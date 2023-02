TPHCM nắng nóng, nhiệt độ cao nhất là 35 độ C

Theo cơ quan dự báo thời tiết, trong ngày hôm nay (5-2), nắng nóng diễn ra tại một số khu vực của miền Đông. Riêng nhiệt độ ở TPHCM cao nhất là 35 độ.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết thời tiết tại Nam Bộ trong ngày 5-2 có mây thay đổi, ngày nắng. Nắng nóng diễn ra tại một số khu vực ở miền Đông. Trong ngày, nhiệt độ cao nhất tại miền Đông dao động từ 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C, miền Tây dao động từ 31-34 độ C.

Riêng TPHCM có mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ trong ngày dao động từ 24-35 độ C.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo từ 2 đến 7 ngày tới, áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu và di chuyển ra phía Đông, từ ngày 9-2 khả năng tăng cường trở lại phía Bắc nước ta. Gió Đông Bắc đến Đông có cường độ trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có xu hướng lấn Tây và nâng dần trục lên phía Bắc. Do đó, thời tiết tại Nam Bộ trong những ngày này ban ngày trời nắng.