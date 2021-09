TPHCM không đổi giấy đi đường nếu tiếp tục giãn cách sau 6/9

Đó là thông tin được Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó phòng Tham mưu, Công an TPHCM cho biết tại buổi họp báo về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố (chiều 5/9).

Người đại diện Công an Thành phố cho biết, nếu UBND TPHCM quyết định kéo dài thời gian giãn cách thì giấy đi đường đã cấp cho các đơn vị cũng sẽ được gia hạn theo. Công an Thành phố sẽ không đổi giấy đi đường đã cấp để tiện việc lưu thông và giảm thủ tục phiền hà cho người dân.

Công an Thành phố không đổi giấy đi đường nhưng sẽ tăng cường kiểm soát để đảm bảo người dân tuân thủ nghiêm các quy định nếu thành phố tiếp tục giãn cách xã hội.

Để giảm tối đa những tác động tiêu cực từ dịch bệnh đến đời sống của người dân, Thành phố đang tính phương án phù hợp để từng bước mở cửa trở lại các hoạt động kinh tế, xã hội tại những địa phương đã kiểm soát được dịch bệnh. Tuy nhiên, phương án trên sẽ được thực hiện và kiểm soát chặt chẽ của các lực lượng liên quan trong đó có Công an Thành phố.

Để bảo vệ an toàn cho các vùng xanh, từng bước thu hẹp vùng đỏ trên bản đồ COVID-19 khi mở cửa trở lại, Công an Thành phố đang phối hợp cùng Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, các quận, huyện và Thành phố Thủ Đức cập nhật dữ liệu về tiêm ngừa vắc xin, người bệnh F0, trường hợp được cấp giấy đi đường... để tiếp tục kiểm soát nguy cơ lây nhiễm căn cứ trên các tiêu chí an toàn sẽ được thành phố đặt ra trong thời gian tới.

Nhằm tăng khả năng kiểm soát, kịp thời ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm, Công an Thành phố đang mở rộng các điểm kiểm soát quét mã QR những người lưu thông trên đường để đảm bảo chỉ có người được cấp phép mới ra đường khi cần thiết.