TPHCM kêu gọi người dân ‘thắt lưng buộc bụng’ 2 tuần cao điểm chặn dịch

Sau khi thông tin sẽ tiếp tục tăng cường nâng cao các biện pháp tương xứng với tình chất và mức độ lây lan của dịch COVID-19, TPHCM cam kết sẽ cung cấp đầy đủ hàng hóa cho người dân. Tuy nhiên, do tâm lý lo lắng nên sáng 21/8 tình trạng người dân ra đường rất đông để mua sắm, tích trữ hàng hóa. Tình trạng trên đang gây mất trật tự xã hội, đe dọa trực tiếp nguy cơ lây lan dịch ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người dân và công tác kiểm soát dịch.

Ông Phạm Đức Hải thông tin tại buổi họp báo chiều 21/8.

Chiều 21/8, tại cuộc họp báo triển khai khẩn cấp các giải pháp chống dịch, ông Phạm Đức Hải, Phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 khẳng định: “TPHCM không thực hiện phong tỏa trong 2 tuần tới, chúng ta cũng không thực hiện tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh. Vì theo khoản 2 điều 42 Luật phòng chống Bệnh truyền nhiễm quy định UBTVQH Ban bố tình trạng khẩn cấp theo đề nghị của Chính phủ, Trong trường hợp UBTVQH không họp ngay thì Chủ tịch nước ban bố”.

Trong 2 tuần tới, TPHCM tiếp tục tăng cường nâng cao các biện pháp tương xứng với tính chất mức độ lây lan của dịch bệnh.

Một là, lực lượng được tăng cường gồm y tế, công an, quân đội và nhiều lực lượng cán bộ, công chức, người tình nguyện. “Công an đã có, quân đội, lực lượng y tế đã có và được trung ương tăng cường lần này tiếp tục tăng cường hơn nữa” – ông Hải nói.

Hai là, tăng cường phương tiện máy móc, thiết bị, xe xét nghiệm, dụng cụ xét nghiệm, thuốc… tăng cường để nhiều hơn trước tính chất, quy mô tăng nhanh của dịch bệnh.

Thành phố cam kết đảm bảo đủ nguồn hàng hóa thiết yếu cho người dân.

Ba là, lương thực, thực phẩm đã có nay tăng cường hơn để chăm lo cho đời sống của người dân tốt hơn để người dân yên tâm phối hợp phòng chống dịch bệnh. Chính phủ đã hỗ trợ cho thành phố 71.000 tấn gạo.

Bốn là, tăng cường siết chặt giãn cách nghiêm hơn.

Thành phố thực hiện phương châm xây dựng mỗi phường xã thị trấn, mỗi cơ quan nhà máy xí nghiệp là pháo đài chống dịch kể từ 0 giờ 23/8 đến ngày 6/9/2021. Thực hiện triệt để giãn cách xã hội, thực hiện nghiêm cách ly nhà với nhà, tổ dân phố với tổ dân phố, phường xã với phường xã. Thành lập tổ công tác đặc biệt tại các phường xã thị trấn tập trung ở những vùng có nguy cơ cao và rất cao.

Tổ công tác gồm Chủ tịch UBND phường xã, thị trấn, công an, quân đội, tổ COVID-19 cộng đồng. Tham gia công tác kiểm tra nhắc nhở, tuyên truyền người dân thực hiện tốt công tác xã hội, duy trì vùng xanh, đi chợ thay cho người dân, đảm bảo an sinh xã hội. Tổ công tác do UBND phường xã quản lý.

Để thực hiện nghiêm giãn cách, thành phố ra văn bản (số: 2796) quy định từ 23/8 đến 6/9 tất cả các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp của thành phố, của trung ương đóng trên địa bàn thực hiện “3 tại chỗ” và “1 cung đường 2 điểm đến” (tối đa 1/4 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động) phải có mặt trước 0h 23/8.

Thành phố đảm bảo cung ứng hàng hóa và an sinh xã hội cho người dân, trong đó chia làm hai nhóm vùng xanh và vùng vàng (vùng an toàn nguy cơ thấp) vùng cam và vùng đỏ (nguy cơ lây nhiễm cao).

Với vùng xanh và vùng vàng được chia làm 2 nhóm gồm: Những người dân có điều kiện, chưa cần sự hỗ trợ và có thể chia sẻ với cộng đồng. Đây là nhóm được tự đi chợ 1 lần 1 tuần. Những người dân có hoàn cảnh khó khăn sẽ nhận được gói hỗ trợ trong 2 triệu gói hỗ trợ từ Trung tâm An sinh. Đơn vị sẽ thực hiện cấp phát gói này chính là tổ công tác đặc biệt. Các gói an sinh sau khi thành phố chuẩn bị xong chuyển xuống quận huyện, phường xã, sau đó chuyển trực tiếp đến người dân việc cấp phát sẽ thực hiện 1 lần 1 tuần.

Thành phố kêu gọi người dân "thắt lưng buộc bụng" trong 2 tuần chống dịch.

Với khu vực vùng cam, vùng đỏ (nguy cơ cao và rất cao) người dân có điều kiện chưa cần sự giúp đỡ thì Tổ công tác đặc biệt sẽ đi chợ thay và người dân trả tiền theo phiếu mua hàng trên cơ sở công khai minh bạch danh sách hàng hóa và chi phí việc đi chợ thực hiện 1 tuần 1 lần. Người dân có hoàn cảnh khó khăn trong khu vực vùng cam, vùng đỏ sẽ nhận được gói hỗ trợ từ 2 triệu túi An sinh của thành phố.

Ông Phạm Đức Hải nói: “Thành phố đã cố gắng dự liệu mọi phương án, tuy nhiên khi triển khai có thể còn những vướng mắc phát sinh, kính mong bà con nhân dân thành phố thông cảm và gọi ngay cho tổ công tác để kịp thời điều chỉnh. Chúng ta đang ứng phó với biến chủng Delta phức tạp, khó lường lây lan rất nhanh, người dân hãy bình tĩnh, cảnh giác thực hiện tốt phương châm “vắc-xin + 5K + thuốc uống”. Ban chỉ đạo phòng chống dịch TPHCM kêu gọi người dân thắt lưng buộc bụng trong 2 tuần, chung tay, đoàn kết cùng nhau vượt qua khó khăn”.