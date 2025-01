TPHCM và Nam bộ đón giao thừa trong thời tiết thuận lợi

TPO - Thời tiết các tỉnh, thành Nam bộ (bao gồm TPHCM) trong dịp Tết nguyên đán 2025 tương đối ổn định với ban ngày ngày nắng, không mưa, sáng sớm và ban đêm trời se lạnh. Thời tiết thuận lợi cho các hoạt động đón chào năm mới và vui chơi, giải trí ngoài trời.

Sáng 28/1 (29 tháng Chạp), người dân TPHCM đón ngày mới trong tiết trời se lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 22-23 độ C.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, hiện nay áp cao lạnh lục địa (không khí lạnh) tiếp tục tăng cường mạnh xuống phía Nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Trung bộ hoạt động ổn định.

Do ảnh hưởng bởi không khí lạnh, khoảng ngày 28 và 29/1 (29 tháng Chạp và mùng 1 Tết), nền nhiệt sẽ tiếp tục xuống, nhiệt độ thấp nhất ở TPHCM là 20 độ C và cao nhất là 31 độ C.

Khu vực Nam bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, miền Đông Nam bộ có nơi dưới 20 độ C, sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhìn chung, thời tiết các tỉnh, thành Nam bộ trong ngày 29 tháng Chạp và mùng 1 Tết Nguyên đán tương đối ổn định, trời không mưa, thuận lợi cho hoạt động đón chào năm mới và các hoạt động du xuân, vui chơi ngoài trời.

Dự báo trong 10 ngày tới, không khí lạnh tiếp tục khuếch tán xuống phía Nam, sau hoạt động ổn định và suy yếu dần; khoảng ngày 2-3/2 có khả năng được tăng cường trở lại. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung bộ hoạt động ổn định trong 1-2 ngày đầu, sau nâng trục dần lên phía Bắc và suy yếu.

Khả năng ngập do triều cường ngày đầu năm mới Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong những ngày tới, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai sẽ lên nhanh theo kỳ triều cường đầu tháng Giêng và ở mức cao. Đỉnh triều cao nhất đợt này có thể xuất hiện vào ngày 30/1-1/2 (tức mùng 2- mùng 4 Tết Ất Tỵ) và đạt mức như sau: Tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) có thể đạt mức 1,50-1,55m (xấp xỉ và trên Báo động 2 khoảng 0,05m); Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 5-7 giờ và 17-19 giờ. Mực nước cao có thể gây ngập những vùng trũng thấp, ven sông và một vài tuyến đường trên địa bàn TPHCM như đường Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn (quận 7), Lê Văn Lương, Đào Sư Tích, Phạm Hữu Lầu (huyện Nhà Bè) và quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh),…