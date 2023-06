TPHCM: Tạo đột phá phát triển y tế chuyên sâu, thu hút bệnh nhân nước ngoài

TPO - Sau một thời gian điều tra bổ sung, C03 Bộ Công an đã đề nghị truy tố bị can Vũ Liên Oanh, cựu Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh và hai thuộc cấp thêm tội "Nhận hối lộ"; trong khi, bị can Hoàng Thị Thúy Nga (cựu Chủ tịch NSJ) bị truy tố thêm tội "Đưa hối lộ".