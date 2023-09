TPHCM thành lập Sở An toàn thực phẩm

TPO - TPHCM cho rằng, mô hình này là bước đột phá trong tiến trình phát triển bền vững và đảm bảo an sinh xã hội, lấy mục tiêu bảo vệ sức khỏe người dân làm kim chỉ nam cho hành động; hoàn toàn phù hợp với chính sách và tình hình thực tiễn của địa phương.

Sáng 19/9, tại Kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thống nhất việc thành lập Sở An toàn thực phẩm, trực thuộc UBND TPHCM.

Trước đó, trình bày tờ trình về việc thành lập Sở An toàn thực phẩm, Phó chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường cho biết, mô hình thí điểm Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM kết hợp lực lượng từ ba sở Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Mô hình này là bước đột phá trong tiến trình phát triển bền vững và đảm bảo an sinh xã hội, lấy mục tiêu bảo vệ sức khỏe người dân làm kim chỉ nam cho hành động; hoàn toàn phù hợp với chính sách và tình hình thực tiễn của địa phương.

Thông qua kết quả đạt được sau quá trình thí điểm mô hình Ban Quản lý An toàn thực phẩm từ năm 2017 đến nay, UBND TPHCM nhận thấy đây là giai đoạn chín muồi để phát huy hiệu quả cao nhất trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong tình hình mới, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho người dân sống và làm việc tại TPHCM, đồng thời tạo bước chuyển biến tích cực trong nhận thức cộng đồng.

Mặt khác, việc xây dựng một cơ quan chuyên môn nhằm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm cũng giúp ngăn chặn, giải quyết dứt điểm, căn cơ tình trạng không đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố, khắc phục các bất cập, tồn tại, rào cản trong hoạt động phối hợp liên ngành là hết sức cần thiết.

Lãnh đạo UBND TPHCM nhìn nhận, việc thành lập Sở An toàn thực phẩm là cần thiết trước yêu cầu thực tiễn phải bảo đảm an toàn thực phẩm tại một đô thị lớn, không ngừng phát triển như TPHCM.

Trước đó, ngày 24/6, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Trong đó, tại khoản 1 Điều 9 quy định: HĐND TPHCM thành lập Sở An toàn thực phẩm là cơ quan chuyên môn thuộc UBND TPHCM. Để tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thành lập cơ quan này, UBND TPHCM đề xuất hiệu lực thi hành của nghị quyết thành lập Sở An toàn thực phẩm TPHCM kể từ ngày 1/1/2024.