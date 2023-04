TPHCM: Gần 100 cảnh sát kiểm tra hai quán bia club ở phố Tây Bùi Viện

TPO - Kiểm tra hai quán bia club ở phố Tây Bùi Viện, lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm vỏ bóng cười và hàng chục bình thuốc shisa chưa rõ nguồn gốc.

Rạng sáng 8/4, gần 100 cảnh sát gồm nhiều lực lượng của Công an TPHCM do Phòng Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội chủ trì bất ngờ kiểm tra hai quán bia club trên đường Bùi Viện (còn gọi phố Tây Bùi Viện), phường Phạm Ngũ Lão, quận 1.

Tại quán bia club Volcano, hàng chục người đang vui chơi tìm cách tháo chạy khi thấy bóng dáng công an. Tuy nhiên, tất cả bị lực lượng chức năng chặn lại, yêu cầu quay lại vị trí ngồi.

Bước đầu, tổ công tác xác định, cơ sở này đang phục vụ cho 33 khách, ngồi ở 6 bàn khác nhau. Các khách này đều đã sử dụng rượu, bia và nghe nhạc mạnh.

Qua kiểm tra, công an phát hiện 200 vỏ bóng cười, 1 bình khí cười (N2O) nghi được dùng bơm bóng, bán cho khách, hàng chục bình thuốc shisa đang bán cho khách (chưa xuất trình được nguồn gốc xuất xứ, hoá đơn chứng từ).

Tổ công tác phân loại, đưa 8 người nghi vấn về trụ sở Công an phường Phạm Ngũ Lão kiểm tra ma túy.

Còn tại quán bia club Space Bar, lực lượng chức năng cũng xác định và nhắc nhở nhiều lỗi vi phạm trong hoạt động kinh doanh, tạm giữ, bàn giao cho Công an phường Phạm Ngũ Lão nhiều bình thuốc shisa chưa rõ nguồn gốc, hoá đơn chứng từ.

Theo Công an TPHCM, thời gian tới, công an các đơn vị, địa phương sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự để xử lý theo quy định.