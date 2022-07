TPHCM sẵn sàng thực hiện thu phí không dừng từ ngày 1/8

TPO - Các trạm thu phí giao thông đường bộ ở TPHCM đã cơ bản lắp đặt hoàn tất hệ thống thu phí không dừng ETC, sẵn sàng thực hiện đồng loạt trên toàn địa bàn TPHCM từ ngày 31/7.

Chiều 27/7, trao đổi với Tiền Phong, đại diện Sở GTVT TPHCM cho biết, các trạm thu phí giao thông trên địa bàn TPHCM đang đảm bảo tiến độ lắp đặt hệ thống thu phí không dừng ETC, sẵn sàng đưa vào vận hành từ 1/8 tới.

Theo đó, tính đến ngày 26/7, trạm thu phí xa lộ Hà Nội chỉ còn 8/16 làn đang vận hành thử nghiệm, đảm bảo cho việc vận hành chính thức từ 31/7. Còn trạm thu phí cầu Phú Mỹ sẽ đóng những làn không có ETC.

Riêng trạm thu phí An Sương - An Lạc chỉ còn 4/25 làn đang lắp đặt, dự kiến đến ngày 1/8 sẽ đưa vào vận hành. Trạm thu phí này đã bố trí 5/6 làn thu phí ETC trên mỗi hướng lưu thông, trong đó có 4 làn trên phần đường chính ô tô và 1 làn cho xe quá khổ. Trạm chỉ duy trì 1 làn thu phí hỗn hợp tại vị trí bên cạnh làn xe quá khổ.

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông sau khi lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống thu phí ETC, Sở GTVT đã điều chỉnh phương án tổ chức giao thông tại Trạm thu phí An Sương – An Lạc. Ngoài ra, Sở cũng đã đề nghị Công an TPHCM chỉ đạo các lực lượng chức năng và Công an quận Bình Tân phối hợp với Thanh tra Sở GTVT, các đơn vị chức năng liên quan thực hiện điều tiết giao thông tại khu vực trạm thu phí ETC.

Theo đại diện Sở GTVT TPHCM, các đơn vị chức năng sẽ xử phạt nghiêm theo quy định đối với các phương tiện cố tình vi phạm hoạt động thu phí ETC, gây mất trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là sau ngày 1/8.

Trước đó vào sáng 26/7, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã triển khai thu phí không dừng trên tuyến cao tốc TPHCM –Long Thành – Dầu Giây.