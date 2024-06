TPHCM mưa lớn vào cuối tuần, đề phòng ngập úng

TPO - Cơ quan khí tượng dự báo từ ngày 22/6 đến ngày 24/6, khu vực TPHCM có mưa vừa, rải rác mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, cần đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, vùng kém khả năng tiêu thoát nước.

Ngày 22/6, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, trong 24 giờ qua, khu vực TPHCM có mưa nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, cục bộ mưa to.

Lượng mưa ghi nhận được như sau: Cần Giờ 49.6mm, Lê Minh Xuân 36mm, Phạm Văn Cội 20.2mm, Bình Chánh 19.8mm, Cát Lái 18.2mm, Củ Chi 16.6mm, An Phú 13.2mm…

Dự báo từ ngày 22/6 đến ngày 24/6, khu vực TPHCM có mưa vừa, rải rác mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to.

Cụ thể, nhiều khu vực tại TPHCM sẽ có xác suất mưa từ 75-85%. Chi tiết cụ thể như sau:

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ dự báo đợt mưa lớn diện rộng tại TPHCM khả năng kéo dài đến hết ngày 25/6, sau đó mưa giảm dần. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cần đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, vùng kém khả năng tiêu thoát nước.

Trong khi đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo thời tiết khu vực Nam bộ ngày 22/6 nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi dưới 30 độ C.