịch vụ; giảm dần tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản. Tổng giá trị sản xuất ước thực hiện cả năm đạt 51.405 tỷ đồng (đạt 101% KH, bằng 119,2% so với năm 2021. Tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 11,95%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 58,4 triệu đồng. Tổng thu ngân sách ước thực hiện cả năm 2.307 tỷ đồng, bằng 120,2% so với năm 2021.

Trong công nghiệp, TP.Kon Tum đang mở rộng các Cụm Công nghiệp để đột phá phát triển kinh tế. Ngoài 3 cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) đã thành lập, đi vào hoạt động (Cụm CN-TTCN làng nghề H’nor, phường Lê Lợi; Cụm CN-TTCN Thanh Trung, phường Ngô Mây; Cụm CN-TTCN xã Hòa Bình), TP.Kon Tum tiếp tục đầu tư Cụm CN mới tại phường Ngô Mây và xã Đăk Cấm với diện tích lập quy hoạch hơn 62ha; đồng thời đề xuất UBND tỉnh bổ sung quy hoạch Cụm CN-TTCN tại xã Hòa Bình và xã Ia Chim giai đoạn 2021-2030 với diện tích 569,5ha (8 cụm).

Hoạt động Thương mại - dịch vụ ở TP.Kon Tum hoạt động hiệu quả. Các siêu thị VinMart, Co.op Mart… thực hiện tốt các chương trình bình ổn giá; hàng giả, hàng nhái vi phạm bị xử lý nghiêm. TP.Kon Tum cũng đang xúc tiến kêu gọi đầu tư dự án Trung tâm thương mại thành phố. Hiện đã có nhà đầu tư quan tâm, đề xuất ý tưởng quy hoạch, thiết kế dự án gồm: Trung tâm thương mại, khu nhà phố thương mại, văn phòng, chung cư cao tầng… Nền du lịch của TP.Kon Tum với nhiều cảnh đẹp đã thu hút hàng trăm ngàn lượt khách tham quan (350.000 lượt). Các điểm du lịch cộng đồng ngày càng phát triển, được chính quyền quan tâm đầu tư, nhân dân đồng thuận cao.

Điểm nổi bật của TP.Kon Tum là công tác đầu tư phát triển, quy hoạch, chỉnh trang đô thị. Điều ngỡ ngàng là đến TP.Kon Tum hôm nay, dễ nhận thấy đô thị ngày càng sầm uất, nhà cao tầng san sát, các con đường được quy hoạch vuông vắn, thẳng tắp, chia ô bàn cờ. Vỉa hè thông thoáng, hệ thống cây xanh, thoát nước, điện chiếu sáng được chính quyền quan tâm đầu tư, từ đó người dân hưởng lợi rất lớn; đô thị sạch đẹp, khang trang. Thành phố Kon Tum đang hoàn tất thủ tục, hồ sơ để trình phê duyệt đề án công nhận TP.Kon Tum đạt đô thị loại II.

Tại khu vực Tây Nguyên, TP. Kon Tum được xem là thành phố có môi trường thu hút đầu tư hấp dẫn. Với những ưu đãi lớn, mặt bằng sạch, thủ tục cắt giảm, TP.Kon Tum đang trải thảm, gọi mời các nhà đầu tư. Chính quyền cũng thường xuyên gặp gỡ, làm việc trực tiếp với nhà đầu tư, hỗ trợ khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư, thực hiện nhanh các thủ tục, đăng ký kinh doanh… Nhờ vậy trong năm, có 7 dự án đầu tư mới được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 138,2 ngàn tỷ đồng.

Chế độ an sinh- xã hội tốt

Với những quyết sách đúng đắn, phù hợp cùng sự đồng thuận của nhân dân, kinh tế - xã hội của TP.Kon Tum ngày càng phát triển đi lên. Ngoài các thành tựu về công nghiệp, dịch vụ, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp cũng đạt được những thành tựu khả quan. Tổng diện tích các loại cây trồng là 24.214 ha, sản lượng lương thực ước đạt 21.725 tấn. Các cây trồng chủ lực tiếp tục phát triển như cây ăn quả, cao su, mía, mắc ca, cây dược liệu… Ngành chăn nuôi tiếp tục ổn định, tổng đàn gia súc ước khoảng 70.734 con và gia cầm là 495.500 con. Nhờ công tác phòng trừ tốt, trong năm không để xảy ra dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi. Công tác trồng rừng, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng được TP.Kon Tum thực hiện tốt, đã trồng được hàng trăm ha rừng mỗi năm.

Lĩnh vực Văn hóa - xã hội được TP.Kon Tum chú trọng. Ngành giáo dục tiếp tục thực hiện hiệu quả các hoạt động dạy và học.

Công tác vận động, huy động học sinh ra lớp, duy trì đảm bảo sỹ số được thực hiện đầy đủ, công tác xóa mù chữ được củng cố, nâng cao. Cơ sở vật chất trường, lớp được đầu tư, nâng cấp gắn với mục tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Thành phố hiện quản lý 71 trường học (34 trường Mầm non, 18 trường tiểu học, 17 trường TH-THCS và 3 trường THCS).

Lĩnh vực dân số, y tế, chăm sóc sức khỏe được đảm bảo. Tỷ lệ sinh con thứ 3 ở TP.Kon Tum giảm rõ rệt, tốc độ tăng dân số tự nhiên 1,08%. Công tác phòng chống dịch bệnh thực hiện hiệu quả, mọi công dân được tiêm vắc-xin đầy đủ. Nhờ vậy, các dịch bệnh nguy hiểm đã không xảy trên địa bàn TP.Kon Tum. Công tác khám chữa bệnh được TP.Kon Tum quan tâm, chú trọng. Chương trình mục tiêu về y tế được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tỷ lệ BHXH bao phủ đến 86,64%. TP Kon Tum cũng đảm bảo tốt công tác an sinh xã hội, thường xuyên thăm hỏi, hỗ trợ đối tượng chính sách, người có công cách mạng, người nghèo, người già neo đơn; đảm bảo không để ai thiếu ăn, nguy cơ thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán. Công tác tư vấn, giới thiệu, giải quyết việc làm cho người lao động được đẩy mạnh. Trong năm 2022, đã hỗ trợ tạo việc làm mới cho khoảng 1.900 lao động. Với sự sâu sát của chính quyền, tình trạng an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

TP.Kon Tum ngày càng khẳng định là đô thị sầm uất trong khu vực Tây Nguyên. Cơ sở hạ tầng hiện đại, năng động, nhiều tập đoàn nổi tiếng chọn lựa đầu tư đã chứng minh những quyết sách điều hành đúng đắn của thành phố. Với nội lực của mình, TP.Kon Tum được xem là đầu tàu để kéo nền kinh tế của tỉnh Kon Tum tăng tốc, sánh vai với các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên.